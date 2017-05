Jul 25 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE692A16DD2 UNION BK OF INDIA 28-Jul-14 99.9252 9.1103 3 325 99.9261 8.9978 INE008A16QL6 IDBI BK 28-Jul-14 99.9253 9.0953 3 125 99.9253 9.0953 INE683A16DS9 THE SOUTH INDIAN BK 28-Jul-14 99.9250 9.1367 3 100 99.9253 9.0953 INE095A16NN6 INDUSIND BK 28-Jul-14 99.9279 8.7843 2 85 99.9315 8.3399 INE608A16GE9 PUNJAB AND SIND BK 30-Jul-14 99.8766 9.0179 4 250 99.8769 8.9974 INE691A16IH4 UCO BK 1-Aug-14 99.8261 9.0830 6 555 99.8277 8.9997 INE562A16GO7 INDIAN BK 1-Aug-14 99.8258 9.0991 1 125 99.8258 9.0991 INE434A16HJ7 ANDHRA BK 1-Aug-14 99.8277 8.9997 2 120 99.8277 8.9997 INE654A16EU4 STATE BK OF TRAVANCORE 1-Aug-14 99.8258 9.0991 1 100 99.8258 9.0991 INE008A16WA7 IDBI BK 1-Aug-14 99.8258 9.0991 1 25 99.8258 9.0991 INE008A16QO0 IDBI BK 4-Aug-14 99.7508 9.1169 3 225 99.7472 9.2506 INE562A16GL3 INDIAN BK 4-Aug-14 99.7513 9.1002 1 25 99.7513 9.1002 INE476A16NW9 CANARA BK 5-Aug-14 99.7295 9.0000 3 125 99.7295 9.0000 INE683A16DW1 THE SOUTH INDIAN BK 5-Aug-14 99.7265 9.1001 2 100 99.7265 9.1001 INE691A16IG6 UCO BK 5-Aug-14 99.7355 8.7999 1 50 99.7355 8.7999 INE667A16DV6 SYNDICATE BK 8-Aug-14 99.6522 9.0993 1 25 99.6522 9.0993 INE692A16DG5 UNION BK OF INDIA 8-Aug-14 99.6636 8.8000 1 25 99.6636 8.8000 INE434A16HQ2 ANDHRA BK 11-Aug-14 99.6011 8.5989 1 50 99.6011 8.5989 INE428A16NK5 ALLAHABAD BK 11-Aug-14 99.6052 8.5102 1 25 99.6052 8.5102 INE036D16GB3 THE KARUR VYSYA BK 12-Aug-14 99.5728 8.6998 2 195 99.5728 8.6998 INE434A16HY6 ANDHRA BK 22-Aug-14 99.4205 8.5100 1 10 99.4205 8.5100 INE095A16IT3 INDUSIND BK 26-Aug-14 99.3355 8.4195 1 5 99.3355 8.4195 INE428A16NL3 ALLAHABAD BK 28-Aug-14 99.2874 8.4505 1 25 99.2874 8.4505 INE028A16AI4 BK OF BARODA 3-Sep-14 99.0825 8.4497 1 25 99.0825 8.4497 INE084A16AU2 BK OF INDIA 5-Sep-14 99.0370 8.4503 1 15 99.0370 8.4503 INE692A16DJ9 UNION BK OF INDIA 12-Sep-14 98.8720 8.4983 1 10 98.8720 8.4983 INE651A16FD3 STATE BK OF MYSORE 17-Sep-14 98.7271 8.7148 1 10 98.7271 8.7148 INE562A16EA1 INDIAN BK 22-Sep-14 98.6258 8.6199 1 290 98.6258 8.6199 INE141A16MR1 OBC 22-Sep-14 98.6305 8.5900 2 135 98.6325 8.5773 INE608A16FG6 PUNJAB AND SIND BK 22-Sep-14 98.6211 8.6498 1 10 98.6211 8.6498 INE565A16830 INDIAN OVERSEAS BK 24-Sep-14 98.5726 8.6647 1 50 98.5726 8.6647 INE651A16FG6 STATE BK OF MYSORE 24-Sep-14 98.5840 8.5945 1 15 98.5840 8.5945 INE428A16NT6 ALLAHABAD BK 1-Oct-14 98.3969 8.7451 4 200 98.3969 8.7451 INE095A16OJ2 INDUSIND BK 1-Oct-14 98.3768 8.8566 2 150 98.3780 8.8499 INE476A16OC9 CANARA BK 1-Oct-14 98.4109 8.6675 2 100 98.4109 8.6675 INE674I16098 DBS BK 17-Oct-14 97.9929 8.9000 1 200 97.9929 8.9000 INE141A16QQ4 OBC 17-Oct-14 98.0471 8.6548 1 100 98.0471 8.6548 INE238A16UL1 AXIS BK 21-Oct-14 97.9167 8.8248 1 6.5 97.9167 8.8248 INE652A16IH6 STATE BK OF PATIALA 1-Dec-14 97.0036 8.7401 1 25 97.0036 8.7401 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 96.9777 8.7501 1 25 96.9777 8.7501 INE562A16EL8 INDIAN BK 9-Dec-14 96.8202 8.7500 1 25 96.8202 8.7500 INE028A16821 BK OF BARODA 10-Dec-14 96.7948 8.7581 3 125 96.7836 8.7899 INE476A16LV5 CANARA BK 10-Dec-14 96.8013 8.7399 2 75 96.8013 8.7399 INE976G16893 THE RATNAKAR BK 15-Dec-14 96.5758 9.0500 1 50 96.5758 9.0500 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 94.8705 8.9299 1 2.5 94.8705 8.9299 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 94.9113 8.8550 1 1.2 94.9113 8.8550 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 94.8703 8.8900 1 25 94.8703 8.8900 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 94.8196 8.9025 1 25 94.8196 8.9025 INE077A16BK5 DENA BK 9-Mar-15 94.7218 8.9599 1 0.2 94.7218 8.9599 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 94.6952 8.8901 1 25 94.6952 8.8901 INE565A16962 INDIAN OVERSEAS BK 13-Mar-15 94.6677 8.9001 1 25 94.6677 8.9001 INE705A16JO6 VIJAYA BK 17-Mar-15 94.5804 8.9000 1 25 94.5804 8.9000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com