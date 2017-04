Jul 10 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16NG2 CANARA BK 15-Jul-14 99.8787 8.8620 4 242 99.8782 8.9022 INE691A16ID3 UCO BK 15-Jul-14 99.8784 8.8851 2 75 99.8782 8.9022 INE095A16NJ4 INDUSIND BK 18-Jul-14 99.8075 8.7998 1 50 99.8075 8.7998 INE667A16DQ6 SYNDICATE BK 25-Jul-14 99.6519 8.5000 2 150 99.6519 8.5000 INE692A16DD2 UNION BK OF INDIA 28-Jul-14 99.5901 8.3461 1 10 99.5901 8.3461 INE008A16WA7 IDBI BK 1-Aug-14 99.4843 8.6003 2 425 99.4843 8.6003 INE084A16BA2 BK OF INDIA 1-Aug-14 99.4813 8.6506 1 50 99.4813 8.6506 INE667A16DR4 SYNDICATE BK 1-Aug-14 99.5190 8.4006 1 50 99.5190 8.4006 INE008A16WA7 IDBI BK 1-Aug-14 99.5190 8.4006 1 50 99.5190 8.4006 INE476A16NV1 CANARA BK 1-Aug-14 99.4962 8.4008 1 25 99.4962 8.4008 INE562A16GO7 INDIAN BK 1-Aug-14 99.4873 8.5500 1 25 99.4873 8.5500 INE457A16EW8 BK OF MAHARASHTRA 1-Aug-14 99.5019 8.7008 1 5 99.5019 8.7008 INE683A16DM2 THE SOUTH INDIAN BK 4-Aug-14 99.4270 8.4140 1 110 99.4270 8.4140 INE008A16QO0 IDBI BK 4-Aug-14 99.4507 8.4001 1 50 99.4507 8.4001 INE692A16DF7 UNION BK OF INDIA 5-Aug-14 99.3996 8.4796 2 50 99.3996 8.4796 INE692A16DF7 UNION BK OF INDIA 5-Aug-14 99.4279 8.4007 1 25 99.4279 8.4007 INE112A16GD4 CORPORATION BK 8-Aug-14 99.3597 8.4006 2 75 99.3597 8.4006 INE476A16NH0 CANARA BK 8-Aug-14 99.3331 8.4501 1 25 99.3331 8.4501 INE077A16BX8 DENA BK 8-Aug-14 99.3445 8.3047 1 10 99.3445 8.3047 INE692A16DH3 UNION BK OF INDIA 11-Aug-14 99.2620 8.4804 2 475 99.2620 8.4804 INE434A16HS8 ANDHRA BK 12-Aug-14 99.2365 8.5097 1 200 99.2365 8.5097 INE434A16HB4 ANDHRA BK 14-Aug-14 99.1896 8.5204 1 100 99.1896 8.5204 INE008A16WE9 IDBI BK 14-Aug-14 99.2010 8.3995 1 50 99.2010 8.3995 INE141A16QE0 OBC 14-Aug-14 99.2010 8.3995 1 50 99.2010 8.3995 INE691A16IE1 UCO BK 14-Aug-14 99.2282 8.3499 1 25 99.2282 8.3499 INE608A16GI0 PUNJAB AND SIND BK 14-Aug-14 99.2236 8.4001 1 25 99.2236 8.4001 INE090A16C28 ICICI BK 19-Aug-14 99.1157 8.3500 1 25 99.1157 8.3500 INE476A16NJ6 CANARA BK 20-Aug-14 99.0878 8.4005 1 50 99.0878 8.4005 INE112A16GE2 CORPORATION BK 20-Aug-14 99.0686 8.3697 1 50 99.0686 8.3697 INE692A16DA8 UNION BK OF INDIA 22-Aug-14 99.0143 8.4503 1 100 99.0143 8.4503 INE691A16IL6 UCO BK 22-Aug-14 99.0086 8.4996 2 50 99.0086 8.4996 INE483A16IZ8 CENTRAL BK OF INDIA 22-Aug-14 99.0370 8.4503 1 50 99.0370 8.4503 INE434A16HY6 ANDHRA BK 22-Aug-14 99.0370 8.4503 1 50 99.0370 8.4503 INE141A16QJ9 OBC 22-Aug-14 99.0236 8.3698 1 50 99.0236 8.3698 INE141A16QI1 OBC 25-Aug-14 98.9463 8.4499 2 100 98.9463 8.4499 INE112A16DY7 CORPORATION BK 25-Aug-14 98.9750 8.4000 1 50 98.9750 8.4000 INE008A16RC3 IDBI BK 26-Aug-14 98.9463 8.4499 1 50 98.9463 8.4499 INE028A16AK0 BK OF BARODA 26-Aug-14 98.9276 8.4187 2 35 98.9236 8.4502 INE476A16NK4 CANARA BK 28-Aug-14 98.9023 8.4397 1 5 98.9023 8.4397 INE428A16NQ2 ALLAHABAD BK 2-Sep-14 98.7653 8.4500 2 100 98.7653 8.4500 INE112A16EB3 CORPORATION BK 2-Sep-14 98.7682 8.4299 2 50 98.7682 8.4299 INE028A16AI4 BK OF BARODA 3-Sep-14 98.7624 8.4701 2 100 98.7624 8.4701 INE476A16NI8 CANARA BK 5-Sep-14 98.6976 8.4500 2 55 98.6976 8.4500 INE084A16AU2 BK OF INDIA 5-Sep-14 98.7212 8.2949 1 5 98.7212 8.2949 INE095A16ON4 INDUSIND BK 8-Sep-14 98.6440 8.3624 1 200 98.6440 8.3624 INE562A16DV9 INDIAN BK 9-Sep-14 98.6075 8.4498 1 50 98.6075 8.4498 INE476A16MV3 CANARA BK 10-Sep-14 98.6034 8.4751 2 100 98.6034 8.4751 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 98.5692 8.4099 1 75 98.5692 8.4099 INE692A16DJ9 UNION BK OF INDIA 12-Sep-14 98.5383 8.4599 2 200 98.5383 8.4599 INE705A16IA7 VIJAYA BK 2-Dec-14 96.6519 8.7199 1 150 96.6519 8.7199 INE434A16HX8 ANDHRA BK 5-Dec-14 96.5925 8.7001 1 25 96.5925 8.7001 INE141A16NP3 OBC 10-Dec-14 96.4990 8.6551 1 25 96.4990 8.6551 INE476A16LU7 CANARA BK 12-Dec-14 96.4632 8.6900 1 50 96.4632 8.6900 INE476A16LZ6 CANARA BK 10-Feb-15 95.0985 8.7500 1 1 95.0985 8.7500 INE112A16FA2 CORPORATION BK 20-Feb-15 94.8817 8.7900 1 25 94.8817 8.7900 INE112A16FB0 CORPORATION BK 27-Feb-15 94.7314 8.7500 1 6 94.7314 8.7500 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 94.6669 8.7500 1 6 94.6669 8.7500 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 94.6669 8.7500 1 4 94.6669 8.7500 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 94.6309 8.7750 1 25 94.6309 8.7750 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 94.6454 8.7500 1 3 94.6454 8.7500 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 94.4739 8.7500 1 6 94.4739 8.7500 INE652A16JB7 STATE BK OF PATIALA 12-Mar-15 94.4645 8.7300 1 1 94.4645 8.7300 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 94.4226 8.8000 1 50 94.4226 8.8000 INE476A16MZ4 CANARA BK 16-Mar-15 94.3671 8.7499 1 10.75 94.3671 8.7499 INE705A16JY5 VIJAYA BK 23-Mar-15 94.1836 8.8051 1 0.65 94.1836 8.8051 INE090A16Q22 ICICI BK 1-Jun-15 92.5904 8.9599 1 0.05 92.5904 8.9599 INE476A16NY5 CANARA BK 2-Jun-15 92.6210 8.9200 3 175 92.6210 8.9200 INE084A16AZ1 BK OF INDIA 2-Jun-15 92.5980 8.9500 1 50 92.5980 8.9500 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 92.5945 8.9000 1 25 92.5945 8.9000 INE090A16R05 ICICI BK 10-Jun-15 92.4014 8.9599 1 0.05 92.4014 8.9599 INE652A16JJ0 STATE BK OF PATIALA 6-Jul-15 91.9557 8.8449 2 75 91.9557 8.8449 INE166A16LR0 ING VYSYA BK 9-Jul-15 91.8569 8.8893 3 41.5 91.8563 8.8901 INE168A16KK3 THE JAMMU AND KASHMIR BK 9-Jul-15 91.8563 8.8901 1 25 91.8563 8.8901 INE095A16OO2 INDUSIND BK 9-Jul-15 91.8648 8.8800 2 21.5 91.8648 8.8800 INE528G16YS9 YES BK 10-Jul-15 91.8274 8.9000 2 35 91.8274 8.9000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 