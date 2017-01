Jul 24 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16NO6 CANARA BK 25-Jul-14 99.9747 9.2368 2 185 99.9747 9.2368 INE667A16DQ6 SYNDICATE BK 25-Jul-14 99.9743 9.3696 2 55 99.9743 9.3829 INE434A16HF5 ANDHRA BK 25-Jul-14 99.9747 9.2368 1 20 99.9747 9.2368 INE692A16DD2 UNION BK OF INDIA 28-Jul-14 99.9004 9.0976 1 25 99.9004 9.0976 INE008A16QL6 IDBI BK 28-Jul-14 99.9004 9.0976 1 5 99.9004 9.0976 INE476A16NV1 CANARA BK 1-Aug-14 99.8075 8.7998 1 300 99.8075 8.7998 INE562A16GO7 INDIAN BK 1-Aug-14 99.8075 8.7998 1 295 99.8075 8.7998 INE008A16WA7 IDBI BK 1-Aug-14 99.8009 9.1021 4 200 99.8009 9.1021 INE691A16IH4 UCO BK 1-Aug-14 99.8085 8.7526 5 190 99.8071 8.8181 INE008A16QO0 IDBI BK 4-Aug-14 99.7419 8.5868 2 45 99.7355 8.7999 INE141A16QA8 OBC 8-Aug-14 99.6437 8.7010 1 100 99.6437 8.7010 INE434A16HB4 ANDHRA BK 14-Aug-14 99.5402 8.4301 1 50 99.5402 8.4301 INE434A16HU4 ANDHRA BK 19-Aug-14 99.4313 8.3505 1 25 99.4313 8.3505 INE483A16IZ8 CENTRAL BK OF INDIA 22-Aug-14 99.3449 8.2996 1 25 99.3449 8.2996 INE434A16IE6 ANDHRA BK 25-Aug-14 99.2674 8.6894 1 5 99.2674 8.6894 INE028A16AK0 BK OF BARODA 26-Aug-14 99.2474 8.6494 2 275 99.2474 8.6494 INE141A16PP8 OBC 28-Aug-14 99.2282 8.3499 1 25 99.2282 8.3499 INE667A16DL7 SYNDICATE BK 2-Sep-14 99.0653 8.6096 3 285 99.0653 8.6096 INE476A16OB1 CANARA BK 4-Sep-14 99.0507 8.3289 2 200 99.0507 8.3289 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 99.0145 8.6497 1 25 99.0145 8.6497 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 99.0145 8.6497 1 25 99.0145 8.6497 INE008A16SA5 IDBI BK 8-Sep-14 98.9463 8.4499 1 50 98.9463 8.4499 INE649A16EE8 STATE BK OF HYDERABAD 9-Sep-14 98.9216 8.6502 1 25 98.9216 8.6502 INE648A16GG0 SBBJ 9-Sep-14 98.8984 8.6503 1 25 98.8984 8.6503 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 98.8778 8.6302 1 100 98.8778 8.6302 INE008A16SS7 IDBI BK 10-Sep-14 98.9010 8.4498 1 50 98.9010 8.4498 INE476A16MV3 CANARA BK 10-Sep-14 98.9337 8.3701 1 25 98.9337 8.3701 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 98.8302 8.6403 2 125 98.8356 8.6003 INE692A16DJ9 UNION BK OF INDIA 12-Sep-14 98.8849 8.4000 1 25 98.8849 8.4000 INE692A16DJ9 UNION BK OF INDIA 12-Sep-14 98.8624 8.4000 1 25 98.8624 8.4000 INE691A16HT1 UCO BK 15-Sep-14 98.7814 8.4958 2 25 98.7814 8.4958 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 98.8174 8.4003 1 25 98.8174 8.4003 INE651A16FC5 STATE BK OF MYSORE 15-Sep-14 98.7856 8.4661 1 0.25 98.7856 8.4661 INE040A16AF5 HDFC BK 16-Sep-14 98.7950 8.3998 1 25 98.7950 8.3998 INE483A16IT1 CENTRAL BK OF INDIA 17-Sep-14 98.7060 8.7000 4 200 98.7060 8.7000 INE141A16MR1 OBC 22-Sep-14 98.6060 8.6001 1 25 98.6060 8.6001 INE608A16FG6 PUNJAB AND SIND BK 22-Sep-14 98.6044 8.6101 1 10 98.6044 8.6101 INE695A16IV6 UNITED BK OF INDIA 22-Sep-14 98.4226 9.7496 1 0.5 98.4226 9.7496 INE095A16OF0 INDUSIND BK 23-Sep-14 98.5742 8.6548 1 250 98.5742 8.6548 INE095A16OJ2 INDUSIND BK 1-Oct-14 98.3545 8.8501 1 500 98.3545 8.8501 INE705A16KS5 VIJAYA BK 1-Oct-14 98.3637 8.7998 2 200 98.3637 8.7998 INE705A16KS5 VIJAYA BK 1-Oct-14 98.3888 8.7900 1 200 98.3888 8.7900 INE141A16QK7 OBC 1-Oct-14 98.3911 8.6500 1 140 98.3911 8.6500 INE095A16OM6 INDUSIND BK 7-Oct-14 98.2636 8.5998 1 25 98.2636 8.5998 INE141A16QQ4 OBC 17-Oct-14 98.0210 8.6696 1 100 98.0210 8.6696 INE476A16LV5 CANARA BK 10-Dec-14 96.7977 8.7501 1 100 96.7977 8.7501 INE651A16GJ8 STATE BK OF MYSORE 12-Dec-14 96.7340 8.7400 1 50 96.7340 8.7400 INE476A16LW3 CANARA BK 28-Jan-15 95.6192 8.8949 1 0.2 95.6192 8.8949 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 94.9522 8.8200 2 50 94.9522 8.8200 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 94.8429 8.9000 1 25 94.8429 8.9000 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 94.8545 8.7999 1 50 94.8545 8.7999 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 94.7894 8.8001 1 75 94.7894 8.8001 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 94.7565 8.8200 2 50 94.7565 8.8200 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 94.6799 8.9171 3 175 94.6783 8.9200 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 94.6564 8.9200 3 140 94.6564 8.9200 INE654A16EO7 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-15 94.6459 8.9000 4 50 94.6459 8.9000 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 94.7029 8.7999 1 25 94.7029 8.7999 INE090A16N74 ICICI BK 23-Mar-15 94.4043 8.9401 1 1.75 94.4043 8.9401 INE112A16GB8 CORPORATION BK 19-May-15 93.0910 9.0600 1 25 93.0910 9.0600 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com