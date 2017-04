Jul 22 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16VY9 IDBI BK 25-Jul-14 99.9261 8.9959 4 101 99.9261 8.9978 INE476A16NO6 CANARA BK 25-Jul-14 99.9261 8.9978 1 70 99.9261 8.9978 INE692A16DD2 UNION BK OF INDIA 28-Jul-14 99.8580 8.6506 2 65 99.8615 8.4371 INE095A16NN6 INDUSIND BK 28-Jul-14 99.8631 8.3395 1 10 99.8631 8.3395 INE457A16EV0 BK OF MAHARASHTRA 30-Jul-14 99.8033 8.9921 1 50 99.8033 8.9921 INE141A16QA8 OBC 08-Aug-14 99.6144 8.3111 1 2.17 99.6144 8.3111 INE428A16NK5 ALLAHABAD BK 11-Aug-14 99.5585 8.5191 1 25 99.5585 8.5191 INE428A16NJ7 ALLAHABAD BK 12-Aug-14 99.5353 8.5204 1 25 99.5353 8.5204 INE654A16DS0 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Aug-14 99.3522 8.4996 1 0.5 99.3522 8.4996 INE428A16NO7 ALLAHABAD BK 22-Aug-14 99.2816 8.5198 2 50 99.2816 8.5198 INE428A16NP4 ALLAHABAD BK 25-Aug-14 99.2470 8.1450 2 75 99.2470 8.1450 INE434A16IE6 ANDHRA BK 25-Aug-14 99.2470 8.1450 1 50 99.2470 8.1450 INE008A16RC3 IDBI BK 26-Aug-14 99.1915 8.5002 5 175 99.1915 8.5002 INE028A16AK0 BK OF BARODA 26-Aug-14 99.2085 8.3201 1 25 99.2085 8.3201 INE141A16PT0 OBC 27-Aug-14 99.1686 8.5001 7 25 99.1686 8.5001 INE651A16GL4 STATE BK OF MYSORE 27-Aug-14 99.1755 8.4290 1 25 99.1755 8.4290 INE141A16PT0 OBC 27-Aug-14 99.2010 8.3995 1 5 99.2010 8.3995 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 04-Sep-14 98.9857 8.5003 1 75 98.9857 8.5003 INE476A16NI8 CANARA BK 05-Sep-14 98.9820 8.3420 1 25 98.9820 8.3420 INE648A16GG0 STATE BK OF BIKANER AND 09-Sep-14 98.9023 8.4397 1 25 98.9023 8.4397 INE238A16TJ7 AXIS BK 09-Sep-14 98.8881 8.5501 1 5 98.8881 8.5501 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 98.8167 8.5701 1 25 98.8167 8.5701 INE160A16JZ0 PUNJAB NATIONAL BK 11-Sep-14 98.8208 8.5401 1 25 98.8208 8.5401 INE692A16DJ9 UNION BK OF INDIA 12-Sep-14 98.7994 8.5297 2 50 98.7994 8.5297 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 98.8035 8.5002 2 25 98.8035 8.5002 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 98.7301 8.5358 3 175 98.7280 8.5502 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 98.7280 8.5502 2 75 98.7280 8.5502 INE608A16FE1 PUNJAB AND SIND BK 16-Sep-14 98.7179 8.4651 2 200 98.7179 8.4651 INE040A16AF5 HDFC BK 16-Sep-14 98.7427 8.4501 1 25 98.7427 8.4501 INE476A16OF2 CANARA BK 19-Sep-14 98.6533 8.4450 2 150 98.6533 8.4450 INE654A16DY8 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Sep-14 98.6368 8.5499 1 50 98.6368 8.5499 INE608A16FG6 PUNJAB AND SIND BK 22-Sep-14 98.5701 8.5401 5 125 98.5701 8.5401 INE654A16DZ5 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Sep-14 98.5833 8.4601 1 25 98.5833 8.4601 INE565A16830 INDIAN OVERSEAS BK 24-Sep-14 98.5230 8.5498 1 50 98.5230 8.5498 INE141A16MS9 OBC 24-Sep-14 98.5383 8.4599 1 25 98.5383 8.4599 INE652A16HW7 STATE BK OF PATIALA 25-Sep-14 98.5175 8.4501 1 25 98.5175 8.4501 INE476A16OC9 CANARA BK 01-Oct-14 98.3417 8.6687 6 1150 98.3321 8.7199 INE095A16OJ2 INDUSIND BK 01-Oct-14 98.3053 8.8624 1 50 98.3053 8.8624 INE141A16QP6 OBC 09-Oct-14 98.1455 8.7302 1 200 98.1455 8.7302 INE141A16QP6 OBC 09-Oct-14 98.1645 8.7498 2 50 98.1645 8.7498 INE141A16QQ4 OBC 17-Oct-14 97.9713 8.6873 2 110 97.9719 8.6848 INE683A16EB3 THE SOUTH INDIAN BK 20-Oct-14 97.8473 8.9225 2 150 97.8473 8.9225 INE652A16JN2 STATE BK OF PATIALA 20-Oct-14 97.9146 8.6376 2 75 97.9146 8.6376 INE705A16KQ9 VIJAYA BK 27-Oct-14 97.7275 8.7500 1 25 97.7275 8.7500 INE434A16IF3 ANDHRA BK 27-Oct-14 97.7275 8.7500 1 25 97.7275 8.7500 INE705A16IA7 VIJAYA BK 02-Dec-14 96.9119 8.7449 1 10 96.9119 8.7449 INE651A16GJ8 STATE BK OF MYSORE 12-Dec-14 96.7039 8.6999 1 100 96.7039 8.6999 INE514E16962 EXPORT IMPORT BK OF INDI18-Dec-14 96.5551 8.7399 1 5 96.5551 8.7399 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 02-Mar-15 94.8979 8.8000 1 100 94.8979 8.8000 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 03-Mar-15 94.8491 8.8490 1 0.2 94.8491 8.8490 INE476A16MY7 CANARA BK 05-Mar-15 94.8077 8.8451 2 4 94.8077 8.8451 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 09-Mar-15 94.7461 8.8001 1 100 94.7461 8.8001 INE476A16ME9 CANARA BK 09-Mar-15 94.7461 8.8001 1 10 94.7461 8.8001 INE008A16VJ0 IDBI BK 09-Mar-15 94.6924 8.8950 1 5 94.6924 8.8950 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 94.6412 8.8700 1 25 94.6412 8.8700 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 04-Jun-15 92.7715 8.9999 1 25 92.7715 8.9999 INE652A16JM4 STATE BK OF PATIALA 21-Jul-15 91.7681 8.9950 2 50 91.7681 8.9950 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com