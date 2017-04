Jul 2 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16ND0 ALLAHABAD BK 3-Jul-14 99.9780 8.0318 2 525 99.9780 8.0318 INE141A16PX2 OBC 4-Jul-14 99.9559 8.0518 1 200 99.9559 8.0518 INE141A16MF6 OBC 7-Jul-14 99.8885 8.1486 1 50 99.8885 8.1486 INE112A16FT2 CORPORATION BK 7-Jul-14 99.8878 8.1998 1 25 99.8878 8.1998 INE112A16FQ8 CORPORATION BK 10-Jul-14 99.8084 8.7585 1 11 99.8084 8.7585 INE095A16NJ4 INDUSIND BK 18-Jul-14 99.6398 8.2457 2 55 99.6418 8.2008 INE705A16KJ4 VIJAYA BK 21-Jul-14 99.5672 8.3505 1 50 99.5672 8.3505 INE434A16FX2 ANDHRA BK 21-Jul-14 99.5646 8.4008 1 25 99.5646 8.4008 INE562A16GM1 INDIAN BK 21-Jul-14 99.5549 8.5888 1 0.25 99.5549 8.5888 INE476A16NN8 CANARA BK 22-Jul-14 99.5462 8.3196 1 100 99.5462 8.3196 INE428A16NB4 ALLAHABAD BK 22-Jul-14 99.5160 8.8760 1 0.05 99.5160 8.8760 INE434A16HF5 ANDHRA BK 25-Jul-14 99.4766 8.3498 2 100 99.4766 8.3498 INE008A16VY9 IDBI BK 25-Jul-14 99.4816 8.2697 2 25 99.4816 8.2697 INE476A16NO6 CANARA BK 25-Jul-14 99.4992 8.3505 1 5 99.4992 8.3505 INE692A16DD2 UNION BK OF INDIA 28-Jul-14 99.4040 8.4171 3 150 99.3946 8.5507 INE691A16IH4 UCO BK 1-Aug-14 99.3184 8.3497 3 245 99.3184 8.3497 INE667A16DR4 SYNDICATE BK 1-Aug-14 99.3355 8.4195 1 5 99.3355 8.4195 INE112A16ED9 CORPORATION BK 4-Aug-14 99.2463 8.3997 1 125 99.2463 8.3997 INE428A16NG3 ALLAHABAD BK 5-Aug-14 99.2282 8.3499 1 25 99.2282 8.3499 INE476A16NX7 CANARA BK 6-Aug-14 99.1868 8.5500 1 50 99.1868 8.5500 INE562A16GN9 INDIAN BK 8-Aug-14 99.1557 8.3998 1 125 99.1557 8.3998 INE141A16QA8 OBC 8-Aug-14 99.1607 8.3497 1 25 99.1607 8.3497 INE141A16QA8 OBC 8-Aug-14 99.1812 8.3703 1 25 99.1812 8.3703 INE692A16DH3 UNION BK OF INDIA 11-Aug-14 99.1031 8.4700 1 25 99.1031 8.4700 INE434A16HB4 ANDHRA BK 14-Aug-14 99.0259 8.3499 1 200 99.0259 8.3499 INE141A16QF7 OBC 19-Aug-14 98.9174 8.3224 2 200 98.9174 8.3224 INE654A16DS0 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Aug-14 98.9047 8.6003 1 25 98.9047 8.6003 INE667A16EA8 SYNDICATE BK 22-Aug-14 98.8440 8.3701 2 200 98.8440 8.3701 INE691A16IL6 UCO BK 22-Aug-14 98.8389 8.4075 2 200 98.8389 8.4075 INE434A16HY6 ANDHRA BK 22-Aug-14 98.8305 8.4690 3 155 98.8305 8.4690 INE483A16IZ8 CENTRAL BK OF INDIA 22-Aug-14 98.8389 8.4075 1 100 98.8389 8.4075 INE651A16GK6 STATE BK OF MYSORE 22-Aug-14 98.8356 8.6003 1 25 98.8356 8.6003 INE028A16AK0 BK OF BARODA 26-Aug-14 98.7534 8.3775 5 400 98.7501 8.3998 INE483A16JB7 CENTRAL BK OF INDIA 26-Aug-14 98.7354 8.4998 2 200 98.7354 8.4998 INE434A16IH9 ANDHRA BK 26-Aug-14 98.7416 8.4576 1 50 98.7416 8.4576 INE028A16AK0 BK OF BARODA 26-Aug-14 98.7523 8.5401 1 5 98.7523 8.5401 INE028A16AL8 BK OF BARODA 28-Aug-14 98.7041 8.4073 6 500 98.7006 8.4303 INE476A16NK4 CANARA BK 28-Aug-14 98.7065 8.3917 3 275 98.7037 8.4099 INE141A16PP8 OBC 28-Aug-14 98.7017 8.4230 2 175 98.7082 8.3803 INE428A16NQ2 ALLAHABAD BK 2-Sep-14 98.5940 8.3951 3 300 98.5932 8.4001 INE095A16JC7 INDUSIND BK 2-Sep-14 98.5850 8.4498 2 25 98.5850 8.4498 INE084A16AT4 BK OF INDIA 3-Sep-14 98.5776 8.3598 2 75 98.5776 8.3598 INE160A16KP9 PUNJAB NATIONAL BK 4-Sep-14 98.5553 8.3601 3 100 98.5553 8.3601 INE141A16PH5 OBC 5-Sep-14 98.5161 8.4580 4 305 98.5279 8.3899 INE476A16NI8 CANARA BK 5-Sep-14 98.5312 8.3711 2 120 98.5331 8.3598 INE691A16HV7 UCO BK 5-Sep-14 98.5155 8.4617 1 50 98.5155 8.4617 INE654A16DX0 STATE BK OF TRAVANCORE 9-Sep-14 98.4437 8.3630 3 70 98.4460 8.3502 INE683A16DH2 THE SOUTH INDIAN BK 10-Sep-14 98.3803 8.5846 1 185 98.3803 8.5846 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 98.4231 8.3542 3 175 98.4202 8.3698 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 98.4350 8.4102 1 25 98.4350 8.4102 INE705A16JX7 VIJAYA BK 12-Sep-14 98.3567 8.4698 1 25 98.3567 8.4698 INE168A16KE6 THE JAMMU AND KASHMIR BK15-Sep-14 98.2814 8.5101 1 100 98.2814 8.5101 INE691A16HT1 UCO BK 15-Sep-14 98.2874 8.4799 1 20 98.2874 8.4799 INE608A16FG6 PUNJAB AND SIND BK 22-Sep-14 98.1370 8.4500 2 125 98.1370 8.4500 INE654A16DZ5 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Sep-14 98.1457 8.4098 1 0.05 98.1457 8.4098 INE483A16GF4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Sep-14 98.0679 8.4601 1 75 98.0679 8.4601 INE648A16GK2 STATE BK OF BIKANER AND 26-Sep-14 98.0547 8.4200 1 25 98.0547 8.4200 INE705A16KS5 VIJAYA BK 1-Oct-14 97.8860 8.6624 1 75 97.8860 8.6624 INE036D16EL7 THE KARUR VYSYA BK 13-Oct-14 97.6145 8.6601 1 3 97.6145 8.6601 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 96.5000 8.6524 3 80 96.4854 8.6899 INE652A16IJ2 STATE BK OF PATIALA 5-Dec-14 96.4428 8.6299 1 50 96.4428 8.6299 INE434A16HX8 ANDHRA BK 5-Dec-14 96.4209 8.6850 1 25 96.4209 8.6850 INE434A16HX8 ANDHRA BK 5-Dec-14 96.4430 8.6851 1 25 96.4430 8.6851 INE562A16GT6 INDIAN BK 10-Dec-14 96.3329 8.6301 2 50 96.3329 8.6301 INE141A16NP3 OBC 10-Dec-14 96.3447 8.6550 1 25 96.3447 8.6550 INE705A16IH2 VIJAYA BK 10-Dec-14 96.2992 8.7124 1 0.25 96.2992 8.7124 INE654A16EV2 STATE BK OF TRAVANCORE 12-Dec-14 96.2932 8.6200 1 75 96.2932 8.6200 INE112A16EO6 CORPORATION BK 12-Dec-14 96.2746 8.6650 1 50 96.2746 8.6650 INE654A16EW0 STATE BK OF TRAVANCORE 15-Dec-14 96.2212 8.6351 2 50 96.2212 8.6351 INE483A16HH8 CENTRAL BK OF INDIA 29-Dec-14 95.8634 8.7501 2 100 95.8634 8.7501 INE562A16EP9 INDIAN BK 29-Dec-14 95.9020 8.6649 1 22.25 95.9020 8.6649 INE483A16HI6 CENTRAL BK OF INDIA 30-Dec-14 95.8414 8.7500 1 25 95.8414 8.7500 INE483A16HK2 CENTRAL BK OF INDIA 2-Jan-15 95.7292 8.8499 1 105 95.7292 8.8499 INE652A16IP9 STATE BK OF PATIALA 5-Jan-15 95.7001 8.7700 2 75 95.7001 8.7700 INE483A16HS5 CENTRAL BK OF INDIA 19-Jan-15 95.3529 8.8500 1 50 95.3529 8.8500 INE649A16ET6 STATE BK OF HYDERABAD 22-Jan-15 95.3274 8.7701 2 75 95.3274 8.7701 INE028A16912 BK OF BARODA 6-Feb-15 95.0065 8.7599 1 50 95.0065 8.7599 INE476A16LY9 CANARA BK 9-Feb-15 94.9415 8.7600 1 25 94.9415 8.7600 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 94.4924 8.7549 1 0.25 94.4924 8.7549 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 94.4637 8.7671 1 75 94.4637 8.7671 INE141A16OX5 OBC 4-Mar-15 94.4422 8.7673 1 25 94.4422 8.7673 INE652A16JB7 STATE BK OF PATIALA 12-Mar-15 94.2494 8.8025 1 50 94.2494 8.8025 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 94.2357 8.7900 1 20 94.2357 8.7900 INE608A16GC3 PUNJAB AND SIND BK 23-Mar-15 94.0000 8.8250 1 25 94.0000 8.8250 INE483A16IX3 CENTRAL BK OF INDIA 13-May-15 92.8298 8.9501 1 1.5 92.8298 8.9501 INE090A16Q97 ICICI BK 26-May-15 92.5483 8.9600 1 0.1 92.5483 8.9600 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 92.4354 8.8900 1 200 92.4354 8.8900 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 92.4461 8.8500 2 100 92.4461 8.8500 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 92.4461 8.8500 1 25 92.4461 8.8500 INE084A16BB0 BK OF INDIA 9-Jun-15 92.3506 8.8400 1 25 92.3506 8.8400 INE090A16R96 ICICI BK 25-Jun-15 91.9466 8.9300 2 2 91.9466 8.9300 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com