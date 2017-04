Jul 21 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16NP1 INDUSIND BK 22-Jul-14 99.9749 9.1638 1 130 99.9749 9.1638 INE168A16JU4 THE JAMMU AND KASHMIR BK23-Jul-14 99.9532 8.5450 1 32 99.9532 8.5450 INE434A16HF5 ANDHRA BK 25-Jul-14 99.9042 8.7478 2 100 99.9037 8.7958 INE476A16NO6 CANARA BK 25-Jul-14 99.9058 8.6039 1 7 99.9058 8.6039 INE667A16DR4 SYNDICATE BK 1-Aug-14 99.7475 8.3996 2 90 99.7475 8.3996 INE691A16IH4 UCO BK 1-Aug-14 99.7460 8.4496 1 50 99.7460 8.4496 INE434A16HJ7 ANDHRA BK 1-Aug-14 99.7469 8.4196 1 25 99.7469 8.4196 INE667A16DR4 SYNDICATE BK 1-Aug-14 99.7649 8.6014 1 25 99.7649 8.6014 INE691A16IH4 UCO BK 1-Aug-14 99.7690 8.4510 1 25 99.7690 8.4510 INE008A16QO0 IDBI BK 4-Aug-14 99.7007 8.4287 1 25 99.7007 8.4287 INE428A16NF5 ALLAHABAD BK 8-Aug-14 99.6112 8.3803 1 5 99.6112 8.3803 INE691A16II2 UCO BK 8-Aug-14 99.6112 8.3803 1 5 99.6112 8.3803 INE691A16IE1 UCO BK 14-Aug-14 99.4462 8.4693 1 10 99.4462 8.4693 INE428A16NM1 ALLAHABAD BK 14-Aug-14 99.4735 8.3995 1 10 99.4735 8.3995 INE090A16C28 ICICI BK 19-Aug-14 99.3315 8.4705 7 393 99.3315 8.4705 INE141A16QF7 OBC 19-Aug-14 99.3315 8.4705 3 150 99.3315 8.4705 INE667A16DZ7 SYNDICATE BK 19-Aug-14 99.3315 8.4705 3 150 99.3315 8.4705 INE008A16QY9 IDBI BK 22-Aug-14 99.2908 8.4099 1 5 99.2908 8.4099 INE141A16QI1 OBC 25-Aug-14 99.2043 8.3646 1 100 99.2043 8.3646 INE028A16AK0 BK OF BARODA 26-Aug-14 99.1827 8.3548 1 30 99.1827 8.3548 INE008A16RC3 IDBI BK 26-Aug-14 99.1915 8.5002 1 25 99.1915 8.5002 INE705A16KT3 VIJAYA BK 26-Aug-14 99.2000 8.4101 1 5 99.2000 8.4101 INE649A16DZ5 STATE BK OF HYDERABAD 4-Sep-14 98.9690 8.4497 1 25 98.9690 8.4497 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 98.9857 8.5003 1 5 98.9857 8.5003 INE238A16TJ7 AXIS BK 9-Sep-14 98.8560 8.6202 1 5 98.8560 8.6202 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 98.7354 8.4998 1 5 98.7354 8.4998 INE608A16FF8 PUNJAB AND SIND BK 18-Sep-14 98.6502 8.4647 5 300 98.6502 8.4647 INE095A16OJ2 INDUSIND BK 1-Oct-14 98.2809 8.8673 3 250 98.2809 8.8673 INE141A16QL5 OBC 8-Oct-14 98.1748 8.6998 1 50 98.1748 8.6998 INE141A16QP6 OBC 9-Oct-14 98.1209 8.7376 2 300 98.1209 8.7376 INE674I16098 DBS BK 17-Oct-14 97.8993 8.9001 2 325 97.8993 8.9001 INE683A16EB3 THE SOUTH INDIAN BK 20-Oct-14 97.8227 8.9275 4 300 97.8227 8.9275 INE095A16OQ7 INDUSIND BK 14-Nov-14 97.2531 8.8874 2 200 97.2531 8.8874 INE652A16IT1 STATE BK OF PATIALA 23-Jan-15 95.6824 8.8550 1 0.2 95.6824 8.8550 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 94.8185 8.8649 2 45 94.8185 8.8649 INE168A16JA6 THE JAMMU AND KASHMIR BK 9-Mar-15 94.6338 8.9599 1 0.03 94.6338 8.9599 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 94.6498 8.8550 2 4 94.6498 8.8550 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 94.6097 8.8492 1 1.5 94.6097 8.8492 INE160A16KK0 PUNJAB NATIONAL BK 20-May-15 93.0230 9.0350 1 10 93.0230 9.0350 INE528G16YU5 YES BK 14-Jul-15 91.8452 9.0525 1 18 91.8452 9.0525 INE976G16919 THE RATNAKAR BK 21-Jul-15 91.4077 9.4000 1 50 91.4077 9.4000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com