Aug 13 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE434A16HB4 ANDHRA BK 14-Aug-14 99.9774 8.2509 1 100 99.9774 8.2509 INE090A16R39 ICICI BK 14-Aug-14 99.9777 8.1413 1 75 99.9777 8.1413 INE691A16IE1 UCO BK 14-Aug-14 99.9773 8.2874 1 60 99.9773 8.2874 INE428A16NM1 ALLAHABAD BK 14-Aug-14 99.9769 8.4334 1 0.5 99.9769 8.4334 INE483A16FY7 CENTRAL BK OF INDIA 19-Aug-14 99.8627 8.3656 3 175 99.8621 8.4005 INE434A16HU4 ANDHRA BK 19-Aug-14 99.8626 8.3680 2 71 99.8621 8.4005 INE503A16CP7 DCB BK 19-Aug-14 99.8588 8.6018 1 50 99.8588 8.6018 INE036D16EA0 THE KARUR VYSYA BK 19-Aug-14 99.8605 8.4981 1 25 99.8605 8.4981 INE691A16IM4 UCO BK 19-Aug-14 99.8878 8.1998 1 5 99.8878 8.1998 INE428A16NN9 ALLAHABAD BK 19-Aug-14 99.8878 8.1998 1 5 99.8878 8.1998 INE428A16NN9 ALLAHABAD BK 19-Aug-14 99.8639 8.2907 1 4 99.8639 8.2907 INE476A16NJ6 CANARA BK 20-Aug-14 99.8401 8.3510 1 50 99.8401 8.3510 INE476A16NJ6 CANARA BK 20-Aug-14 99.8637 8.3029 1 5 99.8637 8.3029 INE077A16CC0 DENA BK 21-Aug-14 99.8156 8.4288 1 35 99.8156 8.4288 INE434A16HY6 ANDHRA BK 22-Aug-14 99.7945 8.3513 1 25 99.7945 8.3513 INE457A16FH6 BK OF MAHARASHTRA 22-Aug-14 99.7950 8.3310 1 25 99.7950 8.3310 INE112A16DY7 CORPORATION BK 25-Aug-14 99.7266 8.3387 1 50 99.7266 8.3387 INE434A16IE6 ANDHRA BK 25-Aug-14 99.7535 8.1995 1 5 99.7535 8.1995 INE028A16AK0 BK OF BARODA 26-Aug-14 99.7279 8.2990 1 25 99.7279 8.2990 INE141A16PP8 OBC 28-Aug-14 99.6585 8.3383 1 25 99.6585 8.3383 INE428A16NQ2 ALLAHABAD BK 2-Sep-14 99.5621 8.4493 1 50 99.5621 8.4493 INE084A16AT4 BK OF INDIA 3-Sep-14 99.5196 8.3901 1 25 99.5196 8.3901 INE008A16RV3 IDBI BK 4-Sep-14 99.4970 8.3882 3 100 99.4962 8.4008 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 99.5047 8.2584 1 25 99.5047 8.2584 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 99.5044 8.2634 1 25 99.5044 8.2634 INE084A16AU2 BK OF INDIA 5-Sep-14 99.4840 8.2312 1 25 99.4840 8.2312 INE648A16GG0 SBBJ 9-Sep-14 99.3839 8.3804 2 75 99.3839 8.3804 INE654A16DX0 STATE BK OF TRAVANCORE 9-Sep-14 99.3825 8.3996 1 25 99.3825 8.3996 INE238A16TJ7 AXIS BK 9-Sep-14 99.3747 8.5063 1 5 99.3747 8.5063 INE667A16CE4 SYNDICATE BK 9-Sep-14 99.3817 8.4105 1 3 99.3817 8.4105 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 99.3094 8.4607 1 25 99.3094 8.4607 INE691A16HT1 UCO BK 15-Sep-14 99.2418 8.4502 1 50 99.2418 8.4502 INE651A16FC5 STATE BK OF MYSORE 15-Sep-14 99.2439 8.4266 2 1 99.2439 8.4266 INE040A16AF5 HDFC BK 16-Sep-14 99.2228 8.4088 1 25 99.2228 8.4088 INE608A16FE1 PUNJAB AND SIND BK 16-Sep-14 99.2294 8.5895 1 5 99.2294 8.5895 INE608A16FF8 PUNJAB AND SIND BK 18-Sep-14 99.1762 8.4218 1 5.5 99.1762 8.4218 INE654A16DY8 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Sep-14 99.1475 8.4821 1 50 99.1475 8.4821 INE434A16EL0 ANDHRA BK 22-Sep-14 99.0749 8.5204 1 200 99.0749 8.5204 INE141A16MR1 OBC 22-Sep-14 99.0729 8.5390 1 15.5 99.0729 8.5390 INE095A16OG8 INDUSIND BK 24-Sep-14 99.0161 8.6355 1 300 99.0161 8.6355 INE608A16FH4 PUNJAB AND SIND BK 24-Sep-14 99.0334 8.4822 1 50 99.0334 8.4822 INE238A16WV6 AXIS BK 25-Sep-14 99.0080 8.5048 1 50 99.0080 8.5048 INE141A16QK7 OBC 1-Oct-14 98.8637 8.7399 4 300 98.8637 8.7399 INE667A16EI1 SYNDICATE BK 1-Oct-14 98.8413 8.7323 2 200 98.8413 8.7323 INE095A16OM6 INDUSIND BK 7-Oct-14 98.7207 8.5999 1 55 98.7207 8.5999 INE476A16OG0 CANARA BK 8-Oct-14 98.6813 8.7100 1 84 98.6813 8.7100 INE112A16GO1 CORPORATION BK 10-Oct-14 98.6325 8.7251 1 200 98.6325 8.7251 INE476A16OJ4 CANARA BK 10-Oct-14 98.6248 8.7749 1 50 98.6248 8.7749 INE608A16GN0 PUNJAB AND SIND BK 13-Oct-14 98.5482 8.8150 2 500 98.5482 8.8150 INE168A16KN7 THE JAMMU AND KASHMIR BK13-Oct-14 98.5285 8.9365 6 350 98.5283 8.9376 INE667A16EF7 SYNDICATE BK 13-Oct-14 98.5531 8.7848 4 100 98.5531 8.7848 INE476A16OL0 CANARA BK 13-Oct-14 98.5547 8.7749 2 50 98.5547 8.7749 INE141A16QQ4 OBC 17-Oct-14 98.4553 8.8102 1 25 98.4553 8.8102 INE476A16OK2 CANARA BK 20-Oct-14 98.4019 8.7173 1 150 98.4019 8.7173 INE667A16EG5 SYNDICATE BK 20-Oct-14 98.3897 8.7850 2 100 98.3897 8.7850 INE168A16KO5 THE JAMMU AND KASHMIR BK30-Oct-14 98.1202 8.9650 1 10 98.1202 8.9650 INE692A16DM3 UNION BK OF INDIA 3-Nov-14 98.0613 8.8002 3 200 98.0613 8.8002 INE692A16DM3 UNION BK OF INDIA 3-Nov-14 98.0888 8.7800 3 200 98.0888 8.7800 INE528G16YW1 YES BK 3-Nov-14 98.0343 8.9252 1 10 98.0343 8.9252 INE434A16IQ0 ANDHRA BK 7-Nov-14 97.9580 8.8473 1 25 97.9580 8.8473 INE434A16IO5 ANDHRA BK 10-Nov-14 97.8914 8.8339 3 500 97.8914 8.8339 INE112A16FB0 CORPORATION BK 27-Feb-15 95.3549 8.9801 1 25 95.3549 8.9801 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 95.2819 8.9474 2 25 95.2819 8.9474 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 95.2684 8.9301 1 4 95.2684 8.9301 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 95.2462 8.9301 1 25 95.2462 8.9301 INE692A16CS2 UNION BK OF INDIA 5-Mar-15 95.2615 8.8999 1 25 95.2615 8.8999 INE649A16EV2 STATE BK OF HYDERABAD 12-Mar-15 95.1016 8.9100 1 25 95.1016 8.9100 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 95.0778 8.9133 3 75 95.0743 8.9199 INE654A16EO7 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-15 95.0795 8.9100 1 25 95.0795 8.9100 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 95.0690 8.9300 5 8.5 95.0690 8.9300 INE705A16JO6 VIJAYA BK 17-Mar-15 94.9407 9.0049 1 1.5 94.9407 9.0049 INE476A16NL2 CANARA BK 20-May-15 93.5032 9.0900 1 15 93.5032 9.0900 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com