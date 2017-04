Jun 30 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16PV6 OBC 2-Jul-14 99.9511 8.9227 3 617.75 99.9511 8.9286 INE160A16KG8 PUNJAB NATIONAL BK 2-Jul-14 99.9511 8.9286 2 475 99.9511 8.9286 INE237A16YX0 KOTAK MAH BK 2-Jul-14 99.9506 9.0200 2 383.5 99.9506 9.0200 INE476A16NF4 CANARA BK 2-Jul-14 99.9486 9.3915 8 281.5 99.9480 9.4949 INE457A16EJ5 BK OF MAHARASHTRA 2-Jul-14 99.9509 8.9652 1 200 99.9509 8.9652 INE077A16BV2 DENA BK 2-Jul-14 99.9478 9.5367 4 175 99.9480 9.4949 INE648A16GO4 SBBJ 2-Jul-14 99.9480 9.4949 2 75 99.9480 9.4949 INE112A16FR6 CORPORATION BK 2-Jul-14 99.9506 9.0200 2 75 99.9519 8.7825 INE652A16JG6 STATE BK OF PATIALA 2-Jul-14 99.9480 9.4949 1 50 99.9480 9.4949 INE652A16JI2 STATE BK OF PATIALA 3-Jul-14 99.9261 8.9978 1 175 99.9261 8.9978 INE168A16JL3 THE JAMMU AND KASHMIR BK 3-Jul-14 99.9216 9.5462 1 25 99.9216 9.5462 INE141A16PX2 OBC 4-Jul-14 99.8971 9.3980 7 370 99.9015 8.9970 INE141A16MF6 OBC 7-Jul-14 99.8277 8.9997 1 50 99.8277 8.9997 INE112A16FU0 CORPORATION BK 8-Jul-14 99.8062 8.8593 1 200 99.8062 8.8593 INE434A16GW2 ANDHRA BK 8-Jul-14 99.7982 9.2258 2 100 99.8020 9.0517 INE141A16PZ7 OBC 8-Jul-14 99.8052 8.9051 1 17 99.8052 8.9051 INE476A16NN8 CANARA BK 22-Jul-14 99.4843 8.6003 1 100 99.4843 8.6003 INE095A16NP1 INDUSIND BK 22-Jul-14 99.4843 8.6003 1 35 99.4843 8.6003 INE476A16NN8 CANARA BK 22-Jul-14 99.5413 8.4099 1 10 99.5413 8.4099 INE476A16NO6 CANARA BK 25-Jul-14 99.4212 8.4997 3 100 99.4212 8.4997 INE434A16HF5 ANDHRA BK 25-Jul-14 99.4212 8.4997 1 75 99.4212 8.4997 INE683A16DR1 THE SOUTH INDIAN BK 25-Jul-14 99.4144 8.6001 1 25 99.4144 8.6001 INE008A16QL6 IDBI BK 28-Jul-14 99.4024 8.4398 1 5 99.4024 8.4398 INE691A16IH4 UCO BK 1-Aug-14 99.2576 8.5314 9 610 99.2603 8.5001 INE562A16GO7 INDIAN BK 1-Aug-14 99.2593 8.5113 4 200 99.2586 8.5198 INE608A16GF6 PUNJAB AND SIND BK 1-Aug-14 99.2517 8.5996 2 175 99.2517 8.5996 INE476A16NV1 CANARA BK 1-Aug-14 99.2603 8.5001 2 100 99.2603 8.5001 INE434A16HJ7 ANDHRA BK 1-Aug-14 99.2525 8.5904 1 50 99.2525 8.5904 INE084A16BA2 BK OF INDIA 1-Aug-14 99.2603 8.5001 1 10 99.2603 8.5001 INE008A16WA7 IDBI BK 1-Aug-14 99.3111 8.1675 1 5 99.3111 8.1675 INE112A16ED9 CORPORATION BK 4-Aug-14 99.1886 8.5308 3 325 99.1915 8.5002 INE434A16HM1 ANDHRA BK 4-Aug-14 99.2463 8.3997 2 100 99.2463 8.3997 INE562A16GL3 INDIAN BK 4-Aug-14 99.1962 8.4504 1 25 99.1962 8.4504 INE692A16DF7 UNION BK OF INDIA 5-Aug-14 99.1685 8.5007 4 305 99.1648 8.5393 INE476A16NW9 CANARA BK 5-Aug-14 99.2282 8.3499 1 5 99.2282 8.3499 INE608A16GG4 PUNJAB AND SIND BK 5-Aug-14 99.1589 8.6002 1 3 99.1589 8.6002 INE476A16NH0 CANARA BK 8-Aug-14 99.0905 8.5901 2 175 99.0905 8.5901 INE692A16DG5 UNION BK OF INDIA 8-Aug-14 99.0958 8.5396 3 75 99.0958 8.5396 INE141A16QA8 OBC 8-Aug-14 99.1073 8.4300 1 25 99.1073 8.4300 INE667A16DV6 SYNDICATE BK 8-Aug-14 99.1031 8.4700 1 25 99.1031 8.4700 INE428A16NF5 ALLAHABAD BK 8-Aug-14 99.1000 8.4996 1 25 99.1000 8.4996 INE008A16WC3 IDBI BK 8-Aug-14 99.1048 8.4538 1 5 99.1048 8.4538 INE691A16IJ0 UCO BK 11-Aug-14 99.0382 8.4397 1 15 99.0382 8.4397 INE434A16HS8 ANDHRA BK 12-Aug-14 99.0028 8.5499 2 300 99.0028 8.5499 INE428A16NJ7 ALLAHABAD BK 12-Aug-14 99.0086 8.4996 1 25 99.0086 8.4996 INE434A16HB4 ANDHRA BK 14-Aug-14 98.9412 8.6799 1 5 98.9412 8.6799 INE141A16QF7 OBC 19-Aug-14 98.8584 8.4302 3 205 98.8289 8.6503 INE036D16EA0 THE KARUR VYSYA BK 19-Aug-14 98.8356 8.6003 1 50 98.8356 8.6003 INE112A16GE2 CORPORATION BK 20-Aug-14 98.8263 8.4998 1 100 98.8263 8.4998 INE476A16NJ6 CANARA BK 20-Aug-14 98.8263 8.4998 1 50 98.8263 8.4998 INE095A16NR7 INDUSIND BK 20-Aug-14 98.8126 8.6002 1 30 98.8126 8.6002 INE434A16HY6 ANDHRA BK 22-Aug-14 98.7711 8.5688 10 600 98.7709 8.5699 INE483A16IZ8 CENTRAL BK OF INDIA 22-Aug-14 98.7742 8.5466 5 300 98.7723 8.5600 INE691A16IL6 UCO BK 22-Aug-14 98.7780 8.5198 1 100 98.7780 8.5198 INE168A16KH9 THE JAMMU AND KASHMIR BK22-Aug-14 98.7808 8.5000 1 95 98.7808 8.5000 INE434A16HY6 ANDHRA BK 22-Aug-14 98.8058 8.6500 1 10 98.8058 8.6500 INE483A16IZ8 CENTRAL BK OF INDIA 22-Aug-14 98.8058 8.6500 1 10 98.8058 8.6500 INE428A16NO7 ALLAHABAD BK 22-Aug-14 98.7596 8.6497 1 5 98.7596 8.6497 INE483A16JA9 CENTRAL BK OF INDIA 25-Aug-14 98.7127 8.4999 4 200 98.7127 8.4999 INE112A16DY7 CORPORATION BK 25-Aug-14 98.7132 8.4965 1 150 98.7132 8.4965 INE008A16QZ6 IDBI BK 25-Aug-14 98.7168 8.4724 1 0.1 98.7168 8.4724 INE028A16AK0 BK OF BARODA 26-Aug-14 98.6884 8.5102 3 300 98.6892 8.5052 INE483A16JB7 CENTRAL BK OF INDIA 26-Aug-14 98.6869 8.5203 1 200 98.6869 8.5203 INE434A16IH9 ANDHRA BK 26-Aug-14 98.6817 8.5543 2 90 98.6809 8.5598 INE028A16AK0 BK OF BARODA 26-Aug-14 98.7324 8.5203 1 5 98.7324 8.5203 INE141A16PT0 OBC 27-Aug-14 98.6602 8.5460 1 100 98.6602 8.5460 INE028A16AL8 BK OF BARODA 28-Aug-14 98.6458 8.4925 5 600 98.6415 8.5200 INE090A16C85 ICICI BK 2-Sep-14 98.5264 8.5298 1 100 98.5264 8.5298 INE084A16AT4 BK OF INDIA 3-Sep-14 98.5054 8.5201 1 50 98.5054 8.5201 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 98.4795 8.5388 3 105 98.4792 8.5404 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 98.5417 8.4399 1 40 98.5417 8.4399 INE160A16KP9 PUNJAB NATIONAL BK 4-Sep-14 98.4863 8.4999 1 25 98.4863 8.4999 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 98.4775 8.5501 1 25 98.4775 8.5501 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 98.5210 8.4298 1 25 98.5210 8.4298 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 98.5210 8.4298 1 25 98.5210 8.4298 INE476A16NI8 CANARA BK 5-Sep-14 98.4608 8.5162 3 208 98.4637 8.5000 INE141A16PH5 OBC 5-Sep-14 98.4548 8.5500 1 150 98.4548 8.5500 INE084A16AU2 BK OF INDIA 5-Sep-14 98.4601 8.5202 1 50 98.4601 8.5202 INE691A16HV7 UCO BK 5-Sep-14 98.4548 8.5500 2 50 98.4548 8.5500 INE008A16SA5 IDBI BK 8-Sep-14 98.4011 8.4726 1 0.1 98.4011 8.4726 INE654A16DX0 STATE BK OF TRAVANCORE 9-Sep-14 98.3678 8.5301 1 55 98.3678 8.5301 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 98.3437 8.5377 4 100 98.3404 8.5552 INE705A16JX7 VIJAYA BK 12-Sep-14 98.2995 8.5327 2 100 98.2995 8.5327 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 98.2317 8.5332 3 300 98.2283 8.5498 INE168A16KE6 THE JAMMU AND KASHMIR BK15-Sep-14 98.2079 8.6500 1 5 98.2079 8.6500 INE651A16FE1 STATE BK OF MYSORE 19-Sep-14 98.1379 8.5502 1 100 98.1379 8.5502 INE705A16KS5 VIJAYA BK 1-Oct-14 97.8271 8.7175 1 150 97.8271 8.7175 INE705A16KQ9 VIJAYA BK 27-Oct-14 97.2364 8.7175 1 150 97.2364 8.7175 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 96.4214 8.7398 1 5 96.4214 8.7398 INE705A16IH2 VIJAYA BK 10-Dec-14 96.2229 8.7899 1 100 96.2229 8.7899 INE476A16LU7 CANARA BK 12-Dec-14 96.2118 8.7099 1 50 96.2118 8.7099 INE112A16EO6 CORPORATION BK 12-Dec-14 96.2076 8.7199 1 25 96.2076 8.7199 INE476A16LZ6 CANARA BK 10-Feb-15 94.8434 8.8200 1 18 94.8434 8.8200 INE476A16MF6 CANARA BK 12-Feb-15 94.7999 8.8200 2 75 94.7999 8.8200 INE112A16FA2 CORPORATION BK 20-Feb-15 94.6265 8.8200 1 25 94.6265 8.8200 INE028A16987 BK OF BARODA 23-Feb-15 94.5850 8.7800 1 25 94.5850 8.7800 INE028A16AD5 BK OF BARODA 24-Feb-15 94.5850 8.7432 1 25 94.5850 8.7432 INE112A16FB0 CORPORATION BK 27-Feb-15 94.4753 8.8200 1 25 94.4753 8.8200 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 94.4106 8.8201 1 100 94.4106 8.8201 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 94.4106 8.8201 1 25 94.4106 8.8201 INE141A16OR7 OBC 2-Mar-15 94.3508 8.9201 2 2 94.3508 8.9201 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 94.3891 8.8200 1 25 94.3891 8.8200 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 94.3676 8.8200 2 50 94.3676 8.8200 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 94.3461 8.8199 1 75 94.3461 8.8199 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 94.2172 8.8200 1 100 94.2172 8.8200 INE652A16JB7 STATE BK OF PATIALA 12-Mar-15 94.1926 8.8251 1 50 94.1926 8.8251 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 94.1743 8.8200 1 25 94.1743 8.8200 INE476A16MZ4 CANARA BK 16-Mar-15 94.1101 8.8199 1 100 94.1101 8.8199 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 94.0951 8.8098 3 217 94.0950 8.8099 INE112A16GB8 CORPORATION BK 19-May-15 92.6611 8.9500 2 75 92.6611 8.9500 INE434A16II7 ANDHRA BK 29-Jun-15 91.8045 8.9517 2 60 91.8059 8.9500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 