Aug 1 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE683A16DM2 THE SOUTH INDIAN BK 4-Aug-14 99.9331 8.1390 3 185 99.9335 8.0962 INE562A16GL3 INDIAN BK 4-Aug-14 99.9335 8.0962 2 175 99.9335 8.0962 INE428A16NE8 ALLAHABAD BK 4-Aug-14 99.9313 8.3642 1 150 99.9313 8.3642 INE112A16ED9 CORPORATION BK 4-Aug-14 99.9325 8.2206 2 145 99.9331 8.1449 INE667A16DS2 SYNDICATE BK 4-Aug-14 99.9330 8.1511 2 100 99.9335 8.0962 INE141A16QB6 OBC 4-Aug-14 99.9331 8.1449 1 50 99.9331 8.1449 INE008A16QO0 IDBI BK 4-Aug-14 99.9326 8.2059 1 50 99.9326 8.2059 INE476A16NW9 CANARA BK 5-Aug-14 99.9086 8.3479 1 95 99.9086 8.3479 INE691A16IG6 UCO BK 5-Aug-14 99.9086 8.3479 1 50 99.9086 8.3479 INE692A16DF7 UNION BK OF INDIA 5-Aug-14 99.9086 8.3479 1 50 99.9086 8.3479 INE476A16NH0 CANARA BK 8-Aug-14 99.8405 8.3292 2 120 99.8411 8.2987 INE667A16DV6 SYNDICATE BK 8-Aug-14 99.8404 8.3336 2 75 99.8401 8.3510 INE112A16GD4 CORPORATION BK 8-Aug-14 99.8401 8.3523 2 57 99.8401 8.3510 INE434A16HL3 ANDHRA BK 8-Aug-14 99.8394 8.3876 1 50 99.8394 8.3876 INE565A16970 INDIAN OVERSEAS BK 8-Aug-14 99.8401 8.3510 1 25 99.8401 8.3510 INE691A16IJ0 UCO BK 11-Aug-14 99.7712 8.3704 1 25 99.7712 8.3704 INE428A16NJ7 ALLAHABAD BK 12-Aug-14 99.7481 8.3807 5 225 99.7472 8.4096 INE667A16DW4 SYNDICATE BK 12-Aug-14 99.7490 8.3496 1 25 99.7490 8.3496 INE652A16HA3 STATE BK OF PATIALA 12-Aug-14 99.7481 8.3796 1 0.25 99.7481 8.3796 INE434A16HB4 ANDHRA BK 14-Aug-14 99.6978 8.5106 1 60 99.6978 8.5106 INE428A16NN9 ALLAHABAD BK 19-Aug-14 99.5845 8.4606 2 300 99.5845 8.4606 INE434A16HU4 ANDHRA BK 19-Aug-14 99.5850 8.4503 1 200 99.5850 8.4503 INE090A16C28 ICICI BK 19-Aug-14 99.5850 8.4503 3 125 99.5850 8.4503 INE503A16CP7 DCB BK 19-Aug-14 99.5739 8.6773 1 1 99.5739 8.6773 INE168A16KH9 THE JAMMU AND KASHMIR BK22-Aug-14 99.5162 8.4498 1 95 99.5162 8.4498 INE238A16TA6 AXIS BK 22-Aug-14 99.5162 8.4498 1 0.3 99.5162 8.4498 INE434A16IE6 ANDHRA BK 25-Aug-14 99.4325 8.6800 1 5 99.4325 8.6800 INE028A16AK0 BK OF BARODA 26-Aug-14 99.4219 8.4893 1 272 99.4219 8.4893 INE008A16RC3 IDBI BK 26-Aug-14 99.4246 8.4495 1 50 99.4246 8.4495 INE028A16AK0 BK OF BARODA 26-Aug-14 99.5022 8.3003 1 5 99.5022 8.3003 INE028A16AI4 BK OF BARODA 3-Sep-14 99.2436 8.4300 1 50 99.2436 8.4300 INE476A16NI8 CANARA BK 5-Sep-14 99.2003 8.4070 1 1 99.2003 8.4070 INE562A16DV9 INDIAN BK 9-Sep-14 99.1047 8.4548 1 25 99.1047 8.4548 INE667A16DX2 SYNDICATE BK 12-Sep-14 99.1073 8.4300 1 5 99.1073 8.4300 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 98.9665 8.4704 1 5 98.9665 8.4704 INE238A16WU8 AXIS BK 26-Sep-14 98.6992 8.5902 1 200 98.6992 8.5902 INE608A16GL4 PUNJAB AND SIND BK 26-Sep-14 98.7149 8.4851 4 200 98.7149 8.4851 INE648A16GK2 SBBJ 26-Sep-14 98.7216 8.4403 1 50 98.7216 8.4403 INE434A16EN6 ANDHRA BK 1-Oct-14 98.5615 8.7331 4 400 98.5624 8.7275 INE562A16GU4 INDIAN BK 1-Oct-14 98.5644 8.7152 4 300 98.5644 8.7152 INE168A16KL1 THE JAMMU AND KASHMIR BK 1-Oct-14 98.5450 8.8347 2 100 98.5450 8.8347 INE237A16ZO6 KOTAK MAH BK 1-Oct-14 98.5506 8.8002 1 100 98.5506 8.8002 INE683A16EC1 THE SOUTH INDIAN BK 1-Oct-14 98.5376 8.8803 2 50 98.5376 8.8803 INE237A16ZN8 KOTAK MAH BK 7-Oct-14 98.4103 8.8002 2 300 98.4103 8.8002 INE652A16IT1 STATE BK OF PATIALA 23-Jan-15 95.9097 8.8950 2 11 95.9097 8.8950 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 95.0575 8.9099 1 25 95.0575 8.9099 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 95.1068 8.9000 1 50 95.1068 8.9000 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 95.0195 8.9400 1 25 95.0195 8.9400 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 95.0142 8.9500 1 10 95.0142 8.9500 INE028A16AE3 BK OF BARODA 3-Mar-15 95.0473 8.8875 2 5.5 95.0473 8.8875 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 95.0162 8.8225 2 100 94.9800 8.8901 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 94.9631 8.7999 1 75 94.9631 8.7999 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 94.9563 8.8933 2 75 94.9527 8.9000 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 94.8429 8.9401 1 25 94.8429 8.9401 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 94.8870 8.9400 1 25 94.8870 8.9400 INE705A16KF2 VIJAYA BK 27-Mar-15 94.4917 8.9400 1 25 94.4917 8.9400 INE476A16NY5 CANARA BK 2-Jun-15 92.9549 9.0700 1 50 92.9549 9.0700 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 92.9035 9.0817 3 150 92.9047 9.0800 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 92.9120 9.0700 1 50 92.9120 9.0700 INE084A16BB0 BK OF INDIA 9-Jun-15 92.8049 9.0699 1 25 92.8049 9.0699 INE160A16KT1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Jun-15 92.7835 9.0699 1 75 92.7835 9.0699 INE141A16QN1 OBC 14-Jul-15 92.0819 9.0450 1 55 92.0819 9.0450 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 