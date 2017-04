Aug 8 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE434A16HQ2 ANDHRA BK 11-Aug-14 99.9302 8.4983 3 225 99.9302 8.4983 INE692A16DH3 UNION BK OF INDIA 11-Aug-14 99.9306 8.4495 1 125 99.9306 8.4495 INE691A16IJ0 UCO BK 11-Aug-14 99.9303 8.4885 2 125 99.9290 8.6445 INE141A16QD2 OBC 11-Aug-14 99.9290 8.6445 1 75 99.9290 8.6445 INE428A16NK5 ALLAHABAD BK 11-Aug-14 99.9314 8.3521 2 25 99.9314 8.3521 INE683A16DZ4 THE SOUTH INDIAN BK 12-Aug-14 99.9064 8.5464 2 195 99.9064 8.5490 INE428A16NJ7 ALLAHABAD BK 12-Aug-14 99.9055 8.6349 3 125 99.9037 8.7958 INE084A16BD6 BK OF INDIA 12-Aug-14 99.9077 8.4302 1 100 99.9077 8.4302 INE667A16DW4 SYNDICATE BK 12-Aug-14 99.9073 8.4667 1 100 99.9073 8.4667 INE168A16KF3 THE JAMMU AND KASHMIR BK12-Aug-14 99.9073 8.4667 1 50 99.9073 8.4667 INE434A16HS8 ANDHRA BK 12-Aug-14 99.9076 8.4432 2 35 99.9082 8.3844 INE667A16DU8 SYNDICATE BK 13-Aug-14 99.8856 8.3608 1 3 99.8856 8.3608 INE428A16NN9 ALLAHABAD BK 19-Aug-14 99.7445 8.4997 3 150 99.7445 8.4997 INE457A16FC7 BK OF MAHARASHTRA 19-Aug-14 99.7475 8.3996 1 50 99.7475 8.3996 INE008A16RA7 IDBI BK 19-Aug-14 99.7499 8.3196 1 25 99.7499 8.3196 INE434A16HU4 ANDHRA BK 19-Aug-14 99.7499 8.3196 1 25 99.7499 8.3196 INE095A16NR7 INDUSIND BK 20-Aug-14 99.7197 8.5498 2 195 99.7197 8.5498 INE077A16CC0 DENA BK 21-Aug-14 99.6991 8.4738 1 55 99.6991 8.4738 INE141A16QI1 OBC 25-Aug-14 99.6057 8.4994 1 25 99.6057 8.4994 INE141A16QG5 OBC 26-Aug-14 99.5826 8.4994 3 270 99.5826 8.4994 INE028A16AK0 BK OF BARODA 26-Aug-14 99.5843 8.4647 2 100 99.5843 8.4647 INE141A16PT0 OBC 27-Aug-14 99.5634 8.4236 3 246 99.5634 8.4241 INE141A16PP8 OBC 28-Aug-14 99.5405 8.4246 2 250 99.5405 8.4246 INE654A16DX0 STATE BK OF TRAVANCORE 9-Sep-14 99.2875 8.1847 2 50 99.2880 8.1795 INE649A16EE8 STATE BK OF HYDERABAD 9-Sep-14 99.2646 8.4503 1 25 99.2646 8.4503 INE095A16JX3 INDUSIND BK 12-Sep-14 99.2001 8.4091 1 125 99.2001 8.4091 INE692A16DJ9 UNION BK OF INDIA 12-Sep-14 99.1943 8.4705 1 25 99.1943 8.4705 INE691A16HT1 UCO BK 15-Sep-14 99.1303 8.4270 1 50 99.1303 8.4270 INE651A16FC5 STATE BK OF MYSORE 15-Sep-14 99.1293 8.4368 1 0.5 99.1293 8.4368 INE654A16DY8 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Sep-14 99.0466 8.3653 1 25 99.0466 8.3653 INE654A16DZ5 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Sep-14 98.9726 8.4199 1 25 98.9726 8.4199 INE565A16830 INDIAN OVERSEAS BK 24-Sep-14 98.9236 8.4502 1 25 98.9236 8.4502 INE652A16HW7 STATE BK OF PATIALA 25-Sep-14 98.9048 8.4203 2 50 98.9048 8.4203 INE238A16WV6 AXIS BK 25-Sep-14 98.9617 8.5101 2 50 98.9617 8.5101 INE238A16WU8 AXIS BK 26-Sep-14 98.9389 8.5099 1 50 98.9389 8.5099 INE648A16GK2 SBBJ 26-Sep-14 98.8823 8.4198 1 25 98.8823 8.4198 INE651A16GN0 STATE BK OF MYSORE 1-Oct-14 98.7328 8.6753 2 350 98.7328 8.6753 INE476A16OD7 CANARA BK 7-Oct-14 98.5876 8.7155 10 1000 98.5876 8.7152 INE434A16EM8 ANDHRA BK 7-Oct-14 98.5727 8.8086 8 550 98.5717 8.8147 INE168A16KM9 THE JAMMU AND KASHMIR BK 7-Oct-14 98.5605 8.8849 4 500 98.5605 8.8849 INE683A16ED9 THE SOUTH INDIAN BK 7-Oct-14 98.5565 8.9099 6 350 98.5613 8.8798 INE528G16VM8 YES BK 7-Oct-14 98.5621 8.8748 2 100 98.5621 8.8748 INE141A16MV3 OBC 7-Oct-14 98.5824 8.7477 2 100 98.5824 8.7477 INE476A16OG0 CANARA BK 8-Oct-14 98.5642 8.7165 3 375 98.5644 8.7152 INE141A16MX9 OBC 10-Oct-14 98.5060 8.7870 5 400 98.5063 8.7852 INE476A16OJ4 CANARA BK 10-Oct-14 98.5181 8.7148 2 250 98.5181 8.7148 INE683A16CA9 THE SOUTH INDIAN BK 10-Oct-14 98.4921 8.8700 2 200 98.4921 8.8700 INE141A16QR2 OBC 15-Oct-14 98.3951 8.7550 2 250 98.3951 8.7550 INE476A16OK2 CANARA BK 20-Oct-14 98.2869 8.7148 1 25 98.2869 8.7148 INE095A16OS3 INDUSIND BK 3-Nov-14 97.9387 8.8300 3 18 97.9387 8.8300 INE434A16IN7 ANDHRA BK 5-Nov-14 97.8882 8.8476 4 275 97.8882 8.8476 INE651A16GM2 STATE BK OF MYSORE 5-Nov-14 97.9069 8.7676 1 50 97.9069 8.7676 INE705A16IA7 VIJAYA BK 2-Dec-14 97.2463 8.9100 1 25 97.2463 8.9100 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 97.2757 8.8122 1 1 97.2757 8.8122 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 95.1927 8.9480 2 150 95.1929 8.9476 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 95.1890 8.9551 2 50 95.1865 8.9601 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 95.2533 8.9600 1 25 95.2533 8.9600 INE090A16M75 ICICI BK 2-Mar-15 95.1559 9.0199 1 15 95.1559 9.0199 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 95.2209 8.9800 1 25 95.2209 8.9800 INE028A16AE3 BK OF BARODA 3-Mar-15 95.1707 8.9475 1 25 95.1707 8.9475 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 95.1250 8.9501 1 52 95.1250 8.9501 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 95.1029 8.9499 1 36 95.1029 8.9499 INE705A16JE7 VIJAYA BK 9-Mar-15 95.0768 9.0001 1 50 95.0768 9.0001 INE008A16VJ0 IDBI BK 9-Mar-15 95.0127 8.9949 1 5 95.0127 8.9949 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 94.9910 8.9521 4 120 94.9921 8.9500 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 95.0206 8.9799 1 75 95.0206 8.9799 INE476A16MZ4 CANARA BK 16-Mar-15 94.8707 8.9701 1 25 94.8707 8.9701 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 94.8541 8.9600 1 25 94.8541 8.9600 INE160A16KK0 PUNJAB NATIONAL BK 20-May-15 93.4340 9.0000 7 25 93.4340 9.0000 INE237A16ZR9 KOTAK MAH BK 7-Aug-15 91.6548 9.1300 1 99 91.6548 9.1300 INE528G16YX9 YES BK 7-Aug-15 91.6172 9.1749 1 95 91.6172 9.1749 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com