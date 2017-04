Jul 16 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16NJ4 INDUSIND BK 18-Jul-14 99.9529 8.5998 1 25 99.9529 8.5998 INE428A16MZ5 ALLAHABAD BK 18-Jul-14 99.9532 8.5450 1 25 99.9532 8.5450 INE428A16NA6 ALLAHABAD BK 21-Jul-14 99.8844 8.4486 1 25 99.8844 8.4486 INE705A16KK2 VIJAYA BK 22-Jul-14 99.8613 8.4493 1 65 99.8613 8.4493 INE434A16HF5 ANDHRA BK 25-Jul-14 99.7884 8.5998 1 50 99.7884 8.5998 INE683A16DS9 THE SOUTH INDIAN BK 28-Jul-14 99.7132 8.7486 1 5 99.7132 8.7486 INE112A16GD4 CORPORATION BK 8-Aug-14 99.4992 8.3505 1 25 99.4992 8.3505 INE692A16DG5 UNION BK OF INDIA 8-Aug-14 99.4962 8.4008 1 25 99.4962 8.4008 INE141A16QD2 OBC 11-Aug-14 99.4307 8.3594 1 25 99.4307 8.3594 INE428A16NK5 ALLAHABAD BK 11-Aug-14 99.4279 8.4007 1 5 99.4279 8.4007 INE608A16GH2 PUNJAB AND SIND BK 11-Aug-14 99.4279 8.4007 1 5 99.4279 8.4007 INE667A16DW4 SYNDICATE BK 12-Aug-14 99.4052 8.4000 1 5 99.4052 8.4000 INE434A16HS8 ANDHRA BK 12-Aug-14 99.4052 8.4000 1 5 99.4052 8.4000 INE428A16NN9 ALLAHABAD BK 19-Aug-14 99.2463 8.3997 1 25 99.2463 8.3997 INE457A16FC7 BK OF MAHARASHTRA 19-Aug-14 99.2463 8.3997 1 5 99.2463 8.3997 INE141A16PP8 OBC 28-Aug-14 99.0086 8.4996 1 50 99.0086 8.4996 INE028A16AI4 BK OF BARODA 3-Sep-14 98.8731 8.4899 2 25 98.8731 8.4899 INE084A16AT4 BK OF INDIA 3-Sep-14 98.8945 8.5004 1 25 98.8945 8.5004 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 98.8504 8.4897 1 25 98.8504 8.4897 INE649A16EE8 STATE BK OF HYDERABAD 9-Sep-14 98.7500 8.4005 1 10 98.7500 8.4005 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 98.6900 8.4999 1 50 98.6900 8.4999 INE667A16DX2 SYNDICATE BK 12-Sep-14 98.6828 8.3999 1 50 98.6828 8.3999 INE691A16HT1 UCO BK 15-Sep-14 98.5977 8.5101 2 50 98.5977 8.5101 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 98.6156 8.4000 1 50 98.6156 8.4000 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 98.5993 8.5003 2 50 98.5993 8.5003 INE651A16FC5 STATE BK OF MYSORE 15-Sep-14 98.5980 8.5086 2 6 98.5912 8.5502 INE476A16OC9 CANARA BK 1-Oct-14 98.2247 8.5675 2 100 98.2247 8.5675 INE095A16OM6 INDUSIND BK 7-Oct-14 98.0207 8.8799 1 5 98.0207 8.8799 INE654A16EW0 STATE BK OF TRAVANCORE 15-Dec-14 96.5220 8.7100 1 100 96.5220 8.7100 INE476A16MF6 CANARA BK 12-Feb-15 95.1133 8.9299 1 25 95.1133 8.9299 INE028A16987 BK OF BARODA 23-Feb-15 94.8813 8.9100 1 25 94.8813 8.9100 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 94.7115 8.8999 1 25 94.7115 8.8999 INE141A16OR7 OBC 2-Mar-15 94.7115 8.8999 1 1 94.7115 8.8999 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 94.6896 8.9000 3 67 94.6896 8.9000 INE028A16AE3 BK OF BARODA 3-Mar-15 94.7001 8.8814 2 27.5 94.6924 8.8950 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 94.6507 8.9301 1 5 94.6507 8.9301 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 94.6459 8.9000 1 100 94.6459 8.9000 INE141A16PD4 OBC 9-Mar-15 94.5384 8.9350 1 0.4 94.5384 8.9350 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 94.5150 8.9000 1 25 94.5150 8.9000 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 94.4932 8.9001 1 40 94.4932 8.9001 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 94.5208 8.8901 1 25 94.5208 8.8901 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 94.3845 8.9000 2 100 94.3845 8.9000 INE084A16AV0 BK OF INDIA 18-Mar-15 94.3568 8.9100 1 25 94.3568 8.9100 INE084A16AW8 BK OF INDIA 23-Mar-15 94.2760 8.9000 2 50 94.2760 8.9000 INE705A16JY5 VIJAYA BK 23-Mar-15 94.2270 8.9450 1 0.65 94.2270 8.9450 INE090A16O73 ICICI BK 17-Apr-15 93.6167 9.0501 1 100 93.6167 9.0501 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com