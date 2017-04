Jul 1 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE652A16JI2 STATE BK OF PATIALA 3-Jul-14 99.9554 8.1431 1 100 99.9554 8.1431 INE112A16FQ8 CORPORATION BK 10-Jul-14 99.7845 8.7586 3 12.1 99.7845 8.7586 INE008A16VY9 IDBI BK 25-Jul-14 99.4579 8.6498 1 10 99.4579 8.6498 INE434A16HJ7 ANDHRA BK 1-Aug-14 99.3143 8.4003 1 25 99.3143 8.4003 INE608A16GF6 PUNJAB AND SIND BK 1-Aug-14 99.3143 8.4003 1 5 99.3143 8.4003 INE651A16GK6 STATE BK OF MYSORE 22-Aug-14 98.8413 8.3899 1 25 98.8413 8.3899 INE428A16NP4 ALLAHABAD BK 25-Aug-14 98.7364 8.6503 1 10 98.7364 8.6503 INE090A16C85 ICICI BK 2-Sep-14 98.5675 8.4200 2 100 98.5675 8.4200 INE141A16MR1 OBC 22-Sep-14 98.1370 8.4500 1 25 98.1370 8.4500 INE608A16GA7 PUNJAB AND SIND BK 25-Nov-14 96.6148 8.6999 1 25 96.6148 8.6999 INE112A16EI8 CORPORATION BK 2-Dec-14 96.5010 8.6499 1 25 96.5010 8.6499 INE705A16IF6 VIJAYA BK 9-Dec-14 96.3043 8.7000 3 100 96.3043 8.7000 INE160A16KM6 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-14 96.2725 8.6700 1 50 96.2725 8.6700 INE652A16IO2 STATE BK OF PATIALA 15-Dec-14 96.2191 8.6401 1 50 96.2191 8.6401 INE705A16IL4 VIJAYA BK 18-Dec-14 96.1014 8.7101 1 100 96.1014 8.7101 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 94.4953 8.7500 2 25 94.4953 8.7500 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 94.4953 8.7500 1 25 94.4953 8.7500 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 94.2604 8.7501 1 50 94.2604 8.7501 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 92.4343 8.8650 1 50 92.4343 8.8650 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 92.4230 8.8530 4 125 92.4254 8.8500 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 92.4442 8.8525 1 25 92.4442 8.8525 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com