Jul 9 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE168A16JO7 THE JAMMU AND KASHMIR BK17-Jul-14 99.8130 8.5479 1 125 99.8130 8.5479 INE705A16KJ4 VIJAYA BK 21-Jul-14 99.7213 8.5008 1 25 99.7213 8.5008 INE562A16GM1 INDIAN BK 21-Jul-14 99.7220 8.4794 1 25 99.7220 8.4794 INE476A16NN8 CANARA BK 22-Jul-14 99.6982 8.4993 1 75 99.6982 8.4993 INE008A16VY9 IDBI BK 25-Jul-14 99.6296 8.4801 2 425 99.6288 8.4996 INE667A16DQ6 SYNDICATE BK 25-Jul-14 99.6288 8.4996 2 175 99.6288 8.4996 INE476A16NO6 CANARA BK 25-Jul-14 99.6288 8.4996 2 125 99.6288 8.4996 INE692A16DD2 UNION BK OF INDIA 28-Jul-14 99.5621 8.4493 1 275 99.5621 8.4493 INE008A16QL6 IDBI BK 28-Jul-14 99.5543 8.6005 1 50 99.5543 8.6005 INE008A16WA7 IDBI BK 1-Aug-14 99.4915 8.4796 1 100 99.4915 8.4796 INE476A16NV1 CANARA BK 1-Aug-14 99.4992 8.3505 1 25 99.4992 8.3505 INE008A16QO0 IDBI BK 4-Aug-14 99.3996 8.4796 1 50 99.3996 8.4796 INE654A16DR2 STATE BK OF TRAVANCORE 4-Aug-14 99.4017 8.4498 1 25 99.4017 8.4498 INE652A16GZ2 STATE BK OF PATIALA 4-Aug-14 99.4279 8.4007 1 5 99.4279 8.4007 INE562A16GL3 INDIAN BK 4-Aug-14 99.4017 8.4498 1 0.1 99.4017 8.4498 INE476A16NW9 CANARA BK 5-Aug-14 99.3788 8.4502 1 100 99.3788 8.4502 INE428A16NG3 ALLAHABAD BK 5-Aug-14 99.4052 8.4000 2 50 99.4052 8.4000 INE476A16NH0 CANARA BK 8-Aug-14 99.3138 8.4062 3 205 99.3234 8.2880 INE428A16NF5 ALLAHABAD BK 8-Aug-14 99.3370 8.4003 1 50 99.3370 8.4003 INE692A16DH3 UNION BK OF INDIA 11-Aug-14 99.2489 8.3708 4 470 99.2503 8.3548 INE691A16IJ0 UCO BK 11-Aug-14 99.2443 8.4221 1 10 99.2443 8.4221 INE428A16NJ7 ALLAHABAD BK 12-Aug-14 99.2507 8.3503 2 25 99.2507 8.3503 INE168A16KF3 THE JAMMU AND KASHMIR BK12-Aug-14 99.2055 8.5975 1 0.1 99.2055 8.5975 INE691A16IE1 UCO BK 14-Aug-14 99.2057 8.3497 1 10 99.2057 8.3497 INE428A16NN9 ALLAHABAD BK 19-Aug-14 99.0878 8.4005 1 5 99.0878 8.4005 INE434A16HU4 ANDHRA BK 19-Aug-14 99.0878 8.4005 1 5 99.0878 8.4005 INE095A16NR7 INDUSIND BK 20-Aug-14 99.0325 8.4902 1 100 99.0325 8.4902 INE434A16HY6 ANDHRA BK 22-Aug-14 98.9939 8.4309 3 52 98.9916 8.4503 INE434A16HY6 ANDHRA BK 22-Aug-14 99.0201 8.4001 1 5 99.0201 8.4001 INE141A16QI1 OBC 25-Aug-14 98.9325 8.3796 1 50 98.9325 8.3796 INE008A16QZ6 IDBI BK 25-Aug-14 98.9525 8.3997 1 10 98.9525 8.3997 INE434A16IE6 ANDHRA BK 25-Aug-14 98.9549 8.3802 1 5 98.9549 8.3802 INE112A16DY7 CORPORATION BK 25-Aug-14 98.9200 8.4788 1 5 98.9200 8.4788 INE028A16AK0 BK OF BARODA 26-Aug-14 98.9151 8.3402 1 60 98.9151 8.3402 INE008A16RC3 IDBI BK 26-Aug-14 98.8952 8.4949 1 50 98.8952 8.4949 INE141A16PT0 OBC 27-Aug-14 98.9138 8.3503 1 50 98.9138 8.3503 INE651A16GH2 STATE BK OF MYSORE 28-Aug-14 98.8915 8.3498 1 5 98.8915 8.3498 INE428A16NQ2 ALLAHABAD BK 2-Sep-14 98.7486 8.4100 2 100 98.7486 8.4100 INE112A16EB3 CORPORATION BK 2-Sep-14 98.7501 8.3998 1 25 98.7501 8.3998 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 98.7276 8.4002 1 50 98.7276 8.4002 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 98.7166 8.3251 1 25 98.7166 8.3251 INE008A16RV3 IDBI BK 4-Sep-14 98.7261 8.4102 1 25 98.7261 8.4102 INE476A16NI8 CANARA BK 5-Sep-14 98.6906 8.3495 1 200 98.6906 8.3495 INE141A16PH5 OBC 5-Sep-14 98.6828 8.3999 2 200 98.6828 8.3999 INE683A16DH2 THE SOUTH INDIAN BK 10-Sep-14 98.5591 8.4701 2 50 98.5591 8.4701 INE160A16JZ0 PUNJAB NATIONAL BK 11-Sep-14 98.5692 8.4099 1 50 98.5692 8.4099 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 98.5692 8.4099 1 25 98.5692 8.4099 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 98.5400 8.4499 1 25 98.5400 8.4499 INE691A16HT1 UCO BK 15-Sep-14 98.4529 8.4348 1 50 98.4529 8.4348 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 98.4682 8.3501 1 30 98.4682 8.3501 INE651A16FD3 STATE BK OF MYSORE 17-Sep-14 98.4350 8.4102 1 50 98.4350 8.4102 INE654A16DY8 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Sep-14 98.3923 8.4000 1 25 98.3923 8.4000 INE654A16DZ5 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Sep-14 98.3127 8.3525 1 2 98.3127 8.3525 INE141A16MS9 OBC 24-Sep-14 98.2588 8.4000 1 20 98.2588 8.4000 INE095A16OM6 INDUSIND BK 7-Oct-14 97.9099 8.6575 1 100 97.9099 8.6575 INE141A16QL5 OBC 8-Oct-14 97.9112 8.5567 2 55 97.9128 8.5502 INE705A16IA7 VIJAYA BK 2-Dec-14 96.6482 8.6701 1 100 96.6482 8.6701 INE562A16GT6 INDIAN BK 10-Dec-14 96.4888 8.6248 1 10 96.4888 8.6248 INE160A16KM6 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-14 96.4448 8.6249 1 50 96.4448 8.6249 INE112A16EU3 CORPORATION BK 13-Feb-15 95.0119 8.7500 1 2 95.0119 8.7500 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 94.6454 8.7500 1 25 94.6454 8.7500 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 94.4525 8.7501 1 1 94.4525 8.7501 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 94.4311 8.7501 1 25 94.4311 8.7501 INE090A16O08 ICICI BK 17-Mar-15 94.2480 8.8749 2 10 94.2480 8.8749 INE562A16FV4 INDIAN BK 26-Mar-15 94.1013 8.7999 1 4 94.1013 8.7999 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 92.5774 8.8950 1 25 92.5774 8.8950 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 92.6108 8.8250 1 25 92.6108 8.8250 INE166A16LP4 ING VYSYA BK 6-Jul-15 91.9022 8.8844 5 22 91.9017 8.8849 INE095A16OH6 INDUSIND BK 6-Jul-15 91.8891 8.9000 2 12 91.8891 8.9000 INE503A16CQ5 DCB BK 8-Jul-15 91.6800 9.1000 1 27.5 91.6800 9.1000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 