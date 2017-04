Aug 11 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16NJ7 ALLAHABAD BK 12-Aug-14 99.9771 8.3674 6 525 99.9770 8.3969 INE084A16BD6 BK OF INDIA 12-Aug-14 99.9764 8.6160 2 100 99.9764 8.6160 INE667A16DW4 SYNDICATE BK 12-Aug-14 99.9770 8.3969 1 50 99.9770 8.3969 INE667A16DU8 SYNDICATE BK 13-Aug-14 99.9537 8.4537 1 50 99.9537 8.4537 INE434A16HB4 ANDHRA BK 14-Aug-14 99.9304 8.4773 3 311 99.9303 8.4861 INE608A16GI0 PUNJAB AND SIND BK 14-Aug-14 99.9303 8.4800 2 200 99.9305 8.4617 INE090A16R39 ICICI BK 14-Aug-14 99.9314 8.3521 2 100 99.9314 8.3521 INE428A16NM1 ALLAHABAD BK 14-Aug-14 99.9302 8.4975 2 95.5 99.9302 8.4983 INE691A16IE1 UCO BK 14-Aug-14 99.9316 8.3277 1 60 99.9316 8.3277 INE090A16C28 ICICI BK 19-Aug-14 99.8119 8.5982 1 50 99.8119 8.5982 INE141A16QF7 OBC 19-Aug-14 99.8140 8.5021 1 50 99.8140 8.5021 INE428A16NN9 ALLAHABAD BK 19-Aug-14 99.8140 8.5021 1 25 99.8140 8.5021 INE008A16QY9 IDBI BK 22-Aug-14 99.7445 8.4997 1 25 99.7445 8.4997 INE428A16NO7 ALLAHABAD BK 22-Aug-14 99.7445 8.4997 1 20 99.7445 8.4997 INE112A16DY7 CORPORATION BK 25-Aug-14 99.6807 8.3513 1 50 99.6807 8.3513 INE028A16AK0 BK OF BARODA 26-Aug-14 99.6519 8.5000 2 200 99.6519 8.5000 INE141A16PT0 OBC 27-Aug-14 99.6296 8.4811 3 270 99.6288 8.4996 INE141A16PP8 OBC 28-Aug-14 99.6057 8.4994 2 250 99.6057 8.4994 INE651A16GH2 STATE BK OF MYSORE 28-Aug-14 99.6181 8.2311 1 25 99.6181 8.2311 INE667A16DL7 SYNDICATE BK 2-Sep-14 99.4903 8.4997 2 75 99.4903 8.4997 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 99.4475 8.4498 2 75 99.4540 8.3493 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 99.4442 8.5000 1 50 99.4442 8.5000 INE008A16RV3 IDBI BK 4-Sep-14 99.4442 8.5000 1 45 99.4442 8.5000 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 99.4442 8.5000 1 25 99.4442 8.5000 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 99.4679 8.4894 1 25 99.4679 8.4894 INE141A16PH5 OBC 5-Sep-14 99.4212 8.4997 1 20 99.4212 8.4997 INE648A16GG0 SBBJ 9-Sep-14 99.3292 8.4998 1 25 99.3292 8.4998 INE649A16EE8 STATE BK OF HYDERABAD 9-Sep-14 99.3276 8.5203 1 25 99.3276 8.5203 INE008A16RZ4 IDBI BK 9-Sep-14 99.3292 8.4998 1 20 99.3292 8.4998 INE166A16LD0 ING VYSYA BK 10-Sep-14 99.3030 8.5397 1 25 99.3030 8.5397 INE683A16DH2 THE SOUTH INDIAN BK 10-Sep-14 99.3022 8.5496 1 25 99.3022 8.5496 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 99.2594 8.5105 1 50 99.2594 8.5105 INE651A16FD3 STATE BK OF MYSORE 17-Sep-14 99.1408 8.5493 1 15 99.1408 8.5493 INE608A16FF8 PUNJAB AND SIND BK 18-Sep-14 99.1304 8.4260 1 3 99.1304 8.4260 INE654A16DY8 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Sep-14 99.1157 8.3500 1 25 99.1157 8.3500 INE090A16E34 ICICI BK 19-Sep-14 99.1000 8.4996 4 3 99.1000 8.4996 INE238A16WV6 AXIS BK 25-Sep-14 98.9623 8.5052 1 50 98.9623 8.5052 INE648A16GK2 SBBJ 26-Sep-14 98.9377 8.5196 1 25 98.9377 8.5196 INE648A16GP1 SBBJ 1-Oct-14 98.8156 8.7498 1 25 98.8156 8.7498 INE476A16OD7 CANARA BK 7-Oct-14 98.6544 8.7338 2 200 98.6527 8.7453 INE476A16OD7 CANARA BK 7-Oct-14 98.6678 8.8003 1 5 98.6678 8.8003 INE476A16OG0 CANARA BK 8-Oct-14 98.6344 8.7126 2 400 98.6348 8.7103 INE141A16QL5 OBC 8-Oct-14 98.6520 8.7499 1 25 98.6520 8.7499 INE683A16EF4 THE SOUTH INDIAN BK 9-Oct-14 98.5794 8.9151 2 100 98.5794 8.9151 INE112A16GO1 CORPORATION BK 10-Oct-14 98.5860 8.7255 11 775 98.5860 8.7252 INE691A16IN2 UCO BK 10-Oct-14 98.5780 8.7753 5 175 98.5780 8.7753 INE476A16OJ4 CANARA BK 10-Oct-14 98.5837 8.7399 4 130 98.5824 8.7477 INE683A16CA9 THE SOUTH INDIAN BK 10-Oct-14 98.5557 8.9149 1 75 98.5557 8.9149 INE237A16WT2 KOTAK MAH BK 10-Oct-14 98.5741 8.7997 1 50 98.5741 8.7997 INE434A16IP2 ANDHRA BK 15-Oct-14 98.4556 8.8084 3 250 98.4506 8.8374 INE434A16IF3 ANDHRA BK 27-Oct-14 98.1672 8.8502 2 50 98.1672 8.8502 INE476A16OH8 CANARA BK 3-Nov-14 98.0371 8.8049 1 100 98.0371 8.8049 INE434A16IN7 ANDHRA BK 5-Nov-14 97.9529 8.8698 1 25 97.9529 8.8698 INE434A16IO5 ANDHRA BK 10-Nov-14 97.8418 8.8475 3 500 97.8418 8.8475 INE483A16GT5 CENTRAL BK OF INDIA 5-Dec-14 97.2783 8.8801 1 25 97.2783 8.8801 INE112A16EL2 CORPORATION BK 9-Dec-14 97.1665 8.8699 3 100 97.1665 8.8699 INE692A16DK7 UNION BK OF INDIA 12-Dec-14 97.1035 8.8518 3 150 97.1040 8.8501 INE514E16970 EXIM 19-Dec-14 96.9376 8.8699 1 25 96.9376 8.8699 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 95.2584 8.9499 1 25 95.2584 8.9499 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 95.2806 8.9500 1 5 95.2806 8.9500 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 95.0442 8.8934 2 75 95.0089 8.9601 INE705A16JY5 VIJAYA BK 23-Mar-15 94.7658 9.0000 2 0.8 94.7658 9.0000 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 93.2804 8.8829 4 200 93.2854 8.8758 INE084A16BB0 BK OF INDIA 9-Jun-15 93.1745 8.8831 2 100 93.1795 8.8761 INE160A16KT1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Jun-15 93.1534 8.8831 2 100 93.1584 8.8761 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014.