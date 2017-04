Aug 12 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16GI0 PUNJAB AND SIND BK 14-Aug-14 99.9545 8.3075 4 400 99.9545 8.3075 INE090A16R39 ICICI BK 14-Aug-14 99.9545 8.3075 2 325 99.9545 8.3075 INE434A16HB4 ANDHRA BK 14-Aug-14 99.9540 8.3943 3 200 99.9534 8.5085 INE428A16NM1 ALLAHABAD BK 14-Aug-14 99.9538 8.4354 1 8 99.9538 8.4354 INE667A16DZ7 SYNDICATE BK 19-Aug-14 99.8410 8.3039 1 7 99.8410 8.3039 INE434A16HU4 ANDHRA BK 19-Aug-14 99.8394 8.3876 1 4 99.8394 8.3876 INE168A16KH9 THE JAMMU AND KASHMIR BK22-Aug-14 99.7728 8.3117 1 50 99.7728 8.3117 INE028A16AK0 BK OF BARODA 26-Aug-14 99.7017 8.4004 1 10 99.7017 8.4004 INE141A16PT0 OBC 27-Aug-14 99.6560 8.3984 2 39 99.6606 8.2869 INE036D16GF4 THE KARUR VYSYA BK 3-Sep-14 99.4891 8.5198 1 25 99.4891 8.5198 INE476A16OB1 CANARA BK 4-Sep-14 99.4903 8.4997 1 5 99.4903 8.4997 INE141A16PH5 OBC 5-Sep-14 99.4475 8.4493 1 25 99.4475 8.4493 INE095A16ON4 INDUSIND BK 8-Sep-14 99.3737 8.5200 1 25 99.3737 8.5200 INE008A16RZ4 IDBI BK 9-Sep-14 99.3599 8.3979 1 7 99.3599 8.3979 INE667A16CE4 SYNDICATE BK 9-Sep-14 99.3560 8.4494 2 5.5 99.3560 8.4494 INE476A16MV3 CANARA BK 10-Sep-14 99.3331 8.4501 2 75 99.3331 8.4501 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 99.3103 8.4496 1 25 99.3103 8.4496 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 99.2874 8.4505 1 50 99.2874 8.4505 INE691A16HT1 UCO BK 15-Sep-14 99.2182 8.4590 1 10 99.2182 8.4590 INE651A16FD3 STATE BK OF MYSORE 17-Sep-14 99.1735 8.4496 1 25 99.1735 8.4496 INE651A16FE1 STATE BK OF MYSORE 19-Sep-14 99.1279 8.4504 1 25 99.1279 8.4504 INE238A16WU8 AXIS BK 26-Sep-14 98.9629 8.5001 4 150 98.9629 8.5000 INE667A16EB6 SYNDICATE BK 7-Oct-14 98.6746 8.7548 3 300 98.6746 8.7548 INE476A16OD7 CANARA BK 7-Oct-14 98.6789 8.7260 2 200 98.6773 8.7367 INE476A16OG0 CANARA BK 8-Oct-14 98.6586 8.7065 4 316 98.6592 8.7025 INE667A16EC4 SYNDICATE BK 8-Oct-14 98.6508 8.7578 1 150 98.6508 8.7578 INE112A16GO1 CORPORATION BK 10-Oct-14 98.6093 8.7248 2 300 98.6093 8.7248 INE667A16ED2 SYNDICATE BK 10-Oct-14 98.6043 8.7568 3 125 98.6042 8.7573 INE691A16IN2 UCO BK 10-Oct-14 98.6014 8.7751 2 50 98.6014 8.7751 INE476A16OJ4 CANARA BK 10-Oct-14 98.6014 8.7751 2 25 98.6014 8.7751 INE434A16IP2 ANDHRA BK 15-Oct-14 98.4741 8.8372 1 100 98.4741 8.8372 INE476A16OH8 CANARA BK 3-Nov-14 98.0360 8.8099 1 100 98.0360 8.8099 INE528G16YW1 YES BK 3-Nov-14 98.0360 8.8099 1 5 98.0360 8.8099 INE476A16OI6 CANARA BK 7-Nov-14 97.9433 8.8099 2 125 97.9433 8.8099 INE528G16YY7 YES BK 7-Nov-14 97.9147 8.9350 1 33 97.9147 8.9350 INE434A16IO5 ANDHRA BK 10-Nov-14 97.8650 8.8475 2 150 97.8650 8.8475 INE168A16HB8 THE JAMMU AND KASHMIR BK10-Nov-14 97.8367 8.9674 2 50 97.8367 8.9674 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 97.3734 8.8700 1 10 97.3734 8.8700 INE028A16821 BK OF BARODA 10-Dec-14 97.1634 8.8799 1 10 97.1634 8.8799 INE483A16GX7 CENTRAL BK OF INDIA 12-Dec-14 97.1174 8.8802 2 30 97.1174 8.8802 INE483A16HI6 CENTRAL BK OF INDIA 30-Dec-14 96.7062 8.8799 1 25 96.7062 8.8799 INE476A16MF6 CANARA BK 12-Feb-15 95.6599 9.0000 1 1 95.6599 9.0000 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 95.2856 8.9401 3 125 95.2856 8.9401 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 95.2407 8.9850 1 2.5 95.2407 8.9850 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 95.2139 8.9499 1 25 95.2139 8.9499 INE141A16PD4 OBC 9-Mar-15 95.1147 8.9700 1 25 95.1147 8.9700 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 95.1212 8.9574 1 1 95.1212 8.9574 INE077A16BM1 DENA BK 10-Mar-15 95.0690 9.0151 1 3.3 95.0690 9.0151 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 95.0546 8.9575 1 19.4 95.0546 8.9575 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 95.0364 8.9499 2 4.5 95.0364 8.9499 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 93.1345 9.0900 2 125 93.1345 9.0900 INE562A16GX8 INDIAN BK 30-Jun-15 92.6102 9.0450 2 55 92.6102 9.0450 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com