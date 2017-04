Aug 19 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE077A16CC0 DENA BK 21-Aug-14 99.9543 8.3419 3 425 99.9541 8.3806 INE692A16DA8 UNION BK OF INDIA 22-Aug-14 99.9332 8.1273 3 275 99.9343 7.9988 INE483A16IZ8 CENTRAL BK OF INDIA 22-Aug-14 99.9316 8.3325 2 125 99.9326 8.2059 INE141A16QJ9 OBC 22-Aug-14 99.9339 8.0475 1 100 99.9339 8.0475 INE667A16EA8 SYNDICATE BK 22-Aug-14 99.9343 7.9988 1 75 99.9343 7.9988 INE168A16KH9 THE JAMMU AND KASHMIR BK22-Aug-14 99.9326 8.2059 1 50 99.9326 8.2059 INE434A16HY6 ANDHRA BK 22-Aug-14 99.9326 8.2059 1 25 99.9326 8.2059 INE434A16HY6 ANDHRA BK 22-Aug-14 99.9529 8.5998 1 25 99.9529 8.5998 INE457A16FH6 BK OF MAHARASHTRA 22-Aug-14 99.9335 8.0962 1 25 99.9335 8.0962 INE691A16IL6 UCO BK 22-Aug-14 99.9306 8.4495 1 25 99.9306 8.4495 INE238A16TA6 AXIS BK 22-Aug-14 99.9314 8.3521 1 0.05 99.9314 8.3521 INE112A16DY7 CORPORATION BK 25-Aug-14 99.8621 8.4005 1 5 99.8621 8.4005 INE028A16AK0 BK OF BARODA 26-Aug-14 99.8401 8.3489 2 250 99.8403 8.3405 INE428A16NR0 ALLAHABAD BK 26-Aug-14 99.8403 8.3405 1 100 99.8403 8.3405 INE008A16RC3 IDBI BK 26-Aug-14 99.8401 8.3510 1 50 99.8401 8.3510 INE095A16IT3 INDUSIND BK 26-Aug-14 99.8381 8.4556 1 14 99.8381 8.4556 INE028A16AK0 BK OF BARODA 26-Aug-14 99.8646 8.2480 1 5 99.8646 8.2480 INE141A16PT0 OBC 27-Aug-14 99.8173 8.3509 1 50 99.8173 8.3509 INE651A16GH2 STATE BK OF MYSORE 28-Aug-14 99.7970 8.2495 1 45 99.7970 8.2495 INE028A16AL8 BK OF BARODA 28-Aug-14 99.7970 8.2495 1 20 99.7970 8.2495 INE166A16JY0 ING VYSYA BK 28-Aug-14 99.7921 8.4491 1 5 99.7921 8.4491 INE652A16HJ4 STATE BK OF PATIALA 1-Sep-14 99.6991 8.4738 1 0.01 99.6991 8.4738 INE667A16DL7 SYNDICATE BK 2-Sep-14 99.6846 8.2489 1 45 99.6846 8.2489 INE112A16EB3 CORPORATION BK 2-Sep-14 99.6810 8.3423 2 26 99.6809 8.3460 INE028A16AI4 BK OF BARODA 3-Sep-14 99.6605 8.2893 2 125 99.6601 8.2991 INE084A16AT4 BK OF INDIA 3-Sep-14 99.6560 8.4002 2 120 99.6523 8.4902 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 99.6356 8.3425 2 75 99.6357 8.3410 INE008A16RV3 IDBI BK 4-Sep-14 99.6357 8.3410 1 25 99.6357 8.3410 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 99.6366 8.3203 1 25 99.6366 8.3203 INE476A16OB1 CANARA BK 4-Sep-14 99.6397 8.2491 1 5 99.6397 8.2491 INE476A16NI8 CANARA BK 5-Sep-14 99.6061 8.4907 1 200 99.6061 8.4907 INE141A16PH5 OBC 5-Sep-14 99.6131 8.3392 2 150 99.6131 8.3392 INE112A16EC1 CORPORATION BK 5-Sep-14 99.6080 8.4496 1 5 99.6080 8.4496 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 99.5236 8.3199 1 100 99.5236 8.3199 INE476A16MV3 CANARA BK 10-Sep-14 99.4962 8.4008 1 75 99.4962 8.4008 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 99.4962 8.4008 1 25 99.4962 8.4008 INE160A16JZ0 PUNJAB NATIONAL BK 11-Sep-14 99.4679 8.4894 1 17.5 99.4679 8.4894 INE692A16DJ9 UNION BK OF INDIA 12-Sep-14 99.4543 8.3447 1 100 99.4543 8.3447 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 99.4507 8.4001 1 50 99.4507 8.4001 INE648A16GH8 SBBJ 15-Sep-14 99.3752 8.4995 1 100 99.3752 8.4995 INE651A16FC5 STATE BK OF MYSORE 15-Sep-14 99.4101 8.3304 1 25 99.4101 8.3304 INE483A16HF2 CENTRAL BK OF INDIA 15-Sep-14 99.3825 8.3996 1 10 99.3825 8.3996 INE651A16FF8 STATE BK OF MYSORE 22-Sep-14 99.2236 8.4001 1 100 99.2236 8.4001 INE652A16HR7 STATE BK OF PATIALA 22-Sep-14 99.2552 8.2998 1 5 99.2552 8.2998 INE457A16FL8 BK OF MAHARASHTRA 1-Oct-14 98.9919 8.8501 1 5 98.9919 8.8501 INE141A16MV3 OBC 7-Oct-14 98.8324 8.8002 1 5 98.8324 8.8002 INE476A16OG0 CANARA BK 8-Oct-14 98.8285 8.8299 1 10 98.8285 8.8299 INE141A16MX9 OBC 10-Oct-14 98.7618 8.8002 1 5 98.7618 8.8002 INE667A16EJ9 SYNDICATE BK 16-Oct-14 98.6248 8.7749 4 250 98.6248 8.7749 INE565A16988 INDIAN OVERSEAS BK 17-Oct-14 98.5983 8.7948 10 750 98.5983 8.7948 INE095A16OT1 INDUSIND BK 17-Oct-14 98.5878 8.8618 3 650 98.5873 8.8648 INE608A16GP5 PUNJAB AND SIND BK 17-Oct-14 98.5998 8.7853 7 300 98.5998 8.7853 INE691A16IO0 UCO BK 17-Oct-14 98.5980 8.7968 5 200 98.5979 8.7974 INE651A16GQ3 STATE BK OF MYSORE 17-Oct-14 98.6077 8.7350 2 150 98.6077 8.7350 INE691A16IO0 UCO BK 17-Oct-14 98.6225 8.7898 1 75 98.6225 8.7898 INE667A16EE0 SYNDICATE BK 17-Oct-14 98.5998 8.7853 1 75 98.5998 8.7853 INE476A16OK2 CANARA BK 20-Oct-14 98.5310 8.7771 2 200 98.5309 8.7777 INE608A16GO8 PUNJAB AND SIND BK 30-Oct-14 98.2901 8.8188 2 200 98.2899 8.8201 INE036D16GI8 THE KARUR VYSYA BK 31-Oct-14 98.2540 8.8851 2 200 98.2540 8.8851 INE667A16EL5 SYNDICATE BK 3-Nov-14 98.1993 8.8069 4 300 98.1991 8.8077 INE008A16SJ6 IDBI BK 3-Nov-14 98.1946 8.8301 1 3.5 98.1946 8.8301 INE476A16OI6 CANARA BK 7-Nov-14 98.1077 8.8001 2 50 98.1077 8.8001 INE434A16IV0 ANDHRA BK 17-Nov-14 97.8650 8.8475 2 500 97.8650 8.8475 INE237A16ZS7 KOTAK MAH BK 19-Nov-14 97.8204 8.8400 1 250 97.8204 8.8400 INE090A16H64 ICICI BK 8-Dec-14 97.3575 8.9251 1 0.01 97.3575 8.9251 INE562A16GT6 INDIAN BK 10-Dec-14 97.3369 8.8374 2 150 97.3369 8.8374 INE562A16EN4 INDIAN BK 15-Dec-14 97.2223 8.8375 2 200 97.2223 8.8375 INE514E16962 EXIM 18-Dec-14 97.1483 8.8547 1 6 97.1483 8.8547 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 95.3204 8.9150 1 50 95.3204 8.9150 INE141A16PD4 OBC 9-Mar-15 95.2756 8.9600 1 0.25 95.2756 8.9600 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 95.2748 8.9174 1 50 95.2748 8.9174 INE112A16FP0 CORPORATION BK 12-Mar-15 95.2266 8.9250 1 25 95.2266 8.9250 INE112A16GB8 CORPORATION BK 19-May-15 93.6274 9.1001 1 100 93.6274 9.1001 INE160A16KK0 PUNJAB NATIONAL BK 20-May-15 93.5891 9.1250 2 50 93.5727 9.1500 INE160A16KL8 PUNJAB NATIONAL BK 22-May-15 93.5288 9.1500 1 25 93.5288 9.1500 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 93.3066 9.0600 1 25 93.3066 9.0600 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 