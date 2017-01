Jun 27 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16NF4 CANARA BK 2-Jul-14 99.8780 8.9185 9 795 99.8781 8.9096 INE648A16GO4 SBBJ 2-Jul-14 99.9511 8.9286 3 150 99.9507 9.0017 INE648A16GO4 SBBJ 2-Jul-14 99.8782 8.9022 1 100 99.8782 8.9022 INE691A16IC5 UCO BK 2-Jul-14 99.8789 8.8510 2 50 99.8782 8.9022 INE160A16KG8 PUNJAB NATIONAL BK 2-Jul-14 99.9507 9.0017 1 25 99.9507 9.0017 INE112A16FS4 CORPORATION BK 4-Jul-14 99.8285 8.9600 3 250 99.8281 8.9788 INE141A16PX2 OBC 4-Jul-14 99.8296 8.9003 3 200 99.8296 8.9003 INE141A16PZ7 OBC 8-Jul-14 99.7321 8.9133 1 2.5 99.7321 8.9133 INE112A16FQ8 CORPORATION BK 10-Jul-14 99.6887 8.7676 1 50 99.6887 8.7676 INE168A16JO7 THE JAMMU AND KASHMIR BK17-Jul-14 99.6034 8.5491 1 25 99.6034 8.5491 INE705A16KH8 VIJAYA BK 18-Jul-14 99.5048 8.6499 1 100 99.5048 8.6499 INE095A16NJ4 INDUSIND BK 18-Jul-14 99.5044 8.6569 1 13 99.5044 8.6569 INE562A16GM1 INDIAN BK 21-Jul-14 99.5133 8.5007 1 25 99.5133 8.5007 INE168A16JT6 THE JAMMU AND KASHMIR BK22-Jul-14 99.4043 8.7493 1 100 99.4043 8.7493 INE095A16NP1 INDUSIND BK 22-Jul-14 99.4056 8.7301 1 100 99.4056 8.7301 INE428A16NB4 ALLAHABAD BK 22-Jul-14 99.3950 8.8868 1 1.05 99.3950 8.8868 INE476A16NO6 CANARA BK 25-Jul-14 99.3379 8.6885 1 70 99.3379 8.6885 INE008A16VY9 IDBI BK 25-Jul-14 99.3408 8.6502 1 50 99.3408 8.6502 INE008A16WA7 IDBI BK 1-Aug-14 99.2603 8.5001 1 25 99.2603 8.5001 INE008A16WA7 IDBI BK 1-Aug-14 99.1811 8.6105 1 25 99.1811 8.6105 INE608A16GF6 PUNJAB AND SIND BK 1-Aug-14 99.1793 8.6296 1 5 99.1793 8.6296 INE691A16IH4 UCO BK 1-Aug-14 99.2603 8.5001 1 5 99.2603 8.5001 INE112A16ED9 CORPORATION BK 4-Aug-14 99.1177 8.5502 2 250 99.1177 8.5502 INE652A16GZ2 STATE BK OF PATIALA 4-Aug-14 99.1126 8.6000 1 15 99.1126 8.6000 INE476A16NH0 CANARA BK 8-Aug-14 99.0212 8.5903 2 50 99.0212 8.5903 INE692A16DG5 UNION BK OF INDIA 8-Aug-14 99.0201 8.6001 1 25 99.0201 8.6001 INE434A16HQ2 ANDHRA BK 11-Aug-14 98.9508 8.6004 1 200 98.9508 8.6004 INE692A16DH3 UNION BK OF INDIA 11-Aug-14 98.9448 8.6501 1 5 98.9448 8.6501 INE457A16DC2 BK OF MAHARASHTRA 11-Aug-14 98.9563 8.5549 1 0.05 98.9563 8.5549 INE084A16BD6 BK OF INDIA 12-Aug-14 98.9340 8.5496 4 300 98.9340 8.5496 INE667A16DU8 SYNDICATE BK 13-Aug-14 98.9259 8.4320 1 5 98.9259 8.4320 INE434A16HB4 ANDHRA BK 14-Aug-14 98.9671 8.4654 1 200 98.9671 8.4654 INE434A16HB4 ANDHRA BK 14-Aug-14 98.8753 8.6497 1 10 98.8753 8.6497 INE514E16897 EXIM 18-Aug-14 98.7924 8.5800 1 25 98.7924 8.5800 INE141A16QF7 OBC 19-Aug-14 98.7879 8.4499 1 200 98.7879 8.4499 INE692A16DA8 UNION BK OF INDIA 22-Aug-14 98.7112 8.5099 1 50 98.7112 8.5099 INE112A16DY7 CORPORATION BK 25-Aug-14 98.6446 8.5003 6 600 98.6446 8.5003 INE028A16AK0 BK OF BARODA 26-Aug-14 98.6246 8.4840 17 2600 98.6248 8.4825 INE095A16IT3 INDUSIND BK 26-Aug-14 98.6136 8.5527 12 950 98.6140 8.5500 INE483A16JB7 CENTRAL BK OF INDIA 26-Aug-14 98.6164 8.5350 6 450 98.6164 8.5350 INE428A16NR0 ALLAHABAD BK 26-Aug-14 98.6148 8.5450 2 300 98.6148 8.5450 INE434A16IH9 ANDHRA BK 26-Aug-14 98.6092 8.5800 2 250 98.6092 8.5800 INE705A16KT3 VIJAYA BK 26-Aug-14 98.6182 8.5238 5 200 98.6184 8.5225 INE483A16JB7 CENTRAL BK OF INDIA 26-Aug-14 98.6877 8.5151 2 100 98.6877 8.5151 INE141A16PT0 OBC 27-Aug-14 98.5912 8.5502 3 75 98.5912 8.5502 INE476A16NK4 CANARA BK 28-Aug-14 98.6415 8.5200 2 175 98.6415 8.5200 INE141A16PP8 OBC 28-Aug-14 98.6368 8.5499 1 125 98.6368 8.5499 INE090A16C85 ICICI BK 2-Sep-14 98.4466 8.5960 2 125 98.4459 8.6000 INE428A16NQ2 ALLAHABAD BK 2-Sep-14 98.4628 8.5050 2 100 98.4628 8.5050 INE667A16DL7 SYNDICATE BK 2-Sep-14 98.4548 8.5500 2 65 98.4548 8.5500 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 98.4112 8.5402 1 25 98.4112 8.5402 INE141A16PH5 OBC 5-Sep-14 98.3858 8.5548 7 430 98.3849 8.5598 INE141A16PH5 OBC 5-Sep-14 98.4548 8.5500 1 125 98.4548 8.5500 INE166A16LD0 ING VYSYA BK 10-Sep-14 98.2636 8.5998 1 150 98.2636 8.5998 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 98.2834 8.5000 1 50 98.2834 8.5000 INE160A16JZ0 PUNJAB NATIONAL BK 11-Sep-14 98.2549 8.5299 2 100 98.2549 8.5299 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 98.2539 8.5349 1 25 98.2539 8.5349 INE562A16FY8 INDIAN BK 12-Sep-14 98.2323 8.5301 1 100 98.2323 8.5301 INE562A16FX0 INDIAN BK 15-Sep-14 98.1647 8.5301 1 100 98.1647 8.5301 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 98.1668 8.5202 1 100 98.1668 8.5202 INE090A16D50 ICICI BK 15-Sep-14 98.1521 8.5898 1 0.05 98.1521 8.5898 INE141A16MR1 OBC 22-Sep-14 97.9982 8.5699 1 50 97.9982 8.5699 INE705A16KS5 VIJAYA BK 1-Oct-14 97.7561 8.7273 1 100 97.7561 8.7273 INE562A16EQ7 INDIAN BK 10-Nov-14 96.8462 8.7399 1 0.5 96.8462 8.7399 INE705A16IA7 VIJAYA BK 2-Dec-14 96.3345 8.7900 1 200 96.3345 8.7900 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 96.3546 8.7399 1 25 96.3546 8.7399 INE141A16NP3 OBC 10-Dec-14 96.1728 8.7501 2 100 96.1728 8.7501 INE514E16939 EXIM 13-Dec-14 96.1021 8.7600 2 175 96.1021 8.7600 INE028A16912 BK OF BARODA 6-Feb-15 94.9195 8.8400 1 25 94.9195 8.8400 INE476A16MF6 CANARA BK 12-Feb-15 94.7122 8.8600 2 50 94.7122 8.8600 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 94.3552 8.8049 2 100 94.3582 8.7999 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 94.3582 8.7999 1 25 94.3582 8.7999 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 94.3112 8.8066 1 10 94.3112 8.8066 INE692A16CS2 UNION BK OF INDIA 5-Mar-15 94.2938 8.8000 1 50 94.2938 8.8000 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 94.2694 8.8399 3 25 94.2694 8.8399 INE705A16JH0 VIJAYA BK 6-Mar-15 94.2264 8.8750 1 50 94.2264 8.8750 INE705A16JE7 VIJAYA BK 9-Mar-15 94.2294 8.8701 1 25 94.2294 8.8701 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 94.2143 8.7901 1 25 94.2143 8.7901 INE476A16MZ4 CANARA BK 16-Mar-15 94.1226 8.8000 1 25 94.1226 8.8000 INE476A16MZ4 CANARA BK 16-Mar-15 94.0543 8.8068 1 3 94.0543 8.8068 INE434A16GB6 ANDHRA BK 17-Mar-15 93.9895 8.8750 1 75 93.9895 8.8750 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 94.0330 8.8067 1 7 94.0330 8.8067 INE691A16HY1 UCO BK 19-Mar-15 93.9466 8.8749 1 25 93.9466 8.8749 INE608A16FT9 PUNJAB AND SIND BK 19-Mar-15 93.9466 8.8749 1 25 93.9466 8.8749 INE608A16GC3 PUNJAB AND SIND BK 23-Mar-15 93.8608 8.8750 1 25 93.8608 8.8750 INE705A16KG0 VIJAYA BK 26-Mar-15 93.7966 8.8750 1 50 93.7966 8.8750 INE434A16GP6 ANDHRA BK 26-Mar-15 93.7966 8.8750 1 50 93.7966 8.8750 INE166A16LG3 ING VYSYA BK 13-Apr-15 93.2989 9.0399 1 0.05 93.2989 9.0399 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 92.3067 8.8950 3 100 92.3067 8.8950 INE528G16YQ3 YES BK 26-Jun-15 91.8017 8.9550 3 100 91.8017 8.9550 INE434A16IG1 ANDHRA BK 26-Jun-15 91.8017 8.9550 2 75 91.8017 8.9550 INE160A16KV7 PUNJAB NATIONAL BK 26-Jun-15 91.8521 8.8950 2 75 91.8521 8.8950 INE168A16KJ5 THE JAMMU AND KASHMIR BK26-Jun-15 91.8101 8.9450 1 55 91.8101 8.9450 INE483A16JG6 CENTRAL BK OF INDIA 26-Jun-15 91.8101 8.9450 1 50 91.8101 8.9450 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same.