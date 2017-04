Aug 7 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE692A16DG5 UNION BK OF INDIA 8-Aug-14 99.9777 8.1413 1 300 99.9777 8.1413 INE077A16BX8 DENA BK 8-Aug-14 99.9777 8.1306 2 170 99.9778 8.1048 INE476A16NH0 CANARA BK 8-Aug-14 99.9778 8.1048 2 150 99.9778 8.1048 INE434A16HQ2 ANDHRA BK 11-Aug-14 99.9069 8.5033 4 625 99.9069 8.5033 INE428A16NK5 ALLAHABAD BK 11-Aug-14 99.9069 8.5033 3 370 99.9069 8.5033 INE692A16DH3 UNION BK OF INDIA 11-Aug-14 99.9069 8.5033 1 50 99.9069 8.5033 INE434A16HS8 ANDHRA BK 12-Aug-14 99.8824 8.5949 1 10 99.8824 8.5949 INE434A16HB4 ANDHRA BK 14-Aug-14 99.8378 8.4713 1 25 99.8378 8.4713 INE434A16HU4 ANDHRA BK 19-Aug-14 99.7213 8.5008 1 75 99.7213 8.5008 INE651A16GK6 STATE BK OF MYSORE 22-Aug-14 99.6520 8.4976 1 95 99.6520 8.4976 INE434A16HY6 ANDHRA BK 22-Aug-14 99.6519 8.5000 1 50 99.6519 8.5000 INE434A16IE6 ANDHRA BK 25-Aug-14 99.5826 8.4994 2 200 99.5826 8.4994 INE028A16AK0 BK OF BARODA 26-Aug-14 99.5605 8.4803 1 200 99.5605 8.4803 INE141A16PT0 OBC 27-Aug-14 99.5391 8.4504 1 50 99.5391 8.4504 INE651A16GH2 STATE BK OF MYSORE 28-Aug-14 99.5135 8.4972 1 115 99.5135 8.4972 INE028A16AL8 BK OF BARODA 28-Aug-14 99.5500 8.2496 1 5 99.5500 8.2496 INE667A16DL7 SYNDICATE BK 2-Sep-14 99.4017 8.4498 1 25 99.4017 8.4498 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 99.3507 8.5194 1 50 99.3507 8.5194 INE141A16PH5 OBC 5-Sep-14 99.3300 8.4896 2 150 99.3300 8.4896 INE238A16TJ7 AXIS BK 9-Sep-14 99.2641 8.1998 5 44 99.2641 8.1998 INE654A16DX0 STATE BK OF TRAVANCORE 9-Sep-14 99.2862 8.2003 1 25 99.2862 8.2003 INE008A16RZ4 IDBI BK 9-Sep-14 99.2641 8.1998 1 20 99.2641 8.1998 INE654A16DX0 STATE BK OF TRAVANCORE 9-Sep-14 99.2641 8.1998 1 19 99.2641 8.1998 INE667A16CE4 SYNDICATE BK 9-Sep-14 99.2557 8.2944 4 4.7 99.2443 8.4221 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 99.2194 8.4461 2 125 99.2209 8.4295 INE683A16DH2 THE SOUTH INDIAN BK 10-Sep-14 99.2099 8.5495 1 50 99.2099 8.5495 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 99.1944 8.4695 1 50 99.1944 8.4695 INE691A16HT1 UCO BK 15-Sep-14 99.1000 8.4996 1 35 99.1000 8.4996 INE483A16HF2 CENTRAL BK OF INDIA 15-Sep-14 99.1104 8.4005 1 25 99.1104 8.4005 INE649A16EK5 STATE BK OF HYDERABAD 22-Sep-14 98.9714 8.4298 1 25 98.9714 8.4298 INE651A16FF8 STATE BK OF MYSORE 22-Sep-14 98.9500 8.4199 1 25 98.9500 8.4199 INE141A16MR1 OBC 22-Sep-14 98.9338 8.5512 1 5 98.9338 8.5512 INE651A16FG6 STATE BK OF MYSORE 24-Sep-14 98.9048 8.4203 2 50 98.9048 8.4203 INE608A16GL4 PUNJAB AND SIND BK 26-Sep-14 98.8757 8.4701 1 60 98.8757 8.4701 INE238A16WU8 AXIS BK 26-Sep-14 98.8757 8.4701 1 50 98.8757 8.4701 INE238A16WW4 AXIS BK 29-Sep-14 98.7780 8.5198 1 50 98.7780 8.5198 INE608A16GM2 PUNJAB AND SIND BK 1-Oct-14 98.6994 8.7450 3 500 98.6994 8.7450 INE141A16QK7 OBC 1-Oct-14 98.7001 8.7402 1 140 98.7001 8.7402 INE434A16EN6 ANDHRA BK 1-Oct-14 98.7350 8.6600 1 5 98.7350 8.6600 INE476A16OD7 CANARA BK 7-Oct-14 98.5620 8.7299 5 200 98.5644 8.7150 INE476A16OG0 CANARA BK 8-Oct-14 98.5412 8.7152 7 500 98.5412 8.7152 INE476A16OJ4 CANARA BK 10-Oct-14 98.4898 8.7449 1 25 98.4898 8.7449 INE528G16VR7 YES BK 28-Oct-14 98.0387 8.9048 1 150 98.0387 8.9048 INE528G16YW1 YES BK 3-Nov-14 97.9103 8.8525 2 32.75 97.9103 8.8525 INE434A16IN7 ANDHRA BK 5-Nov-14 97.8650 8.8475 15 1550 97.8650 8.8475 INE476A16OI6 CANARA BK 7-Nov-14 97.8331 8.7874 5 400 97.8331 8.7874 INE112A16EG2 CORPORATION BK 25-Nov-14 97.4079 8.8299 1 50 97.4079 8.8299 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 97.2415 8.8498 4 200.5 97.2643 8.7745 INE705A16IA7 VIJAYA BK 2-Dec-14 97.2353 8.8702 1 25 97.2353 8.8702 INE652A16IJ2 STATE BK OF PATIALA 5-Dec-14 97.1758 8.8399 1 50 97.1758 8.8399 INE562A16EL8 INDIAN BK 9-Dec-14 97.0980 8.7975 1 6 97.0980 8.7975 INE476A16LV5 CANARA BK 10-Dec-14 97.0842 8.7698 6 650 97.0842 8.7698 INE028A16821 BK OF BARODA 10-Dec-14 97.0809 8.7801 1 25 97.0809 8.7801 INE562A16EM6 INDIAN BK 11-Dec-14 97.0355 8.8500 1 50 97.0355 8.8500 INE476A16LU7 CANARA BK 12-Dec-14 97.0323 8.7901 2 150 97.0323 8.7901 INE692A16DK7 UNION BK OF INDIA 12-Dec-14 97.0127 8.8499 2 100 97.0127 8.8499 INE692A16DK7 UNION BK OF INDIA 12-Dec-14 97.0355 8.8500 1 50 97.0355 8.8500 INE514E16939 EXIM 13-Dec-14 96.9899 8.8499 1 100 96.9899 8.8499 INE562A16EN4 INDIAN BK 15-Dec-14 96.9443 8.8499 1 25 96.9443 8.8499 INE483A16HS5 CENTRAL BK OF INDIA 19-Jan-15 96.0906 8.9999 1 25 96.0906 8.9999 INE166A16KN1 ING VYSYA BK 23-Jan-15 95.9740 9.0600 1 0.4 95.9740 9.0600 INE112A16FB0 CORPORATION BK 27-Feb-15 95.2108 8.9999 1 5 95.2108 8.9999 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 95.1447 8.9549 1 25 95.1447 8.9549 INE077A16AV4 DENA BK 3-Mar-15 95.1214 9.0001 1 25 95.1214 9.0001 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 95.1224 8.9551 1 25 95.1224 8.9551 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 95.0807 8.9500 1 25 95.0807 8.9500 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 94.9974 8.9400 1 50 94.9974 8.9400 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 94.9764 8.9380 2 125 94.9700 8.9500 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 94.9300 8.9421 2 125 94.9258 8.9499 INE608A16FT9 PUNJAB AND SIND BK 19-Mar-15 94.7686 8.9949 1 0.6 94.7686 8.9949 INE476A16NY5 CANARA BK 2-Jun-15 93.0768 9.0800 2 50 93.0768 9.0800 INE090A16R21 ICICI BK 12-Jun-15 92.8253 9.1300 1 0.1 92.8253 9.1300 INE434A16IC0 ANDHRA BK 18-Jun-15 92.7073 9.1150 1 0.05 92.7073 9.1150 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com