Jul 3 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16UW8 AXIS BK 15-Jul-14 99.7354 8.0696 1 25 99.7354 8.0696 INE428A16MZ5 ALLAHABAD BK 18-Jul-14 99.6846 8.2489 1 5 99.6846 8.2489 INE428A16NB4 ALLAHABAD BK 22-Jul-14 99.5749 8.2004 2 90.15 99.5750 8.1993 INE476A16NN8 CANARA BK 22-Jul-14 99.5750 8.1993 1 30 99.5750 8.1993 INE476A16NN8 CANARA BK 22-Jul-14 99.5948 8.2500 1 25 99.5948 8.2500 INE476A16NO6 CANARA BK 25-Jul-14 99.5082 8.1997 1 50 99.5082 8.1997 INE008A16VY9 IDBI BK 25-Jul-14 99.5130 8.1193 2 25 99.5082 8.1997 INE667A16DQ6 SYNDICATE BK 25-Jul-14 99.5142 8.0992 1 5 99.5142 8.0992 INE683A16DS9 THE SOUTH INDIAN BK 28-Jul-14 99.4246 8.4495 1 5 99.4246 8.4495 INE691A16IH4 UCO BK 1-Aug-14 99.3635 8.3504 1 5 99.3635 8.3504 INE457A16EW8 BK OF MAHARASHTRA 1-Aug-14 99.3127 8.7104 1 5 99.3127 8.7104 INE141A16QC4 OBC 5-Aug-14 99.2525 8.3301 2 100 99.2525 8.3301 INE692A16DF7 UNION BK OF INDIA 5-Aug-14 99.2400 8.4704 1 5 99.2400 8.4704 INE141A16QA8 OBC 8-Aug-14 99.1929 8.2497 2 100 99.1929 8.2497 INE565A16970 INDIAN OVERSEAS BK 8-Aug-14 99.2104 8.2999 2 50 99.2104 8.2999 INE428A16NF5 ALLAHABAD BK 8-Aug-14 99.1832 8.3496 1 25 99.1832 8.3496 INE428A16NK5 ALLAHABAD BK 11-Aug-14 99.1433 8.2999 1 50 99.1433 8.2999 INE084A16BD6 BK OF INDIA 12-Aug-14 99.1040 8.2499 1 50 99.1040 8.2499 INE168A16KF3 THE JAMMU AND KASHMIR BK12-Aug-14 99.0653 8.6096 1 0.5 99.0653 8.6096 INE428A16NM1 ALLAHABAD BK 14-Aug-14 99.0308 8.5052 1 1 99.0308 8.5052 INE692A16DA8 UNION BK OF INDIA 22-Aug-14 98.8691 8.3500 1 120 98.8691 8.3500 INE483A16IZ8 CENTRAL BK OF INDIA 22-Aug-14 98.8614 8.4075 1 100 98.8614 8.4075 INE434A16HY6 ANDHRA BK 22-Aug-14 98.8544 8.4598 1 50 98.8544 8.4598 INE008A16QZ6 IDBI BK 25-Aug-14 98.8056 8.3250 1 0.1 98.8056 8.3250 INE028A16AK0 BK OF BARODA 26-Aug-14 98.7740 8.3897 1 200 98.7740 8.3897 INE141A16QG5 OBC 26-Aug-14 98.7732 8.3953 4 200 98.7732 8.3953 INE008A16RC3 IDBI BK 26-Aug-14 98.7808 8.5000 1 100 98.7808 8.5000 INE434A16IH9 ANDHRA BK 26-Aug-14 98.7631 8.4652 1 40 98.7631 8.4652 INE651A16GL4 STATE BK OF MYSORE 27-Aug-14 98.7591 8.3385 2 200 98.7591 8.3385 INE141A16PT0 OBC 27-Aug-14 98.7589 8.3399 2 50 98.7596 8.3351 INE141A16PP8 OBC 28-Aug-14 98.7289 8.3914 4 270 98.7359 8.3447 INE651A16GH2 STATE BK OF MYSORE 28-Aug-14 98.7351 8.3501 1 120 98.7351 8.3501 INE028A16AL8 BK OF BARODA 28-Aug-14 98.7411 8.3099 2 100 98.7411 8.3099 INE028A16AL8 BK OF BARODA 28-Aug-14 98.7133 8.6503 1 25 98.7133 8.6503 INE651A16GH2 STATE BK OF MYSORE 28-Aug-14 98.7148 8.6401 1 25 98.7148 8.6401 INE141A16QH3 OBC 1-Sep-14 98.6424 8.3727 7 450 98.6388 8.3949 INE428A16NQ2 ALLAHABAD BK 2-Sep-14 98.6225 8.3573 2 275 98.6237 8.3502 INE667A16DL7 SYNDICATE BK 2-Sep-14 98.6144 8.4076 4 200 98.6302 8.3102 INE090A16C85 ICICI BK 2-Sep-14 98.6205 8.3698 1 25 98.6205 8.3698 INE084A16AT4 BK OF INDIA 3-Sep-14 98.5955 8.3860 4 325 98.5916 8.4098 INE028A16AI4 BK OF BARODA 3-Sep-14 98.6026 8.3434 3 300 98.6015 8.3499 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 98.5792 8.3503 2 50 98.5792 8.3503 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 98.5790 8.3513 2 25.5 98.5709 8.3997 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 98.5792 8.3503 1 25 98.5792 8.3503 INE649A16DZ5 STATE BK OF HYDERABAD 4-Sep-14 98.5784 8.3550 1 1 98.5784 8.3550 INE476A16NI8 CANARA BK 5-Sep-14 98.5494 8.3946 4 325 98.5468 8.4100 INE112A16EC1 CORPORATION BK 5-Sep-14 98.5468 8.4100 1 50 98.5468 8.4100 INE691A16HV7 UCO BK 5-Sep-14 98.5604 8.3301 1 25 98.5604 8.3301 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 98.4460 8.3502 2 50 98.4460 8.3502 INE683A16DH2 THE SOUTH INDIAN BK 10-Sep-14 98.4277 8.4501 2 50 98.4277 8.4501 INE160A16JZ0 PUNJAB NATIONAL BK 11-Sep-14 98.4460 8.3502 1 100 98.4460 8.3502 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 98.4239 8.3498 1 75 98.4239 8.3498 INE692A16DJ9 UNION BK OF INDIA 12-Sep-14 98.4239 8.3498 1 100 98.4239 8.3498 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 98.3353 8.3500 3 225 98.3353 8.3500 INE651A16FC5 STATE BK OF MYSORE 15-Sep-14 98.3605 8.3340 2 125 98.3574 8.3502 INE652A16HW7 STATE BK OF PATIALA 25-Sep-14 98.1090 8.3752 1 0.1 98.1090 8.3752 INE705A16KS5 VIJAYA BK 1-Oct-14 97.9151 8.6355 3 250 97.9123 8.6473 INE705A16KQ9 VIJAYA BK 27-Oct-14 97.3215 8.6600 1 150 97.3215 8.6600 INE112A16EG2 CORPORATION BK 25-Nov-14 96.6964 8.6001 2 50 96.6964 8.6001 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 96.5425 8.5999 1 25 96.5425 8.5999 INE028A16821 BK OF BARODA 10-Dec-14 96.3681 8.5976 2 100 96.3691 8.5951 INE652A16IO2 STATE BK OF PATIALA 15-Dec-14 96.2578 8.6000 1 25 96.2578 8.6000 INE090A16I89 ICICI BK 2-Jan-15 95.7571 8.8376 1 0.1 95.7571 8.8376 INE483A16HS5 CENTRAL BK OF INDIA 19-Jan-15 95.3899 8.8200 2 125 95.3899 8.8200 INE160A16JQ9 PUNJAB NATIONAL BK 22-Jan-15 95.3240 8.8200 1 50 95.3240 8.8200 INE483A16IF0 CENTRAL BK OF INDIA 19-Feb-15 94.7103 8.8250 1 0.5 94.7103 8.8250 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 94.5227 8.7399 1 0.5 94.5227 8.7399 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 94.4918 8.7200 1 25 94.4918 8.7200 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 94.4660 8.7275 1 9.8 94.4660 8.7275 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 94.4462 8.7250 1 50 94.4462 8.7250 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 94.3914 8.7099 1 25 94.3914 8.7099 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 94.3945 8.7399 1 10 94.3945 8.7399 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 94.3427 8.7201 1 25 94.3427 8.7201 INE565A16962 INDIAN OVERSEAS BK 13-Mar-15 94.2817 8.7501 1 25 94.2817 8.7501 INE476A16MZ4 CANARA BK 16-Mar-15 94.2428 8.7100 1 25 94.2428 8.7100 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 94.2028 8.7401 1 1.2 94.2028 8.7401 INE084A16AW8 BK OF INDIA 23-Mar-15 94.1010 8.7000 1 5 94.1010 8.7000 INE457A16ET4 BK OF MAHARASHTRA 18-May-15 92.7567 8.9350 1 0.5 92.7567 8.9350 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 92.4590 8.8600 1 100 92.4590 8.8600 INE084A16BB0 BK OF INDIA 9-Jun-15 92.3999 8.8300 1 25 92.3999 8.8300 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 