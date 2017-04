Aug 5 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE692A16DG5 UNION BK OF INDIA 8-Aug-14 99.9357 7.8282 2 180 99.9357 7.8282 INE476A16NH0 CANARA BK 8-Aug-14 99.9331 8.1449 1 155 99.9331 8.1449 INE428A16NF5 ALLAHABAD BK 8-Aug-14 99.9337 8.0759 2 75 99.9322 8.2546 INE434A16HL3 ANDHRA BK 8-Aug-14 99.9351 7.9013 1 50 99.9351 7.9013 INE112A16GD4 CORPORATION BK 8-Aug-14 99.9343 7.9988 1 25 99.9343 7.9988 INE562A16GN9 INDIAN BK 8-Aug-14 99.9363 7.7551 1 25 99.9363 7.7551 INE141A16QA8 OBC 8-Aug-14 99.9562 7.9970 1 5 99.9562 7.9970 INE667A16DW4 SYNDICATE BK 12-Aug-14 99.8506 7.8018 1 100 99.8506 7.8018 INE434A16HS8 ANDHRA BK 12-Aug-14 99.8468 8.0005 1 75 99.8468 8.0005 INE667A16DW4 SYNDICATE BK 12-Aug-14 99.8678 8.0528 1 5 99.8678 8.0528 INE434A16HB4 ANDHRA BK 14-Aug-14 99.7958 8.2984 1 100 99.7958 8.2984 INE608A16GI0 PUNJAB AND SIND BK 14-Aug-14 99.8228 8.0991 1 25 99.8228 8.0991 INE483A16FW1 CENTRAL BK OF INDIA 14-Aug-14 99.8056 7.8994 1 25 99.8056 7.8994 INE691A16IE1 UCO BK 14-Aug-14 99.8068 7.8505 1 25 99.8068 7.8505 INE141A16QE0 OBC 14-Aug-14 99.8195 8.2502 1 10 99.8195 8.2502 INE090A16C28 ICICI BK 19-Aug-14 99.6909 8.0828 2 150 99.6865 8.1991 INE434A16HU4 ANDHRA BK 19-Aug-14 99.6865 8.1991 1 100 99.6865 8.1991 INE654A16DS0 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Aug-14 99.6922 8.0496 1 50 99.6922 8.0496 INE141A16QF7 OBC 19-Aug-14 99.7045 8.3213 1 25 99.7045 8.3213 INE683A16EA5 THE SOUTH INDIAN BK 22-Aug-14 99.6149 8.3003 1 25 99.6149 8.3003 INE651A16GK6 STATE BK OF MYSORE 22-Aug-14 99.6057 8.4994 1 5 99.6057 8.4994 INE238A16TA6 AXIS BK 22-Aug-14 99.6253 8.0753 2 0.2 99.6357 7.8503 INE428A16NP4 ALLAHABAD BK 25-Aug-14 99.5435 8.3693 1 5 99.5435 8.3693 INE112A16DY7 CORPORATION BK 25-Aug-14 99.5405 8.4246 1 5 99.5405 8.4246 INE483A16JB7 CENTRAL BK OF INDIA 26-Aug-14 99.5202 8.3796 1 100 99.5202 8.3796 INE008A16RC3 IDBI BK 26-Aug-14 99.5162 8.4498 1 75 99.5162 8.4498 INE434A16IH9 ANDHRA BK 26-Aug-14 99.5207 8.3708 1 5 99.5207 8.3708 INE476A16NK4 CANARA BK 28-Aug-14 99.4571 8.6626 1 160 99.4571 8.6626 INE141A16PP8 OBC 28-Aug-14 99.4684 8.4813 1 95 99.4684 8.4813 INE428A16NL3 ALLAHABAD BK 28-Aug-14 99.4716 8.4300 1 25 99.4716 8.4300 INE651A16GH2 STATE BK OF MYSORE 28-Aug-14 99.4672 8.5006 1 5 99.4672 8.5006 INE141A16QH3 OBC 1-Sep-14 99.3803 8.4297 2 50 99.3803 8.4297 INE141A16QH3 OBC 1-Sep-14 99.3982 8.4995 1 5 99.3982 8.4995 INE090A16C85 ICICI BK 2-Sep-14 99.3560 8.4494 1 75 99.3560 8.4494 INE667A16DL7 SYNDICATE BK 2-Sep-14 99.3597 8.4006 1 25 99.3597 8.4006 INE090A16C85 ICICI BK 2-Sep-14 99.3752 8.4995 1 5 99.3752 8.4995 INE084A16AT4 BK OF INDIA 3-Sep-14 99.3368 8.4029 1 40 99.3368 8.4029 INE476A16OB1 CANARA BK 4-Sep-14 99.3143 8.4003 2 200 99.3143 8.4003 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 99.3246 8.2732 1 25 99.3246 8.2732 INE683A16DG4 THE SOUTH INDIAN BK 4-Sep-14 99.3161 8.3781 1 10 99.3161 8.3781 INE476A16NI8 CANARA BK 5-Sep-14 99.2950 8.3597 2 175 99.2950 8.3597 INE562A16DW7 INDIAN BK 8-Sep-14 99.2259 8.3750 1 0.1 99.2259 8.3750 INE667A16DY0 SYNDICATE BK 11-Sep-14 99.1552 8.4048 1 100 99.1552 8.4048 INE160A16JZ0 PUNJAB NATIONAL BK 11-Sep-14 99.1617 8.3396 1 100 99.1617 8.3396 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 99.1331 8.3996 2 50 99.1331 8.3996 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 99.0698 8.3592 4 175 99.0713 8.3452 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 99.0649 8.4036 2 125 99.0653 8.3996 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 99.0878 8.4005 1 5 99.0878 8.4005 INE648A16GI6 SBBJ 18-Sep-14 98.9975 8.4004 1 0.1 98.9975 8.4004 INE651A16FE1 STATE BK OF MYSORE 19-Sep-14 99.0035 8.3496 1 5 99.0035 8.3496 INE141A16MR1 OBC 22-Sep-14 98.9074 8.4001 1 30 98.9074 8.4001 INE654A16DZ5 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Sep-14 98.8950 8.4965 1 25 98.8950 8.4965 INE652A16HR7 STATE BK OF PATIALA 22-Sep-14 98.9100 8.3799 1 25 98.9100 8.3799 INE141A16MS9 OBC 24-Sep-14 98.8624 8.4000 3 60 98.8624 8.4000 INE654A16EA6 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-14 98.8171 8.5672 1 25 98.8171 8.5672 INE514E16947 EXIM 26-Sep-14 98.7905 8.5937 1 32 98.7905 8.5937 INE648A16GP1 SBBJ 1-Oct-14 98.6616 8.6870 3 300 98.6615 8.6874 INE705A16KS5 VIJAYA BK 1-Oct-14 98.6529 8.9001 1 5 98.6529 8.9001 INE141A16MX9 OBC 10-Oct-14 98.4360 8.7870 2 300 98.4359 8.7874 INE683A16CA9 THE SOUTH INDIAN BK 10-Oct-14 98.4153 8.9050 2 200 98.4153 8.9050 INE237A16ZP3 KOTAK MAH BK 3-Nov-14 97.8550 8.8899 1 150 97.8550 8.8899 INE705A16IA7 VIJAYA BK 2-Dec-14 97.2079 8.8100 2 50 97.2079 8.8100 INE562A16EL8 INDIAN BK 9-Dec-14 97.0550 8.7900 1 25 97.0550 8.7900 INE112A16EO6 CORPORATION BK 12-Dec-14 97.0113 8.7849 2 100 97.0130 8.7799 INE112A16EO6 CORPORATION BK 12-Dec-14 96.9870 8.7900 1 50 96.9870 8.7900 INE028A16839 BK OF BARODA 22-Jan-15 96.0058 8.9326 1 0.1 96.0058 8.9326 INE141A16OG0 OBC 9-Feb-15 95.5933 8.9500 1 0.1 95.5933 8.9500 INE166A16KU6 ING VYSYA BK 24-Feb-15 95.2331 9.0001 2 50 95.2331 9.0001 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 95.1628 8.9199 2 75 95.1524 8.9400 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 95.1588 8.8849 1 0.05 95.1588 8.8849 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 95.1289 8.9000 1 25 95.1289 8.9000 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 95.0821 8.9051 2 2.2 95.0821 8.9051 INE112A16FF1 CORPORATION BK 9-Mar-15 95.0074 8.8799 1 25 95.0074 8.8799 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 95.0180 8.8601 1 25 95.0180 8.8601 INE649A16EV2 STATE BK OF HYDERABAD 12-Mar-15 94.9686 8.8299 3 25 94.9686 8.8299 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 94.9305 8.8600 2 50.25 94.9305 8.8599 INE654A16EO7 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-15 94.9468 8.8299 3 25 94.9468 8.8299 INE562A16FR2 INDIAN BK 25-Mar-15 94.6459 8.9000 1 2 94.6459 8.9000 INE112A16GB8 CORPORATION BK 19-May-15 93.3773 9.0200 1 25 93.3773 9.0200 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 