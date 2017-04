Jun 26 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE683A16DB5 THE SOUTH INDIAN BK 27-Jun-14 99.9772 8.3239 1 100 99.9772 8.3239 INE166A16JF9 ING VYSYA BK 27-Jun-14 99.9774 8.2509 1 25 99.9774 8.2509 INE457A16EJ5 BK OF MAHARASHTRA 2-Jul-14 99.8580 8.6506 2 350 99.8580 8.6506 INE476A16NF4 CANARA BK 2-Jul-14 99.8588 8.6018 1 300 99.8588 8.6018 INE160A16KG8 PUNJAB NATIONAL BK 2-Jul-14 99.8580 8.6506 1 200 99.8580 8.6506 INE112A16FR6 CORPORATION BK 2-Jul-14 99.8588 8.6018 1 150 99.8588 8.6018 INE654A16EQ2 STATE BK OF TRAVANCORE 2-Jul-14 99.8588 8.6018 1 150 99.8588 8.6018 INE141A16PV6 OBC 2-Jul-14 99.8575 8.6811 1 100 99.8575 8.6811 INE652A16JG6 STATE BK OF PATIALA 2-Jul-14 99.8580 8.6506 1 45 99.8580 8.6506 INE008A16VZ6 IDBI BK 3-Jul-14 99.8344 8.6492 1 200 99.8344 8.6492 INE112A16FU0 CORPORATION BK 8-Jul-14 99.7164 8.6507 1 150 99.7164 8.6507 INE428A16MZ5 ALLAHABAD BK 18-Jul-14 99.4798 8.6757 1 100 99.4798 8.6757 INE428A16NA6 ALLAHABAD BK 21-Jul-14 99.4221 8.4864 1 75 99.4221 8.4864 INE428A16NA6 ALLAHABAD BK 21-Jul-14 99.4410 8.5492 1 25 99.4410 8.5492 INE562A16GM1 INDIAN BK 21-Jul-14 99.4377 8.6000 1 5 99.4377 8.6000 INE476A16NN8 CANARA BK 22-Jul-14 99.3953 8.5407 2 100 99.3953 8.5407 INE476A16NN8 CANARA BK 22-Jul-14 99.4178 8.5499 3 50 99.4178 8.5499 INE428A16NB4 ALLAHABAD BK 22-Jul-14 99.4279 8.4007 1 25 99.4279 8.4007 INE691A16IF8 UCO BK 22-Jul-14 99.4279 8.4007 1 25 99.4279 8.4007 INE705A16KK2 VIJAYA BK 22-Jul-14 99.3946 8.5507 2 25 99.3946 8.5507 INE008A16VY9 IDBI BK 25-Jul-14 99.3229 8.5799 6 105.35 99.3229 8.5802 INE476A16NO6 CANARA BK 25-Jul-14 99.3261 8.5394 1 100 99.3261 8.5394 INE683A16DS9 THE SOUTH INDIAN BK 28-Jul-14 99.2833 8.4995 1 5 99.2833 8.4995 INE608A16GF6 PUNJAB AND SIND BK 1-Aug-14 99.1793 8.6296 1 5 99.1793 8.6296 INE008A16WA7 IDBI BK 1-Aug-14 99.1953 8.4599 1 5 99.1953 8.4599 INE667A16DV6 SYNDICATE BK 8-Aug-14 99.0314 8.4999 1 25 99.0314 8.4999 INE434A16HL3 ANDHRA BK 8-Aug-14 99.0348 8.4698 2 25 99.0348 8.4698 INE008A16WC3 IDBI BK 8-Aug-14 99.0359 8.4601 1 5 99.0359 8.4601 INE692A16DH3 UNION BK OF INDIA 11-Aug-14 98.9448 8.6501 1 5 98.9448 8.6501 INE434A16HS8 ANDHRA BK 12-Aug-14 98.9438 8.4702 1 25 98.9438 8.4702 INE683A16DZ4 THE SOUTH INDIAN BK 12-Aug-14 98.9401 8.5002 1 5 98.9401 8.5002 INE483A16FV3 CENTRAL BK OF INDIA 13-Aug-14 98.8912 8.5260 1 11 98.8912 8.5260 INE667A16DT0 SYNDICATE BK 14-Aug-14 98.8705 8.5097 1 60 98.8705 8.5097 INE691A16IE1 UCO BK 14-Aug-14 98.8984 8.4701 1 25 98.8984 8.4701 INE434A16HU4 ANDHRA BK 19-Aug-14 98.7808 8.5000 1 25 98.7808 8.5000 INE077A16CC0 DENA BK 21-Aug-14 98.7104 8.5152 1 300 98.7104 8.5152 INE483A16IZ8 CENTRAL BK OF INDIA 22-Aug-14 98.6847 8.5348 2 135 98.6847 8.5348 INE428A16NP4 ALLAHABAD BK 25-Aug-14 98.6154 8.5410 6 800 98.6199 8.5131 INE434A16IE6 ANDHRA BK 25-Aug-14 98.6097 8.5771 6 700 98.6084 8.5850 INE483A16JA9 CENTRAL BK OF INDIA 25-Aug-14 98.6164 8.5350 2 250 98.6164 8.5350 INE434A16IE6 ANDHRA BK 25-Aug-14 98.6446 8.5003 1 25 98.6446 8.5003 INE141A16PT0 OBC 27-Aug-14 98.5912 8.5502 3 180 98.5912 8.5502 INE141A16PT0 OBC 27-Aug-14 98.5685 8.5498 1 25 98.5685 8.5498 INE141A16PP8 OBC 28-Aug-14 98.5457 8.5500 2 150 98.5457 8.5500 INE476A16NK4 CANARA BK 28-Aug-14 98.5508 8.5196 1 100 98.5508 8.5196 INE651A16GH2 STATE BK OF MYSORE 28-Aug-14 98.5541 8.4999 1 100 98.5541 8.4999 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 98.3901 8.5320 3 150 98.3899 8.5329 INE457A16EQ0 BK OF MAHARASHTRA 5-Sep-14 98.3659 8.5402 1 300 98.3659 8.5402 INE084A16AU2 BK OF INDIA 5-Sep-14 98.3725 8.5051 2 100 98.3725 8.5051 INE141A16MI0 OBC 8-Sep-14 98.2961 8.5501 1 50 98.2961 8.5501 INE667A16CE4 SYNDICATE BK 9-Sep-14 98.2715 8.5600 1 50 98.2715 8.5600 INE238A16TJ7 AXIS BK 9-Sep-14 98.2239 8.8000 1 25 98.2239 8.8000 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 98.2576 8.5167 2 150 98.2509 8.5498 INE483A16HE5 CENTRAL BK OF INDIA 10-Sep-14 98.2448 8.5801 2 30 98.2428 8.5901 INE692A16DJ9 UNION BK OF INDIA 12-Sep-14 98.2344 8.5198 1 100 98.2344 8.5198 INE692A16DJ9 UNION BK OF INDIA 12-Sep-14 98.2091 8.5333 2 80 98.2091 8.5333 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 98.1422 8.5301 2 200 98.1379 8.5502 INE483A16HF2 CENTRAL BK OF INDIA 15-Sep-14 98.1315 8.5801 2 115 98.1315 8.5801 INE562A16FX0 INDIAN BK 15-Sep-14 98.1363 8.5576 2 100 98.1363 8.5576 INE654A16DZ5 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Sep-14 97.9872 8.5201 2 50 97.9826 8.5399 INE649A16EK5 STATE BK OF HYDERABAD 22-Sep-14 97.9826 8.5399 1 25 97.9826 8.5399 INE608A16FH4 PUNJAB AND SIND BK 24-Sep-14 97.9259 8.5898 1 100 97.9259 8.5898 INE654A16EA6 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-14 97.9152 8.5402 1 25 97.9152 8.5402 INE705A16KS5 VIJAYA BK 1-Oct-14 97.7307 8.7374 1 250 97.7307 8.7374 INE434A16IF3 ANDHRA BK 27-Oct-14 97.1430 8.7274 1 500 97.1430 8.7274 INE705A16KQ9 VIJAYA BK 27-Oct-14 97.1398 8.7375 1 150 97.1398 8.7375 INE705A16IH2 VIJAYA BK 10-Dec-14 96.1211 8.8200 3 200 96.1211 8.8200 INE514E16970 EXIM 19-Dec-14 95.9494 8.7550 1 25 95.9494 8.7550 INE028A16912 BK OF BARODA 6-Feb-15 94.8541 8.8400 1 25 94.8541 8.8400 INE476A16MF6 CANARA BK 12-Feb-15 94.6876 8.8650 1 125 94.6876 8.8650 INE028A16987 BK OF BARODA 23-Feb-15 94.4851 8.8400 1 25 94.4851 8.8400 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 94.3582 8.7999 1 25 94.3582 8.7999 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 94.3367 8.8000 1 25 94.3367 8.8000 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 94.3152 8.8001 2 150 94.3152 8.8001 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 94.3306 8.8100 1 75 94.3306 8.8100 INE141A16OX5 OBC 4-Mar-15 94.3092 8.8099 1 25 94.3092 8.8099 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 94.1805 8.8100 2 50 94.1805 8.8100 INE652A16JB7 STATE BK OF PATIALA 12-Mar-15 94.1163 8.8101 1 1 94.1163 8.8101 INE654A16EO7 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-15 94.1013 8.7999 2 125 94.1013 8.7999 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 94.0373 8.7999 1 25 94.0373 8.7999 INE434A16ID8 ANDHRA BK 24-Jun-15 91.8224 8.9550 2 65 91.8224 8.9550 INE483A16JF8 CENTRAL BK OF INE483A16JF8 CENTRAL BK OF INDIA 24-Jun-15 91.8307 8.9451 2 60 91.8307 8.9451 INE168A16KI7 THE JAMMU AND KASHMIR BK24-Jun-15 91.8307 8.9451 1 32 91.8307 8.9451 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 