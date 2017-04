Jul 31 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16NV1 CANARA BK 1-Aug-14 99.9776 8.1900 4 300 99.9778 8.1048 INE434A16HJ7 ANDHRA BK 1-Aug-14 99.9770 8.3969 1 260 99.9770 8.3969 INE608A16GF6 PUNJAB AND SIND BK 1-Aug-14 99.9770 8.3969 1 100 99.9770 8.3969 INE691A16IH4 UCO BK 1-Aug-14 99.9773 8.2874 1 90 99.9773 8.2874 INE562A16GO7 INDIAN BK 1-Aug-14 99.9770 8.3847 2 75 99.9771 8.3604 INE667A16DR4 SYNDICATE BK 1-Aug-14 99.9770 8.3969 1 50 99.9770 8.3969 INE008A16WA7 IDBI BK 1-Aug-14 99.9771 8.3604 1 10 99.9771 8.3604 INE008A16QO0 IDBI BK 4-Aug-14 99.9087 8.3354 2 275 99.9091 8.3022 INE654A16DR2 STATE BK OF TRAVANCORE 4-Aug-14 99.9097 8.2473 1 195 99.9097 8.2473 INE667A16DS2 SYNDICATE BK 4-Aug-14 99.9086 8.3479 1 50 99.9086 8.3479 INE434A16HM1 ANDHRA BK 4-Aug-14 99.9088 8.3296 1 40 99.9088 8.3296 INE608A16GG4 PUNJAB AND SIND BK 5-Aug-14 99.8847 8.4266 1 300 99.8847 8.4266 INE692A16DF7 UNION BK OF INDIA 5-Aug-14 99.8863 8.3095 3 250 99.8863 8.3095 INE428A16NG3 ALLAHABAD BK 5-Aug-14 99.8866 8.2876 1 150 99.8866 8.2876 INE476A16NW9 CANARA BK 5-Aug-14 99.8866 8.2876 1 25 99.8866 8.2876 INE667A16DV6 SYNDICATE BK 8-Aug-14 99.8171 8.3601 1 50 99.8171 8.3601 INE476A16NH0 CANARA BK 8-Aug-14 99.8184 8.3006 1 25 99.8184 8.3006 INE565A16970 INDIAN OVERSEAS BK 8-Aug-14 99.8171 8.3601 1 25 99.8171 8.3601 INE692A16DG5 UNION BK OF INDIA 8-Aug-14 99.8420 8.2516 1 25 99.8420 8.2516 INE428A16NF5 ALLAHABAD BK 8-Aug-14 99.8420 8.2516 2 10 99.8420 8.2516 INE691A16II2 UCO BK 8-Aug-14 99.8420 8.2516 1 5 99.8420 8.2516 INE434A16HQ2 ANDHRA BK 11-Aug-14 99.7490 8.3496 1 100 99.7490 8.3496 INE608A16GH2 PUNJAB AND SIND BK 11-Aug-14 99.7490 8.3496 1 50 99.7490 8.3496 INE667A16DW4 SYNDICATE BK 12-Aug-14 99.7272 8.3204 4 375 99.7272 8.3204 INE428A16NJ7 ALLAHABAD BK 12-Aug-14 99.7246 8.3999 1 5 99.7246 8.3999 INE434A16HS8 ANDHRA BK 12-Aug-14 99.7520 8.2495 1 5 99.7520 8.2495 INE434A16HS8 ANDHRA BK 12-Aug-14 99.7178 8.6079 2 2.25 99.7178 8.6079 INE691A16IE1 UCO BK 14-Aug-14 99.6807 8.3513 3 435 99.6807 8.3513 INE434A16HB4 ANDHRA BK 14-Aug-14 99.7053 8.2987 1 100 99.7053 8.2987 INE667A16DZ7 SYNDICATE BK 19-Aug-14 99.5683 8.3291 2 132 99.5683 8.3291 INE608A16GJ8 PUNJAB AND SIND BK 19-Aug-14 99.5884 8.3808 1 5 99.5884 8.3808 INE483A16IZ8 CENTRAL BK OF INDIA 22-Aug-14 99.5022 8.3003 1 25 99.5022 8.3003 INE683A16EA5 THE SOUTH INDIAN BK 22-Aug-14 99.4992 8.3505 2 25 99.4992 8.3505 INE434A16IE6 ANDHRA BK 25-Aug-14 99.4083 8.6902 1 5 99.4083 8.6902 INE008A16RC3 IDBI BK 26-Aug-14 99.4219 8.4893 1 50 99.4219 8.4893 INE028A16AK0 BK OF BARODA 26-Aug-14 99.4219 8.4893 1 25 99.4219 8.4893 INE141A16PT0 OBC 27-Aug-14 99.3890 8.3106 1 10 99.3890 8.3106 INE141A16PP8 OBC 28-Aug-14 99.3759 8.4899 1 25 99.3759 8.4899 INE090A16C85 ICICI BK 2-Sep-14 99.2535 8.3188 1 100 99.2535 8.3188 INE476A16OB1 CANARA BK 4-Sep-14 99.1731 8.6953 2 195 99.1731 8.6953 INE683A16DG4 THE SOUTH INDIAN BK 4-Sep-14 99.2021 8.3879 1 5 99.2021 8.3879 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 99.1727 8.6995 1 5 99.1727 8.6995 INE008A16SA5 IDBI BK 8-Sep-14 99.1052 8.4500 1 25 99.1052 8.4500 INE667A16CE4 SYNDICATE BK 9-Sep-14 99.0717 8.5501 1 10 99.0717 8.5501 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 99.0597 8.4504 2 100 99.0597 8.4504 INE160A16JZ0 PUNJAB NATIONAL BK 11-Sep-14 99.0325 8.4902 1 100 99.0325 8.4902 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 99.0314 8.4999 1 50 99.0314 8.4999 INE692A16DJ9 UNION BK OF INDIA 12-Sep-14 99.0109 8.4797 2 100 99.0109 8.4797 INE692A16DJ9 UNION BK OF INDIA 12-Sep-14 99.0483 8.3502 1 100 99.0483 8.3502 INE651A16FC5 STATE BK OF MYSORE 15-Sep-14 98.9838 8.3271 1 100 98.9838 8.3271 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 98.9438 8.4702 1 50 98.9438 8.4702 INE562A16FX0 INDIAN BK 15-Sep-14 98.9429 8.4775 1 50 98.9429 8.4775 INE476A16OE5 CANARA BK 15-Sep-14 98.9726 8.4199 1 5 98.9726 8.4199 INE608A16FE1 PUNJAB AND SIND BK 16-Sep-14 98.9073 8.5796 1 195 98.9073 8.5796 INE648A16GI6 SBBJ 18-Sep-14 98.8770 8.4602 1 100 98.8770 8.4602 INE651A16FE1 STATE BK OF MYSORE 19-Sep-14 98.8323 8.6249 1 95 98.8323 8.6249 INE095A16OE3 INDUSIND BK 22-Sep-14 98.7808 8.5000 1 50 98.7808 8.5000 INE565A16830 INDIAN OVERSEAS BK 24-Sep-14 98.7354 8.4998 1 25 98.7354 8.4998 INE476A16OC9 CANARA BK 1-Oct-14 98.5437 8.7001 3 75 98.5437 8.7001 INE141A16MV3 OBC 7-Oct-14 98.3979 8.7395 1 2 98.3979 8.7395 INE141A16QQ4 OBC 17-Oct-14 98.1660 8.7425 1 75 98.1660 8.7425 INE141A16QQ4 OBC 17-Oct-14 98.1906 8.7351 1 75 98.1906 8.7351 INE562A16EL8 INDIAN BK 9-Dec-14 96.9383 8.8001 1 50 96.9383 8.8001 INE705A16IH2 VIJAYA BK 10-Dec-14 96.9215 8.8499 2 100 96.9215 8.8499 INE028A16821 BK OF BARODA 10-Dec-14 96.9225 8.7800 1 50 96.9225 8.7800 INE090A16M00 ICICI BK 23-Feb-15 95.2105 8.8701 1 50 95.2105 8.8701 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 95.0519 8.8788 3 215 95.0498 8.8828 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 95.0381 8.9049 2 100 95.0381 8.9049 INE028A16AE3 BK OF BARODA 3-Mar-15 95.0187 8.9000 1 25 95.0187 8.9000 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 94.9693 8.9100 2 12 94.9693 8.9100 INE160A16KS3 PUNJAB NATIONAL BK 6-Mar-15 94.9527 8.9000 1 50 94.9527 8.9000 INE160A16KS3 PUNJAB NATIONAL BK 6-Mar-15 94.9693 8.9100 1 50 94.9693 8.9100 INE608A16FY9 PUNJAB AND SIND BK 9-Mar-15 94.8924 8.9301 1 50 94.8924 8.9301 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 94.8868 8.9000 1 50 94.8868 8.9000 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 94.8165 8.9081 2 125 94.8210 8.8999 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 94.8210 8.8999 1 100 94.8210 8.8999 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 94.7990 8.9001 2 50 94.7990 8.9001 INE084A16AW8 BK OF INDIA 23-Mar-15 94.5891 8.8849 1 5 94.5891 8.8849 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 92.9265 9.0500 1 50 92.9265 9.0500 INE160A16KT1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Jun-15 92.7982 9.0500 1 25 92.7982 9.0500 INE160A16KW5 PUNJAB NATIONAL BK 30-Jul-15 91.7513 9.0150 2 50 91.7513 9.0150 *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 