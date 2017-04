Aug 6 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE434A16HL3 ANDHRA BK 8-Aug-14 99.9544 8.3258 7 575 99.9540 8.3989 INE476A16NH0 CANARA BK 8-Aug-14 99.9547 8.2760 5 275 99.9545 8.3075 INE077A16BX8 DENA BK 8-Aug-14 99.9540 8.3989 1 170 99.9540 8.3989 INE428A16NF5 ALLAHABAD BK 8-Aug-14 99.9544 8.3167 2 150 99.9540 8.3989 INE691A16II2 UCO BK 8-Aug-14 99.9543 8.3441 1 125 99.9543 8.3441 INE692A16DG5 UNION BK OF INDIA 8-Aug-14 99.9543 8.3441 1 100 99.9543 8.3441 INE565A16970 INDIAN OVERSEAS BK 8-Aug-14 99.9540 8.3904 2 75 99.9540 8.3989 INE667A16DV6 SYNDICATE BK 8-Aug-14 99.9543 8.3441 1 50 99.9543 8.3441 INE112A16GD4 CORPORATION BK 8-Aug-14 99.9540 8.3989 1 25 99.9540 8.3989 INE141A16QD2 OBC 11-Aug-14 99.8909 7.9730 1 5 99.8909 7.9730 INE691A16IE1 UCO BK 14-Aug-14 99.8173 8.3509 1 100 99.8173 8.3509 INE434A16HB4 ANDHRA BK 14-Aug-14 99.8147 8.4700 1 55 99.8147 8.4700 INE692A16DE0 UNION BK OF INDIA 14-Aug-14 99.8420 8.2516 1 5 99.8420 8.2516 INE434A16HU4 ANDHRA BK 19-Aug-14 99.7045 8.3213 1 25 99.7045 8.3213 INE095A16NR7 INDUSIND BK 20-Aug-14 99.6750 8.5008 2 400 99.6750 8.5008 INE476A16NJ6 CANARA BK 20-Aug-14 99.6788 8.4011 3 240 99.6788 8.4011 INE428A16NO7 ALLAHABAD BK 22-Aug-14 99.6338 8.3857 4 325 99.6331 8.4007 INE434A16HY6 ANDHRA BK 22-Aug-14 99.6331 8.4007 1 50 99.6331 8.4007 INE141A16QJ9 OBC 22-Aug-14 99.6375 8.2996 1 25 99.6375 8.2996 INE692A16DA8 UNION BK OF INDIA 22-Aug-14 99.6621 8.2501 1 10 99.6621 8.2501 INE008A16QY9 IDBI BK 22-Aug-14 99.6310 8.4490 1 5 99.6310 8.4490 INE428A16NP4 ALLAHABAD BK 25-Aug-14 99.5646 8.4008 1 100 99.5646 8.4008 INE028A16AK0 BK OF BARODA 26-Aug-14 99.5434 8.3703 6 1020 99.5418 8.4006 INE028A16AK0 BK OF BARODA 26-Aug-14 99.5646 8.4008 1 150 99.5646 8.4008 INE428A16NR0 ALLAHABAD BK 26-Aug-14 99.5426 8.3859 1 100 99.5426 8.3859 INE141A16QH3 OBC 1-Sep-14 99.4024 8.4398 1 25 99.4024 8.4398 INE028A16AI4 BK OF BARODA 3-Sep-14 99.3597 8.4006 2 100 99.3597 8.4006 INE428A16NS8 ALLAHABAD BK 3-Sep-14 99.3575 8.4296 1 25 99.3575 8.4296 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 99.3472 8.2703 1 30 99.3472 8.2703 INE692A16DJ9 UNION BK OF INDIA 12-Sep-14 99.1686 8.2704 1 25 99.1686 8.2704 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 99.0857 8.4200 3 100 99.0857 8.4200 INE651A16FC5 STATE BK OF MYSORE 15-Sep-14 99.0835 8.4404 1 0.4 99.0835 8.4404 INE483A16IT1 CENTRAL BK OF INDIA 17-Sep-14 99.0119 8.6728 1 25 99.0119 8.6728 INE095A16OE3 INDUSIND BK 22-Sep-14 98.9188 8.4883 1 50 98.9188 8.4883 INE649A16EK5 STATE BK OF HYDERABAD 22-Sep-14 98.9293 8.4050 1 50 98.9293 8.4050 INE141A16MS9 OBC 24-Sep-14 98.8823 8.4198 1 25 98.8823 8.4198 INE648A16GK2 SBBJ 26-Sep-14 98.8440 8.3701 1 20 98.8440 8.3701 INE705A16KS5 VIJAYA BK 1-Oct-14 98.6783 8.7300 1 5 98.6783 8.7300 INE476A16OD7 CANARA BK 7-Oct-14 98.5359 8.7474 4 300 98.5359 8.7474 INE683A16ED9 THE SOUTH INDIAN BK 7-Oct-14 98.5095 8.9075 4 200 98.5095 8.9075 INE008A16WJ8 IDBI BK 8-Oct-14 98.5064 8.7846 1 5 98.5064 8.7846 INE095A16OP9 INDUSIND BK 10-Oct-14 98.4571 8.7997 1 50 98.4571 8.7997 INE095A16OR5 INDUSIND BK 20-Oct-14 98.2031 8.9049 1 2.5 98.2031 8.9049 INE476A16OH8 CANARA BK 3-Nov-14 97.9023 8.7872 7 500 97.9022 8.7877 INE976G16935 THE RATNAKAR BK 3-Nov-14 97.8246 9.1200 1 15 97.8246 9.1200 INE237A16ZQ1 KOTAK MAH BK 5-Nov-14 97.8316 8.8902 1 150 97.8316 8.8902 INE434A16IN7 ANDHRA BK 5-Nov-14 97.8418 8.8475 2 100 97.8418 8.8475 INE476A16OI6 CANARA BK 7-Nov-14 97.8100 8.7876 2 50 97.8100 8.7876 INE090A16H64 ICICI BK 8-Dec-14 97.0812 8.8499 1 1.9 97.0812 8.8499 INE476A16LV5 CANARA BK 10-Dec-14 97.0542 8.7925 2 100 97.0542 8.7925 INE654A16EV2 STATE BK OF TRAVANCORE 12-Dec-14 97.0229 8.7499 1 25 97.0229 8.7499 INE562A16EN4 INDIAN BK 15-Dec-14 96.9400 8.7951 2 100 96.9400 8.7951 INE476A16LS1 CANARA BK 27-Jan-15 95.9212 8.9199 2 15 95.9212 8.9199 INE528G16WL8 YES BK 2-Feb-15 95.7446 9.0125 1 0.1 95.7446 9.0125 INE976G16695 THE RATNAKAR BK 3-Feb-15 95.6051 9.2701 1 9 95.6051 9.2701 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 95.1472 8.9501 1 25 95.1472 8.9501 INE565A16947 INDIAN OVERSEAS BK 3-Mar-15 95.1147 8.9700 1 25 95.1147 8.9700 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 95.1458 8.9099 1 2.5 95.1458 8.9099 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 95.0755 8.9599 1 25 95.0755 8.9599 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 95.0629 8.9416 4 150 95.0638 8.9399 INE608A16FX1 PUNJAB AND SIND BK 6-Mar-15 95.0375 8.9901 2 47.5 95.0375 8.9901 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 94.9860 8.9200 1 25 94.9860 8.9200 INE141A16PM5 OBC 10-Mar-15 94.9914 8.9099 1 6 94.9914 8.9099 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 94.9585 8.9301 2 50 94.9532 8.9400 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 94.8154 8.9500 1 25 94.8154 8.9500 INE705A16JY5 VIJAYA BK 23-Mar-15 94.6693 8.9750 1 4 94.6693 8.9750 INE160A16KK0 PUNJAB NATIONAL BK 20-May-15 93.3602 9.0449 1 10 93.3602 9.0449 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 93.1412 8.9000 1 100 93.1412 8.9000 INE084A16BB0 BK OF INDIA 9-Jun-15 93.0356 8.9000 1 50 93.0356 8.9000 INE160A16KT1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Jun-15 93.0145 8.9000 1 50 93.0145 8.9000 INE457A16EZ1 BK OF MAHARASHTRA 12-Jun-15 92.8404 9.0799 1 0.05 92.8404 9.0799 INE562A16GV2 INDIAN BK 5-Aug-15 91.7093 9.0650 1 60 91.7093 9.0650 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 