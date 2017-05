Jul 14 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE168A16JO7 J&K BANK 17-Jul-14 99.9265 8.9491 1 100 99.9265 8.9491 INE095A16NJ4 INDUSIND BK 18-Jul-14 99.9019 8.9635 4 300 99.9015 8.9970 INE428A16NA6 ALLAHABAD BK 21-Jul-14 99.8314 8.8054 3 550 99.8315 8.8009 INE562A16GM1 INDIAN BK 21-Jul-14 99.8313 8.8095 7 500 99.8296 8.9003 INE476A16NN8 CANARA BK 22-Jul-14 99.8063 8.8547 7 550 99.8031 9.0013 INE705A16KK2 VIJAYA BK 22-Jul-14 99.8009 9.1021 1 75 99.8009 9.1021 INE434A16HF5 ANDHRA BK 25-Jul-14 99.7355 8.7999 2 300 99.7355 8.7999 INE667A16DQ6 SYNDICATE BK 25-Jul-14 99.7295 9.0000 1 75 99.7295 9.0000 INE692A16DD2 UNION BK OF INDIA 28-Jul-14 99.6535 9.0660 2 75 99.6522 9.0993 INE692A16DD2 UNION BK OF INDIA 28-Jul-14 99.7088 8.1999 1 5 99.7088 8.1999 INE457A16EW8 BK OF MAHARASHTRA 1-Aug-14 99.5731 8.6937 1 10 99.5731 8.6937 INE691A16IH4 UCO BK 1-Aug-14 99.5752 8.6507 1 10 99.5752 8.6507 INE036D16DY2 THE KARUR VYSYA BK 1-Aug-14 99.5739 8.6773 1 0.03 99.5739 8.6773 INE654A16DR2 STATE BK OF TRAVANCORE 4-Aug-14 99.4962 8.8009 1 95 99.4962 8.8009 INE008A16QO0 IDBI BK 4-Aug-14 99.5048 8.6499 1 20 99.5048 8.6499 INE476A16NW9 CANARA BK 5-Aug-14 99.4724 8.7998 1 100 99.4724 8.7998 INE434A16HQ2 ANDHRA BK 11-Aug-14 99.3788 8.4502 1 25 99.3788 8.4502 INE667A16DT0 SYNDICATE BK 14-Aug-14 99.2900 8.7001 1 5 99.2900 8.7001 INE434A16HY6 ANDHRA BK 22-Aug-14 99.1331 8.3996 1 5 99.1331 8.3996 INE428A16NP4 ALLAHABAD BK 25-Aug-14 99.0659 8.3946 2 30 99.0653 8.3996 INE434A16IE6 ANDHRA BK 25-Aug-14 99.0653 8.3996 2 30 99.0653 8.3996 INE428A16NQ2 ALLAHABAD BK 2-Sep-14 98.8390 8.7499 1 5 98.8390 8.7499 INE112A16EC1 CORPORATION BK 5-Sep-14 98.7553 8.6800 1 10 98.7553 8.6800 INE238A16TJ7 AXIS BK 9-Sep-14 98.6626 8.6801 4 185.5 98.6626 8.6801 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 98.6663 8.5066 1 115 98.6663 8.5066 INE160A16JZ0 PUNJAB NATIONAL BK 11-Sep-14 98.6211 8.6498 1 25 98.6211 8.6498 INE095A16JX3 INDUSIND BK 12-Sep-14 98.6440 8.3624 1 300 98.6440 8.3624 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 98.5980 8.6501 1 125 98.5980 8.6501 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 98.5518 8.5137 1 7 98.5518 8.5137 INE565A16822 INDIAN OVERSEAS BK 18-Sep-14 98.4652 8.6202 1 25 98.4652 8.6202 INE095A16OE3 INDUSIND BK 22-Sep-14 98.3719 8.6299 2 300 98.3719 8.6299 INE608A16FH4 PUNJAB AND SIND BK 24-Sep-14 98.3274 8.6232 2 150 98.3357 8.5799 INE141A16MS9 OBC 24-Sep-14 98.3357 8.5799 1 15 98.3357 8.5799 INE141A16QK7 OBC 1-Oct-14 98.1820 8.5552 1 300 98.1820 8.5552 INE476A16OC9 CANARA BK 1-Oct-14 98.1622 8.6501 2 100 98.1622 8.6501 INE476A16OC9 CANARA BK 1-Oct-14 98.1881 8.6352 1 100 98.1881 8.6352 INE095A16OM6 INDUSIND BK 7-Oct-14 98.0592 8.6001 1 80 98.0592 8.6001 INE112A16GL7 CORPORATION BK 20-Oct-14 97.6894 8.9002 1 25 97.6894 8.9002 INE705A16IA7 VIJAYA BK 2-Dec-14 96.7503 8.6949 1 150 96.7503 8.6949 INE705A16IA7 VIJAYA BK 2-Dec-14 96.7744 8.6899 2 150 96.7744 8.6899 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 96.7123 8.8000 1 25 96.7123 8.8000 INE028A16821 BK OF BARODA 10-Dec-14 96.5322 8.8001 1 25 96.5322 8.8001 INE476A16LK8 CANARA BK 19-Jan-15 95.5567 8.9800 1 25 95.5567 8.9800 INE608A16FS1 PUNJAB AND SIND BK 2-Mar-15 94.6337 8.9600 1 6 94.6337 8.9600 INE565A16947 INDIAN OVERSEAS BK 3-Mar-15 94.5833 9.0100 1 2 94.5833 9.0100 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 94.5976 8.9849 1 0.1 94.5976 8.9849 INE692A16CS2 UNION BK OF INDIA 5-Mar-15 94.5669 9.0001 1 25 94.5669 9.0001 INE654A16EY6 STATE BK OF TRAVANCORE 5-Mar-15 94.6984 8.7326 1 25 94.6984 8.7326 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 94.5635 8.9675 1 1.5 94.5635 8.9675 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 94.4611 8.9550 1 15 94.4611 8.9550 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 94.3925 8.9600 4 25 94.3925 8.9600 INE084A16AW8 BK OF INDIA 23-Mar-15 94.1728 8.9625 1 1.5 94.1728 8.9625 INE084A16AZ1 BK OF INDIA 2-Jun-15 92.5686 9.1001 1 50 92.5686 9.1001 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 92.5259 9.1000 2 100 92.5259 9.1000 INE434A16IL1 ANDHRA BK 9-Jul-15 91.9428 8.8850 1 70 91.9428 8.8850 INE141A16QM3 OBC 9-Jul-15 91.9011 8.9350 1 68 91.9011 8.9350 INE141A16QN1 OBC 14-Jul-15 91.7979 8.9350 1 20 91.7979 8.9350 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com