Jul 18 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705A16KJ4 VIJAYA BK 21-Jul-14 99.9318 8.3033 1 95 99.9318 8.3033 INE428A16NB4 ALLAHABAD BK 22-Jul-14 99.9080 8.4027 1 200 99.9080 8.4027 INE476A16NO6 CANARA BK 25-Jul-14 99.8392 8.3981 1 25 99.8392 8.3981 INE095A16NN6 INDUSIND BK 28-Jul-14 99.7718 8.3484 3 200 99.7718 8.3484 INE476A16NV1 CANARA BK 1-Aug-14 99.6788 8.4011 1 490 99.6788 8.4011 INE667A16DR4 SYNDICATE BK 1-Aug-14 99.6788 8.4011 3 490 99.6788 8.4011 INE691A16IH4 UCO BK 1-Aug-14 99.6807 8.3513 2 75 99.6807 8.3513 INE084A16BA2 BK OF INDIA 1-Aug-14 99.6815 8.3303 1 5 99.6815 8.3303 INE112A16ED9 CORPORATION BK 4-Aug-14 99.6136 8.3284 3 125 99.6135 8.3306 INE434A16HM1 ANDHRA BK 4-Aug-14 99.6807 8.3513 1 10 99.6807 8.3513 INE008A16QO0 IDBI BK 4-Aug-14 99.6115 8.3728 3 10 99.6128 8.3457 INE667A16DV6 SYNDICATE BK 8-Aug-14 99.5236 8.3199 1 25 99.5236 8.3199 INE434A16HL3 ANDHRA BK 8-Aug-14 99.5899 8.3502 1 10 99.5899 8.3502 INE428A16NK5 ALLAHABAD BK 11-Aug-14 99.5190 8.4006 1 5 99.5190 8.4006 INE667A16DU8 SYNDICATE BK 13-Aug-14 99.4052 8.4000 3 350 99.4052 8.4000 INE090A16R39 ICICI BK 14-Aug-14 99.4442 8.5000 1 25 99.4442 8.5000 INE483A16FW1 CENTRAL BK OF INDIA 14-Aug-14 99.3861 8.3503 1 5 99.3861 8.3503 INE090A16C28 ICICI BK 19-Aug-14 99.3331 8.4501 1 25 99.3331 8.4501 INE651A16GK6 STATE BK OF MYSORE 22-Aug-14 99.2028 8.3805 8 300 99.2028 8.3805 INE692A16DA8 UNION BK OF INDIA 22-Aug-14 99.2028 8.3805 1 25 99.2028 8.3805 INE008A16QZ6 IDBI BK 25-Aug-14 99.1279 8.4504 1 0.1 99.1279 8.4504 INE141A16PT0 OBC 27-Aug-14 99.1507 8.4500 1 25 99.1507 8.4500 INE434A16HT6 ANDHRA BK 1-Sep-14 98.9726 8.4199 1 50 98.9726 8.4199 INE428A16NS8 ALLAHABAD BK 3-Sep-14 98.9905 8.4597 1 25 98.9905 8.4597 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 98.9100 8.3799 1 75 98.9100 8.3799 INE476A16MV3 CANARA BK 10-Sep-14 98.7754 8.3800 1 25 98.7754 8.3800 INE483A16HE5 CENTRAL BK OF INDIA 10-Sep-14 98.7653 8.4500 1 25 98.7653 8.4500 INE683A16DH2 THE SOUTH INDIAN BK 10-Sep-14 98.7610 8.4798 1 25 98.7610 8.4798 INE692A16DJ9 UNION BK OF INDIA 12-Sep-14 98.7306 8.3801 1 100 98.7306 8.3801 INE095A16JX3 INDUSIND BK 12-Sep-14 98.7202 8.4497 1 25 98.7202 8.4497 INE476A16OE5 CANARA BK 15-Sep-14 98.6470 8.4851 4 500 98.6470 8.4851 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 98.6619 8.3901 2 50 98.6635 8.3802 INE483A16HF2 CENTRAL BK OF INDIA 15-Sep-14 98.6541 8.4399 1 25 98.6541 8.4399 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 98.7276 8.4002 1 5 98.7276 8.4002 INE040A16AF5 HDFC BK 16-Sep-14 98.6212 8.5050 9 1500 98.6212 8.5050 INE434A16EK2 ANDHRA BK 18-Sep-14 98.5924 8.4050 1 50 98.5924 8.4050 INE095A16OJ2 INDUSIND BK 1-Oct-14 98.2081 8.8799 2 175 98.2061 8.8898 INE476A16OC9 CANARA BK 1-Oct-14 98.2507 8.6648 4 125 98.2507 8.6648 INE528G16VM8 YES BK 7-Oct-14 98.0685 8.8750 3 305 98.0685 8.8751 INE141A16QL5 OBC 8-Oct-14 98.0566 8.8218 3 350 98.0554 8.8275 INE095A16OP9 INDUSIND BK 10-Oct-14 97.9957 8.8873 1 50 97.9957 8.8873 INE141A16QO9 OBC 20-Oct-14 97.7870 8.7875 1 25 97.7870 8.7875 INE238A16UL1 AXIS BK 21-Oct-14 97.7596 8.8051 1 1.8 97.7596 8.8051 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 96.8343 8.7099 1 0.25 96.8343 8.7099 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 94.7698 8.8350 2 1.1 94.7698 8.8350 INE008A16VJ0 IDBI BK 9-Mar-15 94.6022 8.9001 1 0.5 94.6022 8.9001 INE141A16PK9 OBC 16-Mar-15 94.4615 8.8800 1 0.2 94.4615 8.8800 INE652A16JL6 STATE BK OF PATIALA 18-Jun-15 92.3661 9.0050 1 25 92.3661 9.0050 INE434A16IL1 ANDHRA BK 9-Jul-15 91.9117 9.0226 1 10 91.9117 9.0226 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com