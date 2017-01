Jul 17 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16MZ5 ALLAHABAD BK 18-Jul-14 99.9765 8.5795 1 75 99.9765 8.5795 INE428A16NA6 ALLAHABAD BK 21-Jul-14 99.9082 8.3870 5 350 99.9086 8.3479 INE428A16NB4 ALLAHABAD BK 22-Jul-14 99.8832 8.5364 1 150 99.8832 8.5364 INE705A16KK2 VIJAYA BK 22-Jul-14 99.8871 8.2510 1 100 99.8871 8.2510 INE476A16NN8 CANARA BK 22-Jul-14 99.8830 8.5510 1 75 99.8830 8.5510 INE095A16NP1 INDUSIND BK 22-Jul-14 99.8852 8.3900 1 35 99.8852 8.3900 INE692A16DD2 UNION BK OF INDIA 28-Jul-14 99.7505 8.2996 1 275 99.7505 8.2996 INE476A16NV1 CANARA BK 1-Aug-14 99.6613 8.2697 2 150 99.6613 8.2697 INE691A16IH4 UCO BK 1-Aug-14 99.6580 8.3506 1 100 99.6580 8.3506 INE112A16ED9 CORPORATION BK 4-Aug-14 99.5927 8.2930 2 221.5 99.5924 8.2990 INE095A16IF2 INDUSIND BK 4-Aug-14 99.5899 8.3502 1 55 99.5899 8.3502 INE008A16QO0 IDBI BK 4-Aug-14 99.5909 8.3297 1 50 99.5909 8.3297 INE692A16DF7 UNION BK OF INDIA 5-Aug-14 99.5677 8.3408 1 25 99.5677 8.3408 INE562A16GN9 INDIAN BK 8-Aug-14 99.5022 8.3003 1 175 99.5022 8.3003 INE476A16NH0 CANARA BK 8-Aug-14 99.4992 8.3505 1 100 99.4992 8.3505 INE691A16II2 UCO BK 8-Aug-14 99.4992 8.3505 2 56 99.4992 8.3505 INE683A16DX9 THE SOUTH INDIAN BK 8-Aug-14 99.5071 8.6095 1 5 99.5071 8.6095 INE476A16NH0 CANARA BK 8-Aug-14 99.5105 8.5498 1 5 99.5105 8.5498 INE691A16IJ0 UCO BK 11-Aug-14 99.4572 8.3001 1 25 99.4572 8.3001 INE428A16NJ7 ALLAHABAD BK 12-Aug-14 99.4308 8.3578 3 55 99.4259 8.4303 INE667A16DU8 SYNDICATE BK 13-Aug-14 99.3854 8.3599 2 100 99.3854 8.3599 INE691A16IE1 UCO BK 14-Aug-14 99.3810 8.4201 1 25 99.3810 8.4201 INE667A16DT0 SYNDICATE BK 14-Aug-14 99.3700 8.5707 1 5 99.3700 8.5707 INE691A16IE1 UCO BK 14-Aug-14 99.3597 8.4006 1 5 99.3597 8.4006 INE141A16QE0 OBC 14-Aug-14 99.3803 8.4297 1 5 99.3803 8.4297 INE434A16HY6 ANDHRA BK 22-Aug-14 99.1754 8.4300 4 250 99.1754 8.4300 INE483A16IZ8 CENTRAL BK OF INDIA 22-Aug-14 99.1991 8.4197 1 25 99.1991 8.4197 INE483A16JA9 CENTRAL BK OF INDIA 25-Aug-14 99.1073 8.4300 1 200 99.1073 8.4300 INE141A16QG5 OBC 26-Aug-14 99.1000 8.4996 1 5 99.1000 8.4996 INE476A16NK4 CANARA BK 28-Aug-14 99.0322 8.7000 1 5 99.0322 8.7000 INE434A16HT6 ANDHRA BK 1-Sep-14 98.9525 8.3997 1 100 98.9525 8.3997 INE457A16EQ0 BK OF MAHARASHTRA 5-Sep-14 98.8617 8.4050 2 300 98.8624 8.4000 INE141A16PH5 OBC 5-Sep-14 98.8570 8.4404 1 50 98.8570 8.4404 INE476A16NI8 CANARA BK 5-Sep-14 98.8691 8.3500 1 25 98.8691 8.3500 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 98.7398 8.4699 3 150 98.7354 8.4998 INE683A16DH2 THE SOUTH INDIAN BK 10-Sep-14 98.7324 8.5203 1 25 98.7324 8.5203 INE160A16JZ0 PUNJAB NATIONAL BK 11-Sep-14 98.7250 8.4178 3 200 98.7261 8.4102 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 98.7246 8.4203 1 50 98.7246 8.4203 INE692A16DJ9 UNION BK OF INDIA 12-Sep-14 98.7037 8.4099 5 200 98.7022 8.4197 INE667A16DX2 SYNDICATE BK 12-Sep-14 98.7037 8.4099 1 100 98.7037 8.4099 INE705A16JX7 VIJAYA BK 12-Sep-14 98.6991 8.4401 3 75 98.6991 8.4401 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 98.6919 8.4875 1 75 98.6919 8.4875 INE976G16901 THE RATNAKAR BK 12-Sep-14 98.6368 8.8499 1 45 98.6368 8.8499 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 98.6380 8.3999 1 200 98.6380 8.3999 INE476A16OE5 CANARA BK 15-Sep-14 98.6308 8.4449 2 100 98.6308 8.4449 INE691A16HT1 UCO BK 15-Sep-14 98.6268 8.4699 1 50 98.6268 8.4699 INE654A16EA6 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-14 98.4239 8.3498 1 25 98.4239 8.3498 INE095A16OJ2 INDUSIND BK 1-Oct-14 98.1886 8.8600 1 200 98.1886 8.8600 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 96.8048 8.7301 2 50 96.8119 8.7100 INE028A16821 BK OF BARODA 10-Dec-14 96.6184 8.7499 1 25 96.6184 8.7499 INE476A16MF6 CANARA BK 12-Feb-15 95.1237 8.9099 2 100 95.1237 8.9099 INE476A16MI0 CANARA BK 24-Feb-15 94.8485 8.9298 1 50 94.8485 8.9298 INE166A16KU6 ING VYSYA BK 24-Feb-15 94.8020 9.0149 3 40 94.8020 9.0149 INE692A16CS2 UNION BK OF INDIA 5-Mar-15 94.7179 8.8499 1 25 94.7179 8.8499 INE160A16KS3 PUNJAB NATIONAL BK 6-Mar-15 94.6630 8.8700 1 50 94.6630 8.8700 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 94.5412 8.8551 1 50 94.5412 8.8551 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 94.5629 8.8551 1 50 94.5629 8.8551 INE036D16FT7 THE KARUR VYSYA BK 16-Mar-15 94.3247 9.0749 1 11 94.3247 9.0749 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 92.6541 9.0151 1 25 92.6541 9.0151 INE434A16IL1 ANDHRA BK 9-Jul-15 91.8929 9.0200 2 6 91.8929 9.0200 INE528G16YT7 YES BK 15-Jul-15 91.7428 9.0500 1 6 91.7428 9.0500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014.