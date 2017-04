Jul 11 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16NG2 CANARA BK 15-Jul-14 99.9026 8.8964 3 225 99.9026 8.8964 INE095A16NJ4 INDUSIND BK 18-Jul-14 99.8270 9.0389 3 305 99.8420 8.2516 INE428A16MZ5 ALLAHABAD BK 18-Jul-14 99.8287 8.9474 1 100 99.8287 8.9474 INE562A16GM1 INDIAN BK 21-Jul-14 99.7540 9.0011 3 250 99.7540 9.0011 INE705A16KJ4 VIJAYA BK 21-Jul-14 99.7548 8.9718 1 65 99.7548 8.9718 INE434A16FX2 ANDHRA BK 21-Jul-14 99.7548 8.9718 1 40 99.7548 8.9718 INE476A16NN8 CANARA BK 22-Jul-14 99.7355 8.7999 2 105 99.7355 8.7999 INE667A16DQ6 SYNDICATE BK 25-Jul-14 99.6741 8.5232 2 245 99.6788 8.4011 INE691A16IH4 UCO BK 1-Aug-14 99.5095 8.5668 2 75 99.5190 8.4006 INE112A16ED9 CORPORATION BK 4-Aug-14 99.4507 8.4001 1 175 99.4507 8.4001 INE683A16DM2 THE SOUTH INDIAN BK 4-Aug-14 99.4499 8.4124 1 75 99.4499 8.4124 INE008A16QO0 IDBI BK 4-Aug-14 99.5190 8.4006 1 25 99.5190 8.4006 INE428A16NG3 ALLAHABAD BK 5-Aug-14 99.4325 8.3328 1 106 99.4325 8.3328 INE562A16GN9 INDIAN BK 8-Aug-14 99.3597 8.4006 1 175 99.3597 8.4006 INE141A16QA8 OBC 8-Aug-14 99.3597 8.4006 1 50 99.3597 8.4006 INE112A16GD4 CORPORATION BK 8-Aug-14 99.3370 8.7004 1 25 99.3370 8.7004 INE667A16DV6 SYNDICATE BK 8-Aug-14 99.3408 8.6502 1 25 99.3408 8.6502 INE476A16NH0 CANARA BK 8-Aug-14 99.3370 8.7004 1 20 99.3370 8.7004 INE434A16HQ2 ANDHRA BK 11-Aug-14 99.2707 8.6500 2 300 99.2707 8.6500 INE692A16DH3 UNION BK OF INDIA 11-Aug-14 99.2665 8.7002 1 20 99.2665 8.7002 INE434A16HS8 ANDHRA BK 12-Aug-14 99.2474 8.6494 1 25 99.2474 8.6494 INE652A16HA3 STATE BK OF PATIALA 12-Aug-14 99.2430 8.7004 1 25 99.2430 8.7004 INE667A16DU8 SYNDICATE BK 13-Aug-14 99.2238 8.6522 3 495 99.2196 8.6996 INE667A16DT0 SYNDICATE BK 14-Aug-14 99.2162 8.4808 1 200 99.2162 8.4808 INE008A16WE9 IDBI BK 14-Aug-14 99.1961 8.7000 1 25 99.1961 8.7000 INE667A16DT0 SYNDICATE BK 14-Aug-14 99.2916 8.4003 1 25 99.2916 8.4003 INE141A16QF7 OBC 19-Aug-14 99.0836 8.6560 3 340 99.0790 8.6997 INE434A16IE6 ANDHRA BK 25-Aug-14 99.0472 8.3599 1 200 99.0472 8.3599 INE428A16NP4 ALLAHABAD BK 25-Aug-14 99.0470 8.3618 2 105 99.0427 8.3998 INE428A16NR0 ALLAHABAD BK 26-Aug-14 99.0247 8.3602 1 100 99.0247 8.3602 INE476A16NK4 CANARA BK 28-Aug-14 98.9030 8.4343 1 165 98.9030 8.4343 INE141A16PP8 OBC 28-Aug-14 98.8714 8.6800 1 150 98.8714 8.6800 INE476A16NI8 CANARA BK 5-Sep-14 98.7396 8.3200 1 200 98.7396 8.3200 INE084A16AU2 BK OF INDIA 5-Sep-14 98.6977 8.6002 1 25 98.6977 8.6002 INE095A16JW5 INDUSIND BK 9-Sep-14 98.6440 8.3624 1 200 98.6440 8.3624 INE141A16QK7 OBC 1-Oct-14 98.1094 8.5776 1 300 98.1094 8.5776 INE476A16OC9 CANARA BK 1-Oct-14 98.1768 8.5801 2 100 98.1768 8.5801 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 96.6853 8.6899 1 25 96.6853 8.6899 INE028A16821 BK OF BARODA 10-Dec-14 96.4649 8.8000 1 75 96.4649 8.8000 INE692A16DK7 UNION BK OF INDIA 12-Dec-14 96.4279 8.7800 1 50 96.4279 8.7800 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 94.5873 8.9260 4 125 94.5678 8.9600 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 94.5229 8.9999 1 20 94.5229 8.9999 INE028A16AE3 BK OF BARODA 3-Mar-15 94.5559 8.9426 2 10 94.5559 8.9426 INE238A16WE2 AXIS BK 3-Mar-15 94.5920 8.8799 1 0.7 94.5920 8.8799 INE692A16CS2 UNION BK OF INDIA 5-Mar-15 94.4991 8.9650 1 25 94.4991 8.9650 INE692A16CS2 UNION BK OF INDIA 5-Mar-15 94.5736 8.9499 1 25 94.5736 8.9499 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 94.3984 8.9500 1 25 94.3984 8.9500 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 94.3488 8.9600 4 300 94.3488 8.9600 INE036D16FP5 THE KARUR VYSYA BK 12-Mar-15 94.3321 9.0999 1 25 94.3321 9.0999 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 94.3269 8.9601 5 275 94.3269 8.9601 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 94.3329 8.9500 3 100 94.3329 8.9500 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 94.3925 8.9600 2 50 94.3925 8.9600 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 94.3925 8.9600 1 25 94.3925 8.9600 INE160A16KE3 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-15 94.0407 8.9650 1 25 94.0407 8.9650 INE476A16NY5 CANARA BK 2-Jun-15 92.5597 9.0000 2 200 92.5597 9.0000 INE084A16AZ1 BK OF INDIA 2-Jun-15 92.5444 9.0200 1 25 92.5444 9.0200 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 92.4483 9.0900 4 200 92.4406 9.1000 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 92.5046 9.1000 2 200 92.5046 9.1000 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 92.5046 9.1000 1 100 92.5046 9.1000 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 92.5175 9.0000 3 75 92.5175 9.0000 INE084A16BB0 BK OF INDIA 9-Jun-15 92.4121 9.0000 2 50 92.4121 9.0000 INE166A16LR0 ING VYSYA BK 9-Jul-15 91.8727 8.8950 1 70 91.8727 8.8950 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com