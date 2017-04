Aug 14 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE483A16FY7 CENTRAL BK OF INDIA 19-Aug-14 99.8811 8.6906 2 325 99.8782 8.9022 INE608A16GJ8 PUNJAB AND SIND BK 19-Aug-14 99.8822 8.6107 3 245 99.8830 8.5510 INE434A16HU4 ANDHRA BK 19-Aug-14 99.8864 8.3022 1 25 99.8864 8.3022 INE095A16NR7 INDUSIND BK 20-Aug-14 99.8596 8.5530 3 92 99.8596 8.5530 INE434A16HZ3 ANDHRA BK 21-Aug-14 99.8363 8.5498 1 50 99.8363 8.5498 INE691A16IL6 UCO BK 22-Aug-14 99.8117 8.6075 6 395 99.8117 8.6065 INE434A16HY6 ANDHRA BK 22-Aug-14 99.8173 8.3509 3 250 99.8173 8.3509 INE008A16QY9 IDBI BK 22-Aug-14 99.8136 8.5204 1 150 99.8136 8.5204 INE168A16KH9 THE JAMMU AND KASHMIR BK22-Aug-14 99.8173 8.3509 2 125 99.8173 8.3509 INE428A16NO7 ALLAHABAD BK 22-Aug-14 99.8130 8.5479 1 100 99.8130 8.5479 INE483A16IZ8 CENTRAL BK OF INDIA 22-Aug-14 99.8125 8.5708 1 50 99.8125 8.5708 INE434A16IE6 ANDHRA BK 25-Aug-14 99.7490 8.3496 3 205 99.7490 8.3496 INE483A16JB7 CENTRAL BK OF INDIA 26-Aug-14 99.7262 8.3509 1 30 99.7262 8.3509 INE976G16836 THE RATNAKAR BK 28-Aug-14 99.6662 8.7318 1 100 99.6662 8.7318 INE667A16DL7 SYNDICATE BK 2-Sep-14 99.5646 8.4008 1 100 99.5646 8.4008 INE084A16AT4 BK OF INDIA 3-Sep-14 99.5418 8.4006 1 75 99.5418 8.4006 INE028A16AI4 BK OF BARODA 3-Sep-14 99.5429 8.3804 1 50 99.5429 8.3804 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 99.5202 8.3796 2 100 99.5202 8.3796 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 99.6375 8.2996 1 25 99.6375 8.2996 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 99.6397 8.2491 1 25 99.6397 8.2491 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 99.5190 8.4006 1 25 99.5190 8.4006 INE476A16NI8 CANARA BK 5-Sep-14 99.4962 8.4008 1 200 99.4962 8.4008 INE141A16PH5 OBC 5-Sep-14 99.5034 8.2802 1 20 99.5034 8.2802 INE654A16DX0 STATE BK OF TRAVANCORE 9-Sep-14 99.4091 8.3446 1 2.4 99.4091 8.3446 INE667A16CE4 SYNDICATE BK 9-Sep-14 99.4046 8.4086 1 2 99.4046 8.4086 INE683A16DH2 THE SOUTH INDIAN BK 10-Sep-14 99.3752 8.4995 1 25 99.3752 8.4995 INE648A16GI6 SBBJ 18-Sep-14 99.2014 8.3953 1 70 99.2014 8.3953 INE434A16EL0 ANDHRA BK 22-Sep-14 99.0994 8.5053 1 200 99.0994 8.5053 INE562A16EA1 INDIAN BK 22-Sep-14 99.1104 8.4005 3 100 99.1104 8.4005 INE141A16MR1 OBC 22-Sep-14 99.0961 8.5367 1 5.5 99.0961 8.5367 INE649A16EK5 STATE BK OF HYDERABAD 22-Sep-14 99.1025 8.4757 1 3 99.1025 8.4757 INE238A16WV6 AXIS BK 25-Sep-14 99.1527 8.4299 1 25 99.1527 8.4299 INE238A16WV6 AXIS BK 25-Sep-14 99.0043 8.7401 1 5 99.0043 8.7401 INE238A16WU8 AXIS BK 26-Sep-14 98.9808 8.7404 1 5 98.9808 8.7404 INE667A16EI1 SYNDICATE BK 1-Oct-14 98.8647 8.7321 1 300 98.8647 8.7321 INE608A16GM2 PUNJAB AND SIND BK 1-Oct-14 98.8496 8.8496 1 5 98.8496 8.8496 INE476A16OD7 CANARA BK 7-Oct-14 98.8193 8.9001 1 5 98.8193 8.9001 INE476A16OL0 CANARA BK 13-Oct-14 98.5780 8.7753 4 550 98.5780 8.7753 INE141A16MW1 OBC 13-Oct-14 98.5748 8.7953 8 400 98.5745 8.7972 INE651A16GP5 STATE BK OF MYSORE 13-Oct-14 98.5842 8.7365 7 200 98.5844 8.7352 INE434A16IT4 ANDHRA BK 13-Oct-14 98.5728 8.8080 4 150 98.5733 8.8047 INE667A16EE0 SYNDICATE BK 17-Oct-14 98.4859 8.7676 8 725 98.4881 8.7549 INE434A16IR8 ANDHRA BK 17-Oct-14 98.4915 8.7349 2 300 98.4915 8.7349 INE141A16QQ4 OBC 17-Oct-14 98.4863 8.7657 4 300 98.4860 8.7673 INE476A16OM8 CANARA BK 17-Oct-14 98.4847 8.7749 4 250 98.4847 8.7749 INE667A16EG5 SYNDICATE BK 20-Oct-14 98.4130 8.7850 2 200 98.4130 8.7850 INE476A16OK2 CANARA BK 20-Oct-14 98.4263 8.7102 2 150 98.4263 8.7102 INE112A16GL7 CORPORATION BK 20-Oct-14 98.4112 8.7951 1 100 98.4112 8.7951 INE095A16OR5 INDUSIND BK 20-Oct-14 98.3881 8.9251 1 2.5 98.3881 8.9251 INE528G16YZ4 YES BK 29-Oct-14 98.1735 8.9352 1 100 98.1735 8.9352 INE168A16KO5 THE JAMMU AND KASHMIR BK30-Oct-14 98.1428 8.9702 2 50 98.1428 8.9702 INE528G16YV3 YES BK 31-Oct-14 98.1264 8.9349 1 150 98.1264 8.9349 INE036D16GH0 THE KARUR VYSYA BK 3-Nov-14 98.0530 8.9477 3 225 98.0530 8.9477 INE008A16SJ6 IDBI BK 3-Nov-14 98.0781 8.8301 1 75 98.0781 8.8301 INE434A16IN7 ANDHRA BK 5-Nov-14 98.1459 8.8401 1 50 98.1459 8.8401 INE434A16IS6 ANDHRA BK 12-Nov-14 97.8650 8.8475 4 300 97.8650 8.8475 INE112A16EG2 CORPORATION BK 25-Nov-14 97.5688 8.8301 2 50 97.5688 8.8301 INE562A16GT6 INDIAN BK 10-Dec-14 97.3303 8.8599 1 100 97.3303 8.8599 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 95.3351 8.9300 1 50 95.3351 8.9300 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 95.2979 8.9599 1 50 95.2979 8.9599 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 93.2272 9.0500 1 25 93.2272 9.0500 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 93.2057 9.0500 1 25 93.2057 9.0500 INE112A16GP8 CORPORATION BK 13-Aug-15 91.6926 9.0849 1 50 91.6926 9.0849 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 