Jul 8 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE562A16GM1 INDIAN BK 21-Jul-14 99.6989 8.4795 1 570 99.6989 8.4795 INE428A16NA6 ALLAHABAD BK 21-Jul-14 99.6995 8.4625 1 25 99.6995 8.4625 INE008A16VX1 IDBI BK 22-Jul-14 99.6769 8.4510 1 95 99.6769 8.4510 INE705A16KK2 VIJAYA BK 22-Jul-14 99.6982 8.4993 1 75 99.6982 8.4993 INE095A16NP1 INDUSIND BK 22-Jul-14 99.6788 8.4011 1 35 99.6788 8.4011 INE168A16JU4 THE JAMMU AND KASHMIR BK23-Jul-14 99.6519 8.5000 2 195 99.6519 8.5000 INE476A16NO6 CANARA BK 25-Jul-14 99.6066 8.4799 1 250 99.6066 8.4799 INE008A16VY9 IDBI BK 25-Jul-14 99.6103 8.3998 1 50 99.6103 8.3998 INE667A16DQ6 SYNDICATE BK 25-Jul-14 99.6103 8.3998 1 50 99.6103 8.3998 INE434A16HF5 ANDHRA BK 25-Jul-14 99.6353 8.3502 1 5 99.6353 8.3502 INE667A16DQ6 SYNDICATE BK 25-Jul-14 99.6353 8.3502 1 5 99.6353 8.3502 INE008A16QL6 IDBI BK 28-Jul-14 99.5418 8.4006 1 90 99.5418 8.4006 INE008A16RU5 IDBI BK 29-Jul-14 99.5133 8.5007 1 100 99.5133 8.5007 INE691A16IH4 UCO BK 1-Aug-14 99.4455 8.4800 1 150 99.4455 8.4800 INE667A16DR4 SYNDICATE BK 1-Aug-14 99.4741 8.3899 1 10 99.4741 8.3899 INE476A16NV1 CANARA BK 1-Aug-14 99.4741 8.3899 1 5 99.4741 8.3899 INE095A16IF2 INDUSIND BK 4-Aug-14 99.3825 8.3996 1 55 99.3825 8.3996 INE008A16QO0 IDBI BK 4-Aug-14 99.3825 8.3996 1 20 99.3825 8.3996 INE562A16GL3 INDIAN BK 4-Aug-14 99.3788 8.4502 1 0.1 99.3788 8.4502 INE692A16DF7 UNION BK OF INDIA 5-Aug-14 99.3560 8.4494 2 50 99.3560 8.4494 INE434A16HL3 ANDHRA BK 8-Aug-14 99.3159 8.3805 1 25 99.3159 8.3805 INE141A16QA8 OBC 8-Aug-14 99.2968 8.3382 1 17.17 99.2968 8.3382 INE692A16DH3 UNION BK OF INDIA 11-Aug-14 99.2250 8.3848 5 495 99.2250 8.3848 INE692A16DH3 UNION BK OF INDIA 11-Aug-14 99.2487 8.3727 1 25 99.2487 8.3727 INE434A16HS8 ANDHRA BK 12-Aug-14 99.2245 8.3903 1 25 99.2245 8.3903 INE434A16HB4 ANDHRA BK 14-Aug-14 99.1832 8.3496 1 100 99.1832 8.3496 INE090A16R39 ICICI BK 14-Aug-14 99.1793 8.3898 1 25 99.1793 8.3898 INE691A16IE1 UCO BK 14-Aug-14 99.1803 8.3795 1 25 99.1803 8.3795 INE434A16HB4 ANDHRA BK 14-Aug-14 99.1432 8.5253 1 8 99.1432 8.5253 INE428A16NM1 ALLAHABAD BK 14-Aug-14 99.1461 8.4962 1 7 99.1461 8.4962 INE428A16NM1 ALLAHABAD BK 14-Aug-14 99.1783 8.4001 1 5 99.1783 8.4001 INE141A16QF7 OBC 19-Aug-14 99.0708 8.3497 1 5 99.0708 8.3497 INE095A16NR7 INDUSIND BK 20-Aug-14 99.0091 8.4953 1 100 99.0091 8.4953 INE112A16GE2 CORPORATION BK 20-Aug-14 99.0449 8.3803 1 25 99.0449 8.3803 INE141A16QJ9 OBC 22-Aug-14 98.9786 8.3702 2 100 98.9786 8.3702 INE457A16FH6 BK OF MAHARASHTRA 22-Aug-14 99.0035 8.3496 2 100 99.0035 8.3496 INE483A16IZ8 CENTRAL BK OF INDIA 22-Aug-14 98.9975 8.4004 1 10 98.9975 8.4004 INE141A16QI1 OBC 25-Aug-14 98.9074 8.4001 4 200 98.9074 8.4001 INE008A16QZ6 IDBI BK 25-Aug-14 98.8891 8.5424 2 100 98.8891 8.5424 INE008A16RC3 IDBI BK 26-Aug-14 98.8728 8.4922 1 50 98.8728 8.4922 INE028A16AK0 BK OF BARODA 26-Aug-14 98.9036 8.4296 1 25 98.9036 8.4296 INE028A16AK0 BK OF BARODA 26-Aug-14 98.8888 8.3703 1 3 98.8888 8.3703 INE141A16PT0 OBC 27-Aug-14 98.8915 8.3498 1 50 98.8915 8.3498 INE141A16PP8 OBC 28-Aug-14 98.8651 8.3799 1 25 98.8651 8.3799 INE141A16QH3 OBC 1-Sep-14 98.7501 8.3998 3 200 98.7501 8.3998 INE667A16DL7 SYNDICATE BK 2-Sep-14 98.7351 8.3501 1 25 98.7351 8.3501 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 98.6905 8.3502 1 25 98.6905 8.3502 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 98.6843 8.3902 1 25 98.6843 8.3902 INE683A16DG4 THE SOUTH INDIAN BK 4-Sep-14 98.6781 8.4303 1 25 98.6781 8.4303 INE141A16PH5 OBC 5-Sep-14 98.6682 8.3503 3 150 98.6682 8.3503 INE476A16NI8 CANARA BK 5-Sep-14 98.6667 8.3598 1 100 98.6667 8.3598 INE648A16GG0 SBBJ 9-Sep-14 98.5826 8.3300 1 50 98.5826 8.3300 INE667A16DX2 SYNDICATE BK 12-Sep-14 98.5126 8.3500 1 50 98.5126 8.3500 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 98.4460 8.3502 1 50 98.4460 8.3502 INE483A16HF2 CENTRAL BK OF INDIA 15-Sep-14 98.4460 8.3502 1 50 98.4460 8.3502 INE651A16FC5 STATE BK OF MYSORE 15-Sep-14 98.4332 8.4201 1 10 98.4332 8.4201 INE008A16SF4 IDBI BK 18-Sep-14 98.3662 8.4200 1 10 98.3662 8.4200 INE238A16TX8 AXIS BK 18-Sep-14 98.3662 8.4200 1 10 98.3662 8.4200 INE608A16FF8 PUNJAB AND SIND BK 18-Sep-14 98.3662 8.4200 1 10 98.3662 8.4200 INE649A16EK5 STATE BK OF HYDERABAD 22-Sep-14 98.2770 8.4200 1 10 98.2770 8.4200 INE141A16MS9 OBC 24-Sep-14 98.2469 8.3500 1 35 98.2469 8.3500 INE095A16OJ2 INDUSIND BK 1-Oct-14 98.0304 8.6276 2 500 98.0304 8.6276 INE476A16OC9 CANARA BK 1-Oct-14 98.0506 8.5374 2 250 98.0506 8.5374 INE112A16GL7 CORPORATION BK 20-Oct-14 97.6245 8.5400 2 50 97.6245 8.5400 INE095A16OL8 INDUSIND BK 7-Nov-14 97.1845 8.6675 2 100 97.1845 8.6675 INE705A16IA7 VIJAYA BK 2-Dec-14 96.6242 8.6749 1 100 96.6242 8.6749 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 96.6524 8.6000 1 50 96.6524 8.6000 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 96.6744 8.6000 2 50 96.6744 8.6000 INE483A16GV1 CENTRAL BK OF INDIA 8-Dec-14 96.4503 8.7799 1 100 96.4503 8.7799 INE562A16EL8 INDIAN BK 9-Dec-14 96.4986 8.5999 1 25 96.4986 8.5999 INE514E16962 EXIM 18-Dec-14 96.3057 8.5898 1 5 96.3057 8.5898 INE652A16IN4 STATE BK OF PATIALA 29-Dec-14 96.0835 8.6000 1 25 96.0835 8.6000 INE562A16EP9 INDIAN BK 29-Dec-14 96.0640 8.5948 2 1.5 96.0640 8.5948 INE112A16FA2 CORPORATION BK 20-Feb-15 94.8391 8.7499 1 50 94.8391 8.7499 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 94.6356 8.7299 2 75 94.6356 8.7299 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 94.6472 8.7100 1 25 94.6472 8.7100 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 94.5684 8.7350 2 100 94.5684 8.7350 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 94.5132 8.7199 1 25 94.5132 8.7199 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 94.4432 8.7300 4 50 94.4432 8.7300 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 94.4036 8.7249 1 25 94.4036 8.7249 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 94.4005 8.7300 1 25 94.4005 8.7300 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 94.4279 8.7200 1 25 94.4279 8.7200 INE084A16AV0 BK OF INDIA 18-Mar-15 94.3068 8.7094 2 1.5 94.3068 8.7094 INE476A16NP3 CANARA BK 7-Apr-15 93.7851 8.8599 6 5 93.7851 8.8599 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 92.6045 8.8600 1 25 92.6045 8.8600 INE652A16JJ0 STATE BK OF PATIALA 6-Jul-15 91.9147 8.8450 3 81.5 91.9147 8.8450 INE528G16YR1 YES BK 6-Jul-15 91.8559 8.9150 1 28 91.8559 8.9150 INE166A16LP4 ING VYSYA BK 6-Jul-15 91.8643 8.9050 1 13 91.8643 8.9050 INE095A16OH6 INDUSIND BK 6-Jul-15 91.8685 8.9000 1 10 91.8685 8.9000 INE652A16JK8 STATE BK OF PATIALA 7-Jul-15 91.8521 8.8950 2 75 91.8521 8.8950 INE166A16LQ2 ING VYSYA BK 7-Jul-15 91.8101 8.9450 1 50 91.8101 8.9450 INE095A16OI4 INDUSIND BK 8-Jul-15 91.8231 8.9051 1 25 91.8231 8.9051 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 