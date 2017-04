Jul 28 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE691A16IH4 UCO BK 1-Aug-14 99.9015 8.9970 4 225 99.9015 8.9970 INE562A16GO7 INDIAN BK 1-Aug-14 99.9004 9.0976 1 180 99.9004 9.0976 INE667A16DR4 SYNDICATE BK 1-Aug-14 99.9015 8.9970 2 160 99.9015 8.9970 INE008A16WA7 IDBI BK 1-Aug-14 99.8960 9.4999 1 10 99.8960 9.4999 INE008A16QO0 IDBI BK 4-Aug-14 99.8267 9.0520 1 125 99.8267 9.0520 INE562A16GL3 INDIAN BK 4-Aug-14 99.8267 9.0520 1 75 99.8267 9.0520 INE112A16ED9 CORPORATION BK 4-Aug-14 99.8409 8.3091 1 26.25 99.8409 8.3091 INE692A16DH3 UNION BK OF INDIA 11-Aug-14 99.6691 8.6557 1 1.66 99.6691 8.6557 INE457A16DC2 BK OF MAHARASHTRA 11-Aug-14 99.6753 8.4930 1 0.1 99.6753 8.4930 INE483A16FY7 CENTRAL BK OF INDIA 19-Aug-14 99.4915 8.4796 1 0.1 99.4915 8.4796 INE238A16SY8 AXIS BK 21-Aug-14 99.4462 8.4693 1 0.05 99.4462 8.4693 INE112A16DY7 CORPORATION BK 25-Aug-14 99.3431 8.6198 2 150 99.3431 8.6198 INE141A16PT0 OBC 27-Aug-14 99.2981 8.6001 2 50 99.2981 8.6001 INE141A16PP8 OBC 28-Aug-14 99.2749 8.5998 1 50 99.2749 8.5998 INE667A16DL7 SYNDICATE BK 2-Sep-14 99.1589 8.6002 1 25 99.1589 8.6002 INE476A16OB1 CANARA BK 4-Sep-14 99.1492 8.7002 1 5 99.1492 8.7002 INE112A16EC1 CORPORATION BK 5-Sep-14 99.0847 8.6454 1 6 99.0847 8.6454 INE649A16EE8 STATE BK OF HYDERABAD 9-Sep-14 99.0449 8.5847 1 25 99.0449 8.5847 INE008A16SS7 IDBI BK 10-Sep-14 98.9739 8.6002 2 175 98.9739 8.6002 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 98.9786 8.5604 2 100 98.9786 8.5604 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 98.9303 8.5796 3 75 98.9303 8.5796 INE692A16DJ9 UNION BK OF INDIA 12-Sep-14 98.9432 8.4747 2 50 98.9562 8.3697 INE705A16JX7 VIJAYA BK 12-Sep-14 98.9278 8.5999 2 50 98.9278 8.5999 INE691A16HT1 UCO BK 15-Sep-14 98.8587 8.5997 1 25 98.8587 8.5997 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 98.9375 8.3399 1 5 98.9375 8.3399 INE434A16EK2 ANDHRA BK 18-Sep-14 98.8189 8.3895 1 0.02 98.8189 8.3895 INE651A16FE1 STATE BK OF MYSORE 19-Sep-14 98.7990 8.6999 1 5 98.7990 8.6999 INE476A16OF2 CANARA BK 19-Sep-14 98.8454 8.3598 1 5 98.8454 8.3598 INE565A16830 INDIAN OVERSEAS BK 24-Sep-14 98.6518 8.6003 6 175 98.6518 8.6003 INE651A16FG6 STATE BK OF MYSORE 24-Sep-14 98.6548 8.5809 1 10 98.6548 8.5809 INE483A16GF4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Sep-14 98.6206 8.6529 1 0.1 98.6206 8.6529 INE514E16947 EXIM 26-Sep-14 98.6060 8.6001 1 25 98.6060 8.6001 INE141A16QL5 OBC 8-Oct-14 98.2946 8.7956 3 55 98.3033 8.7498 INE141A16QQ4 OBC 17-Oct-14 98.0952 8.7500 1 25 98.0952 8.7500 INE562A16EL8 INDIAN BK 9-Dec-14 96.8670 8.8099 1 25 96.8670 8.8099 INE028A16821 BK OF BARODA 10-Dec-14 96.9033 8.7700 1 25 96.9033 8.7700 INE112A16EO6 CORPORATION BK 12-Dec-14 96.8096 8.7801 1 50 96.8096 8.7801 INE652A16IO2 STATE BK OF PATIALA 15-Dec-14 96.7456 8.7701 1 25 96.7456 8.7701 INE476A16MH2 CANARA BK 19-Feb-15 95.2615 8.8999 2 50 95.2615 8.8999 INE028A16AD5 BK OF BARODA 24-Feb-15 95.1510 8.8999 1 50 95.1510 8.8999 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 94.9800 8.8901 1 200 94.9800 8.8901 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 94.9532 8.9400 1 25 94.9532 8.9400 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 94.9361 8.8900 1 9.5 94.9361 8.8900 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 94.8979 8.9200 1 25 94.8979 8.9200 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 94.8154 8.9101 1 25 94.8154 8.9101 INE084A16AW8 BK OF INDIA 23-Mar-15 94.5143 8.9012 1 0.15 94.5143 8.9012 INE084A16AZ1 BK OF INDIA 2-Jun-15 92.9410 9.0301 1 75 92.9410 9.0301 INE434A16IC0 ANDHRA BK 18-Jun-15 92.5275 9.0699 1 0.02 92.5275 9.0699 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com