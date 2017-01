Jul 7 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE434A16GW2 ANDHRA BK 8-Jul-14 99.9778 8.1048 1 200 99.9778 8.1048 INE476A16NO6 CANARA BK 25-Jul-14 99.6121 8.3609 1 25 99.6121 8.3609 INE691A16IH4 UCO BK 1-Aug-14 99.4347 8.3003 1 100 99.4347 8.3003 INE434A16HJ7 ANDHRA BK 1-Aug-14 99.4605 8.2494 1 25 99.4605 8.2494 INE691A16IH4 UCO BK 1-Aug-14 99.4442 8.5000 1 5 99.4442 8.5000 INE654A16DR2 STATE BK OF TRAVANCORE 4-Aug-14 99.3673 8.3002 3 295 99.3673 8.3002 INE683A16DM2 THE SOUTH INDIAN BK 4-Aug-14 99.3582 8.4199 2 150 99.3597 8.4006 INE562A16GL3 INDIAN BK 4-Aug-14 99.3658 8.3200 1 100 99.3658 8.3200 INE608A16GG4 PUNJAB AND SIND BK 5-Aug-14 99.3409 8.3506 1 190 99.3409 8.3506 INE476A16NW9 CANARA BK 5-Aug-14 99.3409 8.3506 1 100 99.3409 8.3506 INE692A16DF7 UNION BK OF INDIA 5-Aug-14 99.3409 8.3506 1 95 99.3409 8.3506 INE476A16NH0 CANARA BK 8-Aug-14 99.2733 8.3496 3 275 99.2733 8.3496 INE141A16QA8 OBC 8-Aug-14 99.2746 8.3346 2 200 99.2733 8.3496 INE434A16HL3 ANDHRA BK 8-Aug-14 99.3000 8.3000 1 50 99.3000 8.3000 INE476A16NH0 CANARA BK 8-Aug-14 99.3008 8.2905 1 25 99.3008 8.2905 INE428A16NF5 ALLAHABAD BK 8-Aug-14 99.3000 8.3000 1 25 99.3000 8.3000 INE691A16II2 UCO BK 8-Aug-14 99.2958 8.3502 1 5 99.2958 8.3502 INE692A16DH3 UNION BK OF INDIA 11-Aug-14 99.2010 8.3995 2 495 99.2010 8.3995 INE434A16HS8 ANDHRA BK 12-Aug-14 99.2081 8.3248 2 100 99.2104 8.2999 INE434A16HB4 ANDHRA BK 14-Aug-14 99.1382 8.3498 1 100 99.1382 8.3498 INE483A16FW1 CENTRAL BK OF INDIA 14-Aug-14 99.1231 8.4974 1 3 99.1231 8.4974 INE095A16NR7 INDUSIND BK 20-Aug-14 98.9857 8.5003 1 100 98.9857 8.5003 INE141A16QJ9 OBC 22-Aug-14 98.9562 8.3694 6 250 98.9555 8.3754 INE434A16HY6 ANDHRA BK 22-Aug-14 98.9586 8.3502 1 200 98.9586 8.3502 INE434A16HY6 ANDHRA BK 22-Aug-14 98.9810 8.3503 1 50 98.9810 8.3503 INE008A16QZ6 IDBI BK 25-Aug-14 98.8659 8.5448 1 100 98.8659 8.5448 INE141A16QI1 OBC 25-Aug-14 98.8856 8.3947 1 50 98.8856 8.3947 INE028A16AK0 BK OF BARODA 26-Aug-14 98.8731 8.3201 2 200 98.8731 8.3201 INE008A16RC3 IDBI BK 26-Aug-14 98.8497 8.4949 1 50 98.8497 8.4949 INE141A16QG5 OBC 26-Aug-14 98.8701 8.3425 1 50 98.8701 8.3425 INE141A16PT0 OBC 27-Aug-14 98.8476 8.3435 3 75 98.8481 8.3401 INE476A16NK4 CANARA BK 28-Aug-14 98.8263 8.4998 1 5 98.8263 8.4998 INE141A16QH3 OBC 1-Sep-14 98.7284 8.3949 2 100 98.7284 8.3949 INE237A16WE4 KOTAK MAH BK 1-Sep-14 98.7191 8.4570 1 0.5 98.7191 8.4570 INE667A16DL7 SYNDICATE BK 2-Sep-14 98.6991 8.4401 2 150 98.6991 8.4401 INE428A16NQ2 ALLAHABAD BK 2-Sep-14 98.7128 8.3501 1 25 98.7128 8.3501 INE084A16AT4 BK OF INDIA 3-Sep-14 98.6828 8.3999 1 100 98.6828 8.3999 INE476A16OB1 CANARA BK 4-Sep-14 98.6659 8.3649 7 550 98.6659 8.3649 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 98.6905 8.3502 2 100 98.6905 8.3502 INE476A16NI8 CANARA BK 5-Sep-14 98.6425 8.3718 8 925 98.6460 8.3499 INE141A16PH5 OBC 5-Sep-14 98.6460 8.3499 1 50 98.6460 8.3499 INE112A16EC1 CORPORATION BK 5-Sep-14 98.6364 8.4099 1 50 98.6364 8.4099 INE691A16HV7 UCO BK 5-Sep-14 98.6682 8.3503 1 50 98.6682 8.3503 INE562A16DV9 INDIAN BK 9-Sep-14 98.5570 8.3501 1 50 98.5570 8.3501 INE705A16JX7 VIJAYA BK 12-Sep-14 98.4904 8.3500 1 50 98.4904 8.3500 INE095A16OE3 INDUSIND BK 22-Sep-14 98.2517 8.4349 1 300 98.2517 8.4349 INE238A16UL1 AXIS BK 21-Oct-14 97.5482 8.6547 1 0.5 97.5482 8.6547 INE483A16GT5 CENTRAL BK OF INDIA 5-Dec-14 96.5289 8.7501 2 75 96.5289 8.7501 INE483A16GV1 CENTRAL BK OF INDIA 8-Dec-14 96.5025 8.5900 1 22 96.5025 8.5900 INE652A16IK0 STATE BK OF PATIALA 9-Dec-14 96.4806 8.5899 1 17 96.4806 8.5899 INE562A16GT6 INDIAN BK 10-Dec-14 96.4587 8.5899 3 150 96.4587 8.5899 INE692A16DK7 UNION BK OF INDIA 12-Dec-14 96.4189 8.5801 4 200 96.4189 8.5801 INE692A16DK7 UNION BK OF INDIA 12-Dec-14 96.4408 8.5800 1 50 96.4408 8.5800 INE483A16GX7 CENTRAL BK OF INDIA 12-Dec-14 96.4149 8.5900 2 36 96.4149 8.5900 INE514E16970 EXIM 19-Dec-14 96.2588 8.6501 1 25 96.2588 8.6501 INE028A16896 BK OF BARODA 3-Feb-15 95.1958 8.7300 2 1.75 95.1958 8.7300 INE476A16MF6 CANARA BK 12-Feb-15 95.0011 8.7300 1 25 95.0011 8.7300 INE141A16OL0 OBC 20-Feb-15 94.8175 8.7500 1 50 94.8175 8.7500 INE028A16AD5 BK OF BARODA 24-Feb-15 94.7385 8.7375 1 25 94.7385 8.7375 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 94.6200 8.7200 5 225 94.6200 8.7200 INE705A16JH0 VIJAYA BK 6-Mar-15 94.5167 8.7501 1 25 94.5167 8.7501 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 94.4705 8.7200 1 25 94.4705 8.7200 INE705A16JE7 VIJAYA BK 9-Mar-15 94.4525 8.7501 1 25 94.4525 8.7501 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 94.4066 8.7200 1 25 94.4066 8.7200 INE562A16FT8 INDIAN BK 16-Mar-15 94.3338 8.7000 1 25 94.3338 8.7000 INE476A16MZ4 CANARA BK 16-Mar-15 94.3323 8.7024 1 5 94.3323 8.7024 INE562A16FV4 INDIAN BK 26-Mar-15 94.0999 8.7350 1 25 94.0999 8.7350 INE691A16HS3 UCO BK 27-Mar-15 94.0660 8.7549 1 2 94.0660 8.7549 INE434A16HP4 ANDHRA BK 3-Apr-15 93.8557 8.8500 1 50 93.8557 8.8500 INE112A16GG7 CORPORATION BK 7-Apr-15 93.7637 8.8600 1 0.5 93.7637 8.8600 INE084A16AZ1 BK OF INDIA 2-Jun-15 92.6923 8.7200 1 50 92.6923 8.7200 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 92.6513 8.7199 1 50 92.6513 8.7199 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 92.5745 8.8450 1 25 92.5745 8.8450 INE084A16BB0 BK OF INDIA 9-Jun-15 92.4708 8.8450 1 50 92.4708 8.8450 INE084A16BB0 BK OF INDIA 9-Jun-15 92.4540 8.8400 1 25 92.4540 8.8400 INE112A16GM5 CORPORATION BK 15-Jun-15 92.2980 8.8799 1 0.5 92.2980 8.8799 INE528G16YQ3 YES BK 26-Jun-15 92.0377 8.9199 1 8 92.0377 8.9199 INE434A16IK3 ANDHRA BK 3-Jul-15 91.9222 8.8850 1 25 91.9222 8.8850 INE434A16IJ5 ANDHRA BK 6-Jul-15 91.8608 8.8847 7 200 91.8606 8.8849 INE483A16JH4 CENTRAL BK OF INDIA 6-Jul-15 91.8462 8.9020 7 200 91.8437 8.9050 INE166A16LP4 ING VYSYA BK 6-Jul-15 91.8101 8.9450 4 154 91.8101 8.9450 INE652A16JJ0 STATE BK OF PATIALA 6-Jul-15 91.8521 8.8950 4 140 91.8521 8.8950 INE095A16OH6 INDUSIND BK 6-Jul-15 91.8440 8.9047 5 115 91.8437 8.9050 INE528G16YR1 YES BK 6-Jul-15 91.8017 8.9550 2 45 91.8017 8.9550 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com