Jul 30 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16NV1 CANARA BK 1-Aug-14 99.9543 8.3477 5 625 99.9545 8.3075 INE084A16BA2 BK OF INDIA 1-Aug-14 99.9533 8.5194 5 269 99.9545 8.3075 INE434A16HJ7 ANDHRA BK 1-Aug-14 99.9531 8.5633 1 250 99.9531 8.5633 INE667A16DR4 SYNDICATE BK 1-Aug-14 99.9538 8.4403 3 165 99.9521 8.7459 INE608A16GF6 PUNJAB AND SIND BK 1-Aug-14 99.9534 8.5085 1 50 99.9534 8.5085 INE008A16WA7 IDBI BK 1-Aug-14 99.9545 8.3075 1 10 99.9545 8.3075 INE691A16IH4 UCO BK 1-Aug-14 99.9545 8.3075 1 5 99.9545 8.3075 INE457A16EW8 BK OF MAHARASHTRA 1-Aug-14 99.9534 8.5085 1 5 99.9534 8.5085 INE008A16QO0 IDBI BK 4-Aug-14 99.8827 8.5730 2 225 99.8803 8.7486 INE667A16DS2 SYNDICATE BK 4-Aug-14 99.8851 8.3973 2 100 99.8851 8.3973 INE112A16ED9 CORPORATION BK 4-Aug-14 99.9102 8.2016 1 5 99.9102 8.2016 INE112A16ED9 CORPORATION BK 4-Aug-14 99.8864 8.3022 1 1.75 99.8864 8.3022 INE608A16GG4 PUNJAB AND SIND BK 5-Aug-14 99.8605 8.4981 4 180 99.8605 8.4981 INE692A16DF7 UNION BK OF INDIA 5-Aug-14 99.8605 8.4981 1 95 99.8605 8.4981 INE476A16NW9 CANARA BK 5-Aug-14 99.8588 8.6018 1 50 99.8588 8.6018 INE562A16GK5 INDIAN BK 6-Aug-14 99.8373 8.4975 1 100 99.8373 8.4975 INE476A16NH0 CANARA BK 8-Aug-14 99.7932 8.4056 3 150 99.7933 8.4002 INE141A16QA8 OBC 8-Aug-14 99.7931 8.4083 1 100 99.7931 8.4083 INE667A16DV6 SYNDICATE BK 8-Aug-14 99.8162 8.4013 1 25 99.8162 8.4013 INE692A16DG5 UNION BK OF INDIA 8-Aug-14 99.8206 8.1998 1 5 99.8206 8.1998 INE692A16DH3 UNION BK OF INDIA 11-Aug-14 99.7246 8.3999 4 475 99.7246 8.3999 INE608A16GH2 PUNJAB AND SIND BK 11-Aug-14 99.7243 8.4091 1 5 99.7243 8.4091 INE652A16HA3 STATE BK OF PATIALA 12-Aug-14 99.6968 8.5388 1 25 99.6968 8.5388 INE434A16HS8 ANDHRA BK 12-Aug-14 99.7246 8.3999 1 25 99.7246 8.3999 INE036D16GB3 THE KARUR VYSYA BK 12-Aug-14 99.7230 8.4488 1 5 99.7230 8.4488 INE434A16HB4 ANDHRA BK 14-Aug-14 99.6550 8.4241 2 50 99.6550 8.4241 INE692A16DE0 UNION BK OF INDIA 14-Aug-14 99.6788 8.4011 1 25 99.6788 8.4011 INE434A16HU4 ANDHRA BK 19-Aug-14 99.5418 8.4006 1 200 99.5418 8.4006 INE434A16HY6 ANDHRA BK 22-Aug-14 99.4735 8.4000 3 215 99.4735 8.3995 INE434A16IH9 ANDHRA BK 26-Aug-14 99.3825 8.3996 1 45 99.3825 8.3996 INE141A16PP8 OBC 28-Aug-14 99.3448 8.3009 1 120 99.3448 8.3009 INE651A16GH2 STATE BK OF MYSORE 28-Aug-14 99.3448 8.3009 1 120 99.3448 8.3009 INE028A16AL8 BK OF BARODA 28-Aug-14 99.3597 8.4006 1 5 99.3597 8.4006 INE008A16SA5 IDBI BK 8-Sep-14 99.0792 8.4804 1 25 99.0792 8.4804 INE008A16SS7 IDBI BK 10-Sep-14 99.0206 8.5956 1 175 99.0206 8.5956 INE683A16DH2 THE SOUTH INDIAN BK 10-Sep-14 99.0180 8.6187 1 25 99.0180 8.6187 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 98.9211 8.4701 1 25 98.9211 8.4701 INE608A16FE1 PUNJAB AND SIND BK 16-Sep-14 98.9073 8.5796 1 5 98.9073 8.5796 INE654A16DY8 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Sep-14 98.8235 8.5203 1 50 98.8235 8.5203 INE565A16830 INDIAN OVERSEAS BK 24-Sep-14 98.7354 8.4998 1 50 98.7354 8.4998 INE608A16FH4 PUNJAB AND SIND BK 24-Sep-14 98.7354 8.4998 1 50 98.7354 8.4998 INE652A16HW7 STATE BK OF PATIALA 25-Sep-14 98.6900 8.4999 1 25 98.6900 8.4999 INE514E16947 EXIM 26-Sep-14 98.6611 8.5402 1 50 98.6611 8.5402 INE428A16NT6 ALLAHABAD BK 1-Oct-14 98.5130 8.7452 8 550 98.5130 8.7452 INE428A16NU4 ALLAHABAD BK 7-Oct-14 98.3751 8.7375 2 150 98.3751 8.7375 INE141A16QQ4 OBC 17-Oct-14 98.1414 8.7498 1 75 98.1414 8.7498 INE112A16EH0 CORPORATION BK 1-Dec-14 97.1295 8.7699 1 25 97.1295 8.7699 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 97.0972 8.8000 1 75 97.0972 8.8000 INE476A16LV5 CANARA BK 10-Dec-14 96.9157 8.8000 1 75 96.9157 8.8000 INE476A16MI0 CANARA BK 24-Feb-15 95.1834 8.8799 2 50 95.1834 8.8799 INE476A16MA7 CANARA BK 27-Feb-15 95.0911 8.9301 2 50 95.0911 8.9301 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 95.0279 8.8826 5 208.5 95.0239 8.8902 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 95.0619 8.8600 3 200 95.0831 8.8200 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 95.0407 8.9000 1 25 95.0407 8.9000 INE141A16OR7 OBC 2-Mar-15 94.9948 8.9449 1 0.5 94.9948 8.9449 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 95.0394 8.8200 1 50 95.0394 8.8200 INE705A16JI8 VIJAYA BK 5-Mar-15 94.9339 8.9349 1 8 94.9339 8.9349 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 94.9402 8.8824 1 5 94.9402 8.8824 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 94.8868 8.9000 1 50 94.8868 8.9000 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 94.8676 8.8949 1 100 94.8676 8.8949 INE528G16WZ8 YES BK 10-Mar-15 94.7743 9.0249 2 0.85 94.7743 9.0249 INE649A16EV2 STATE BK OF HYDERABAD 12-Mar-15 94.8541 8.8400 2 75 94.8541 8.8400 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 94.8210 8.8999 1 50 94.8210 8.8999 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 94.8212 8.8600 1 50 94.8212 8.8600 INE705A16JN8 VIJAYA BK 13-Mar-15 94.7713 8.9501 1 25 94.7713 8.9501 INE705A16JO6 VIJAYA BK 17-Mar-15 94.6833 8.9501 2 50 94.6833 8.9501 INE976G16844 THE RATNAKAR BK 29-May-15 92.7723 9.3850 1 3.5 92.7723 9.3850 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 92.8837 9.0500 1 25 92.8837 9.0500 INE976G16919 THE RATNAKAR BK 21-Jul-15 91.6264 9.3699 2 4.5 91.6264 9.3699 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 