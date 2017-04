Jul 23 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16NO6 CANARA BK 25-Jul-14 99.9502 9.0930 6 575 99.9502 9.0930 INE008A16VY9 IDBI BK 25-Jul-14 99.9494 9.2363 5 557 99.9493 9.2574 INE683A16DR1 THE SOUTH INDIAN BK 25-Jul-14 99.9497 9.1916 2 125 99.9496 9.2026 INE434A16HF5 ANDHRA BK 25-Jul-14 99.9498 9.1661 1 50 99.9498 9.1661 INE692A16DD2 UNION BK OF INDIA 28-Jul-14 99.8755 9.0998 1 50 99.8755 9.0998 INE691A16IH4 UCO BK 1-Aug-14 99.7820 8.8615 3 100 99.7786 8.9989 INE008A16QO0 IDBI BK 4-Aug-14 99.7236 8.4305 1 25 99.7236 8.4305 INE692A16DG5 UNION BK OF INDIA 8-Aug-14 99.6539 8.4510 1 25 99.6539 8.4510 INE237A16ZL2 KOTAK MAH BK 20-Aug-14 99.3446 8.6000 4 250 99.3446 8.6000 INE434A16IE6 ANDHRA BK 25-Aug-14 99.2205 8.6897 4 125 99.2196 8.6996 INE428A16NP4 ALLAHABAD BK 25-Aug-14 99.2240 8.6502 1 75 99.2240 8.6502 INE028A16AK0 BK OF BARODA 26-Aug-14 99.2293 8.3382 2 347 99.2309 8.3205 INE434A16IH9 ANDHRA BK 26-Aug-14 99.2291 8.3401 1 50 99.2291 8.3401 INE008A16RC3 IDBI BK 26-Aug-14 99.2099 8.5495 1 25 99.2099 8.5495 INE141A16PT0 OBC 27-Aug-14 99.2080 8.3254 1 35 99.2080 8.3254 INE651A16GH2 STATE BK OF MYSORE 28-Aug-14 99.1915 8.2641 1 25 99.1915 8.2641 INE428A16NS8 ALLAHABAD BK 3-Sep-14 99.0653 8.3996 1 25 99.0653 8.3996 INE008A16SA5 IDBI BK 8-Sep-14 98.8984 8.6503 1 100 98.8984 8.6503 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 98.8530 8.4703 1 30 98.8530 8.4703 INE705A16JX7 VIJAYA BK 12-Sep-14 98.8624 8.4000 1 25 98.8624 8.4000 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 98.7509 8.5498 1 25 98.7509 8.5498 INE651A16FD3 STATE BK OF MYSORE 17-Sep-14 98.6903 8.6497 1 25 98.6903 8.6497 INE141A16MR1 OBC 22-Sep-14 98.5864 8.5797 1 30 98.5864 8.5797 INE565A16830 INDIAN OVERSEAS BK 24-Sep-14 98.5407 8.5799 2 75 98.5407 8.5799 INE654A16EA6 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-14 98.5059 8.6503 1 25 98.5059 8.6503 INE095A16OR5 INDUSIND BK 20-Oct-14 97.9087 8.7599 1 5 97.9087 8.7599 INE705A16IA7 VIJAYA BK 2-Dec-14 96.9310 8.7549 1 5 96.9310 8.7549 INE651A16GJ8 STATE BK OF MYSORE 12-Dec-14 96.7213 8.7132 2 150 96.7189 8.7199 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 94.8922 8.8500 2 25 94.8922 8.8500 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 94.8867 8.8600 1 25 94.8867 8.8600 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 94.8649 8.8600 1 25 94.8649 8.8600 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 94.8429 8.9000 3 2.75 94.8429 8.9000 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 94.7340 8.8600 1 25 94.7340 8.8600 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 94.6687 8.8600 3 75 94.6687 8.8600 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 94.5368 8.9000 2 25 94.5368 8.9000 INE084A16AZ1 BK OF INDIA 2-Jun-15 92.8352 8.9999 1 25 92.8352 8.9999 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 92.7927 9.0000 1 75 92.7927 9.0000 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 92.7715 8.9999 1 25 92.7715 8.9999 INE084A16BB0 BK OF INDIA 9-Jun-15 92.6866 9.0001 1 25 92.6866 9.0001 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com