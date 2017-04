Jul 4 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16FQ8 CORPORATION BK 10-Jul-14 99.8758 7.5669 2 75 99.8785 7.4002 INE683A16DQ3 THE SOUTH INDIAN BK 14-Jul-14 99.7758 8.2017 1 25 99.7758 8.2017 INE238A16UW8 AXIS BK 15-Jul-14 99.7565 8.0995 1 50 99.7565 8.0995 INE095A16NJ4 INDUSIND BK 18-Jul-14 99.6941 7.9997 1 50 99.6941 7.9997 INE683A16DR1 THE SOUTH INDIAN BK 25-Jul-14 99.5247 8.3006 1 25 99.5247 8.3006 INE457A16EV0 BK OF MAHARASHTRA 30-Jul-14 99.4129 8.2907 1 25 99.4129 8.2907 INE667A16DR4 SYNDICATE BK 1-Aug-14 99.3484 8.5498 1 100 99.3484 8.5498 INE562A16GL3 INDIAN BK 4-Aug-14 99.3711 8.2500 1 25 99.3711 8.2500 INE141A16QC4 OBC 5-Aug-14 99.2819 8.2501 1 25 99.2819 8.2501 INE562A16GK5 INDIAN BK 6-Aug-14 99.3265 8.2498 1 25 99.3265 8.2498 INE141A16QA8 OBC 8-Aug-14 99.2724 8.3600 1 5 99.2724 8.3600 INE141A16QE0 OBC 14-Aug-14 99.0719 8.3398 2 100 99.0719 8.3398 INE457A16FD5 BK OF MAHARASHTRA 14-Aug-14 99.1351 8.3801 1 5 99.1351 8.3801 INE141A16QF7 OBC 19-Aug-14 98.9632 8.3126 2 200 98.9629 8.3154 INE483A16FY7 CENTRAL BK OF INDIA 19-Aug-14 98.9365 8.5294 1 0.05 98.9365 8.5294 INE476A16NJ6 CANARA BK 20-Aug-14 98.9187 8.4891 1 240 98.9187 8.4891 INE667A16EA8 SYNDICATE BK 22-Aug-14 98.8915 8.3498 1 100 98.8915 8.3498 INE141A16QI1 OBC 25-Aug-14 98.8166 8.4059 10 550 98.8154 8.4147 INE008A16QZ6 IDBI BK 25-Aug-14 98.7966 8.5498 1 100 98.7966 8.5498 INE141A16QG5 OBC 26-Aug-14 98.8016 8.3533 4 325 98.8091 8.3003 INE028A16AL8 BK OF BARODA 28-Aug-14 98.7692 8.2700 2 75 98.7677 8.2800 INE651A16GH2 STATE BK OF MYSORE 28-Aug-14 98.7648 8.2998 1 25 98.7648 8.2998 INE141A16QH3 OBC 1-Sep-14 98.6612 8.3948 3 250 98.6612 8.3948 INE667A16DL7 SYNDICATE BK 2-Sep-14 98.6316 8.4399 1 150 98.6316 8.4399 INE608A16GK6 PUNJAB AND SIND BK 2-Sep-14 98.6416 8.3774 2 100 98.6416 8.3774 INE090A16C85 ICICI BK 2-Sep-14 98.6524 8.3099 1 25 98.6524 8.3099 INE428A16NS8 ALLAHABAD BK 3-Sep-14 98.6148 8.4049 2 500 98.6148 8.4049 INE434A16HK5 ANDHRA BK 3-Sep-14 98.6302 8.3102 2 100 98.6302 8.3102 INE028A16AI4 BK OF BARODA 3-Sep-14 98.6335 8.2899 1 100 98.6335 8.2899 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 98.6023 8.3449 2 100 98.6048 8.3299 INE654A16DW2 STATE BK OF TRAVANCORE 4-Sep-14 98.6015 8.3499 1 20 98.6015 8.3499 INE649A16DZ5 STATE BK OF HYDERABAD 4-Sep-14 98.6031 8.3402 1 15 98.6031 8.3402 INE084A16AU2 BK OF INDIA 5-Sep-14 98.5806 8.3417 2 145 98.5876 8.3002 INE562A16FZ5 INDIAN BK 5-Sep-14 98.5792 8.3503 1 120 98.5792 8.3503 INE112A16EE7 CORPORATION BK 9-Sep-14 98.4940 8.3298 1 25 98.4940 8.3298 INE667A16CE4 SYNDICATE BK 9-Sep-14 98.5519 8.3800 1 10 98.5519 8.3800 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 98.4460 8.3502 1 25 98.4460 8.3502 INE160A16JZ0 PUNJAB NATIONAL BK 11-Sep-14 98.4460 8.3502 1 20 98.4460 8.3502 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 98.3574 8.3502 2 125 98.3574 8.3502 INE691A16HT1 UCO BK 15-Sep-14 98.3574 8.3502 2 102 98.3574 8.3502 INE168A16KE6 THE JAMMU AND KASHMIR BK15-Sep-14 98.3342 8.4701 1 4.5 98.3342 8.4701 INE654A16DY8 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Sep-14 98.2720 8.3352 1 50 98.2720 8.3352 INE095A16OF0 INDUSIND BK 23-Sep-14 98.1668 8.4150 1 250 98.1668 8.4150 INE095A16OG8 INDUSIND BK 24-Sep-14 98.1482 8.3983 5 450 98.1446 8.4149 INE112A16EG2 CORPORATION BK 25-Nov-14 96.7166 8.6050 1 50 96.7166 8.6050 INE652A16IH6 STATE BK OF PATIALA 1-Dec-14 96.6561 8.5901 1 100 96.6561 8.5901 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 96.5625 8.6050 2 100 96.5625 8.6050 INE654A16EV2 STATE BK OF TRAVANCORE 12-Dec-14 96.4109 8.5999 2 50 96.4109 8.5999 INE654A16EW0 STATE BK OF TRAVANCORE 15-Dec-14 96.2859 8.5850 1 50 96.2859 8.5850 INE976G16893 THE RATNAKAR BK 15-Dec-14 96.1341 8.9500 1 50 96.1341 8.9500 INE112A16FA2 CORPORATION BK 20-Feb-15 94.7699 8.7201 1 25 94.7699 8.7201 INE565A16939 INDIAN OVERSEAS BK 26-Feb-15 94.5716 8.8401 1 50 94.5716 8.8401 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 94.6258 8.7100 1 25 94.6258 8.7100 INE705A16JH0 VIJAYA BK 6-Mar-15 94.3987 8.8399 1 50 94.3987 8.8399 INE141A16PM5 OBC 10-Mar-15 94.3710 8.7435 1 6 94.3710 8.7435 INE652A16JB7 STATE BK OF PATIALA 12-Mar-15 94.3611 8.6900 1 2.5 94.3611 8.6900 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 94.3338 8.7000 1 25 94.3338 8.7000 INE434A16GB6 ANDHRA BK 17-Mar-15 94.1619 8.8399 1 75 94.1619 8.8399 INE691A16HY1 UCO BK 19-Mar-15 94.1189 8.8401 1 25 94.1189 8.8401 INE608A16FT9 PUNJAB AND SIND BK 19-Mar-15 94.1189 8.8401 1 25 94.1189 8.8401 INE608A16GC3 PUNJAB AND SIND BK 23-Mar-15 94.0332 8.8400 1 25 94.0332 8.8400 INE434A16GP6 ANDHRA BK 26-Mar-15 93.9690 8.8400 1 50 93.9690 8.8400 INE705A16KG0 VIJAYA BK 26-Mar-15 93.9690 8.8400 1 50 93.9690 8.8400 INE476A16NP3 CANARA BK 7-Apr-15 93.6864 8.8800 5 12 93.6864 8.8800 INE434A16HA6 ANDHRA BK 13-May-15 92.8906 8.9250 1 1 92.8906 8.9250 INE095A16NM8 INDUSIND BK 14-May-15 92.8140 8.9999 4 4 92.8140 8.9999 INE476A16NL2 CANARA BK 20-May-15 92.7923 8.8599 2 50 92.7847 8.8699 INE160A16KL8 PUNJAB NATIONAL BK 22-May-15 92.7580 8.8500 2 50 92.7580 8.8500 INE084A16AZ1 BK OF INDIA 2-Jun-15 92.6069 8.8300 1 50 92.6069 8.8300 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 92.5005 8.8600 1 50 92.5005 8.8600 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 92.5654 8.8301 1 50 92.5654 8.8301 INE090A16Q89 ICICI BK 9-Jun-15 92.3165 8.9350 1 0.03 92.3165 8.9350 INE562A16GS8 INDIAN BK 10-Jun-15 92.3633 8.8500 2 50 92.3633 8.8500 INE160A16KT1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Jun-15 92.3713 8.8400 1 25 92.3713 8.8400 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com