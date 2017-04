Aug 4 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16NG3 ALLAHABAD BK 5-Aug-14 99.9777 8.1413 1 50 99.9777 8.1413 INE692A16DF7 UNION BK OF INDIA 5-Aug-14 99.9781 7.9953 1 25 99.9781 7.9953 INE428A16NF5 ALLAHABAD BK 8-Aug-14 99.9097 8.2473 2 405 99.9097 8.2473 INE141A16QA8 OBC 8-Aug-14 99.9124 8.0022 3 191.17 99.9124 8.0005 INE667A16DV6 SYNDICATE BK 8-Aug-14 99.9124 8.0005 1 125 99.9124 8.0005 INE565A16970 INDIAN OVERSEAS BK 8-Aug-14 99.9097 8.2473 1 100 99.9097 8.2473 INE077A16BX8 DENA BK 8-Aug-14 99.9124 8.0005 1 50 99.9124 8.0005 INE434A16HL3 ANDHRA BK 8-Aug-14 99.9087 8.3387 1 15 99.9087 8.3387 INE434A16HS8 ANDHRA BK 12-Aug-14 99.8235 8.0655 2 75 99.8250 7.9984 INE428A16NJ7 ALLAHABAD BK 12-Aug-14 99.8206 8.1998 1 25 99.8206 8.1998 INE691A16IE1 UCO BK 14-Aug-14 99.7726 8.3190 1 50 99.7726 8.3190 INE434A16HB4 ANDHRA BK 14-Aug-14 99.7970 8.2495 1 5 99.7970 8.2495 INE141A16QE0 OBC 14-Aug-14 99.7731 8.3007 1 5 99.7731 8.3007 INE434A16HU4 ANDHRA BK 19-Aug-14 99.6591 8.3242 4 310 99.6662 8.1497 INE667A16DZ7 SYNDICATE BK 19-Aug-14 99.6588 8.3310 1 50 99.6588 8.3310 INE457A16FH6 BK OF MAHARASHTRA 22-Aug-14 99.6149 8.3003 1 25 99.6149 8.3003 INE141A16QI1 OBC 25-Aug-14 99.5236 8.3199 1 100 99.5236 8.3199 INE141A16QI1 OBC 25-Aug-14 99.5310 8.5996 1 25 99.5310 8.5996 INE434A16IH9 ANDHRA BK 26-Aug-14 99.4980 8.3707 1 45 99.4980 8.3707 INE141A16QG5 OBC 26-Aug-14 99.5076 8.6007 1 25 99.5076 8.6007 INE141A16PP8 OBC 28-Aug-14 99.4691 8.4701 1 5 99.4691 8.4701 INE503A16CF8 DEVELOPMENT CREDIT BK 2-Sep-14 99.3484 8.5498 1 25 99.3484 8.5498 INE090A16C85 ICICI BK 2-Sep-14 99.3484 8.5498 1 5 99.3484 8.5498 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 99.2950 8.3597 1 50 99.2950 8.3597 INE683A16DG4 THE SOUTH INDIAN BK 4-Sep-14 99.2933 8.3800 1 10 99.2933 8.3800 INE141A16PH5 OBC 5-Sep-14 99.2707 8.3797 2 100 99.2707 8.3797 INE562A16DV9 INDIAN BK 9-Sep-14 99.1803 8.3795 2 50 99.1803 8.3795 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 99.1557 8.3998 2 100 99.1557 8.3998 INE008A16SS7 IDBI BK 10-Sep-14 99.1577 8.3798 1 50 99.1577 8.3798 INE692A16DJ9 UNION BK OF INDIA 12-Sep-14 99.1022 8.4786 1 165 99.1022 8.4786 INE705A16JX7 VIJAYA BK 12-Sep-14 99.1104 8.4005 1 5 99.1104 8.4005 INE691A16HT1 UCO BK 15-Sep-14 99.0343 8.4742 1 320 99.0343 8.4742 INE476A16OE5 CANARA BK 15-Sep-14 99.0597 8.4504 1 75 99.0597 8.4504 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 99.0415 8.4104 1 50 99.0415 8.4104 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 99.0393 8.4299 1 25 99.0393 8.4299 INE654A16DZ5 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Sep-14 98.8804 8.4344 2 1.61 98.8720 8.4983 INE238A16WV6 AXIS BK 25-Sep-14 98.8035 8.5002 2 50 98.8035 8.5002 INE652A16HW7 STATE BK OF PATIALA 25-Sep-14 98.8147 8.4197 1 25 98.8147 8.4197 INE483A16GF4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Sep-14 98.7842 8.6390 1 25 98.7842 8.6390 INE608A16GL4 PUNJAB AND SIND BK 26-Sep-14 98.7829 8.4852 2 300 98.7829 8.4852 INE648A16GK2 SBBJ 26-Sep-14 98.7928 8.4153 1 50 98.7928 8.4153 INE476A16OC9 CANARA BK 1-Oct-14 98.6456 8.6406 3 750 98.6453 8.6423 INE683A16EC1 THE SOUTH INDIAN BK 1-Oct-14 98.6064 8.8942 4 350 98.6047 8.9050 INE237A16ZO6 KOTAK MAH BK 1-Oct-14 98.6101 8.8701 1 300 98.6101 8.8701 INE168A16KL1 THE JAMMU AND KASHMIR BK 1-Oct-14 98.6163 8.8299 4 300 98.6163 8.8299 INE434A16EN6 ANDHRA BK 1-Oct-14 98.6337 8.7174 4 250 98.6337 8.7174 INE562A16GU4 INDIAN BK 1-Oct-14 98.6372 8.6947 2 200 98.6372 8.6947 INE095A16OJ2 INDUSIND BK 1-Oct-14 98.6132 8.8500 2 200 98.6132 8.8500 INE683A16ED9 THE SOUTH INDIAN BK 7-Oct-14 98.4668 8.8802 2 50 98.4668 8.8802 INE434A16IF3 ANDHRA BK 27-Oct-14 98.0382 8.7998 1 100 98.0382 8.7998 INE528G16YV3 YES BK 31-Oct-14 97.8982 8.9049 2 250 97.8982 8.9049 INE476A16LR3 CANARA BK 20-Jan-15 96.0252 8.9400 1 0.05 96.0252 8.9400 INE028A16847 BK OF BARODA 23-Jan-15 95.9671 8.9700 1 35 95.9671 8.9700 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 95.1810 8.8000 1 25 95.1810 8.8000 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 95.1487 8.8199 1 50 95.1487 8.8199 INE457A16EG1 BK OF MAHARASHTRA 3-Mar-15 95.1445 8.8700 1 25 95.1445 8.8700 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 95.1049 8.8201 1 50 95.1049 8.8201 INE434A16FO1 ANDHRA BK 6-Mar-15 95.0627 8.9001 1 50 95.0627 8.9001 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 95.0937 8.8000 1 25 95.0937 8.8000 INE649A16EV2 STATE BK OF HYDERABAD 12-Mar-15 94.9632 8.8399 1 75 94.9632 8.8399 INE112A16GB8 CORPORATION BK 19-May-15 93.3567 9.0500 3 100 93.3567 9.0500 INE112A16GB8 CORPORATION BK 19-May-15 93.3282 9.0600 1 50 93.3282 9.0600 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 92.9908 9.0500 1 25 92.9908 9.0500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com