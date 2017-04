Aug 20 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE434A16HY6 ANDHRA BK 22-Aug-14 99.9562 7.9970 1 175 99.9562 7.9970 INE168A16KH9 THE JAMMU AND KASHMIR BK22-Aug-14 99.9562 7.9970 1 130 99.9562 7.9970 INE692A16DA8 UNION BK OF INDIA 22-Aug-14 99.9545 8.3075 2 100 99.9545 8.3075 INE428A16NO7 ALLAHABAD BK 22-Aug-14 99.9542 8.3623 1 50 99.9542 8.3623 INE651A16GK6 STATE BK OF MYSORE 22-Aug-14 99.9542 8.3623 1 50 99.9542 8.3623 INE457A16FH6 BK OF MAHARASHTRA 22-Aug-14 99.9542 8.3623 1 50 99.9542 8.3623 INE434A16IE6 ANDHRA BK 25-Aug-14 99.8862 8.3169 1 100 99.8862 8.3169 INE112A16DY7 CORPORATION BK 25-Aug-14 99.8861 8.3242 1 25 99.8861 8.3242 INE028A16AK0 BK OF BARODA 26-Aug-14 99.8892 8.0974 1 25 99.8892 8.0974 INE028A16AK0 BK OF BARODA 26-Aug-14 99.8654 8.1992 1 5 99.8654 8.1992 INE141A16PT0 OBC 27-Aug-14 99.8413 8.2882 1 25 99.8413 8.2882 INE476A16NK4 CANARA BK 28-Aug-14 99.8173 8.3509 1 50 99.8173 8.3509 INE008A16RK6 IDBI BK 28-Aug-14 99.8180 8.3189 1 3.8 99.8180 8.3189 INE084A16AT4 BK OF INDIA 3-Sep-14 99.6827 8.2988 1 100 99.6827 8.2988 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 99.6595 8.3129 3 55 99.6601 8.2991 INE476A16NI8 CANARA BK 5-Sep-14 99.6347 8.3640 1 25 99.6347 8.3640 INE112A16EC1 CORPORATION BK 5-Sep-14 99.6362 8.3295 1 25 99.6362 8.3295 INE562A16FZ5 INDIAN BK 5-Sep-14 99.6375 8.2996 1 25 99.6375 8.2996 INE648A16GG0 SBBJ 9-Sep-14 99.5391 8.4504 1 5 99.5391 8.4504 INE562A16DV9 INDIAN BK 9-Sep-14 99.5433 8.3730 1 0.5 99.5433 8.3730 INE166A16LD0 ING VYSYA BK 10-Sep-14 99.5133 8.5007 1 200 99.5133 8.5007 INE476A16MV3 CANARA BK 10-Sep-14 99.5190 8.4006 1 100 99.5190 8.4006 INE683A16DH2 THE SOUTH INDIAN BK 10-Sep-14 99.5133 8.5007 1 5 99.5133 8.5007 INE160A16JZ0 PUNJAB NATIONAL BK 11-Sep-14 99.4933 8.4494 1 5 99.4933 8.4494 INE095A16JX3 INDUSIND BK 12-Sep-14 99.4766 8.3498 2 150 99.4766 8.3498 INE168A16KE6 THE JAMMU AND KASHMIR BK15-Sep-14 99.3982 8.4995 1 195 99.3982 8.4995 INE651A16FC5 STATE BK OF MYSORE 15-Sep-14 99.4108 8.3205 1 50 99.4108 8.3205 INE651A16FD3 STATE BK OF MYSORE 17-Sep-14 99.3658 8.3200 1 50 99.3658 8.3200 INE654A16DZ5 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Sep-14 99.2494 8.3649 1 1.5 99.2494 8.3649 INE648A16GJ4 SBBJ 25-Sep-14 99.1841 8.3404 1 25 99.1841 8.3404 INE476A16OC9 CANARA BK 1-Oct-14 99.0032 8.7499 1 50 99.0032 8.7499 INE476A16OC9 CANARA BK 1-Oct-14 99.0256 8.7599 1 50 99.0256 8.7599 INE457A16FL8 BK OF MAHARASHTRA 1-Oct-14 99.0267 8.7499 1 50 99.0267 8.7499 INE008A16WI0 IDBI BK 7-Oct-14 98.8624 8.7500 1 25 98.8624 8.7500 INE683A16ED9 THE SOUTH INDIAN BK 7-Oct-14 98.8442 8.8917 1 20 98.8442 8.8917 INE008A16WJ8 IDBI BK 8-Oct-14 98.8346 8.7834 1 20 98.8346 8.7834 INE608A16GP5 PUNJAB AND SIND BK 17-Oct-14 98.6229 8.7874 5 300 98.6225 8.7898 INE095A16OT1 INDUSIND BK 17-Oct-14 98.6109 8.8649 1 250 98.6109 8.8649 INE691A16IO0 UCO BK 17-Oct-14 98.6217 8.7950 2 200 98.6217 8.7950 INE476A16ON6 CANARA BK 28-Oct-14 98.3678 8.7774 1 150 98.3678 8.7774 INE237A16ZQ1 KOTAK MAH BK 5-Nov-14 98.1615 8.8782 1 2.5 98.1615 8.8782 INE434A16IO5 ANDHRA BK 10-Nov-14 98.0548 8.8303 1 2.5 98.0548 8.8303 INE476A16OQ9 CANARA BK 18-Nov-14 97.8746 8.8069 1 500 97.8746 8.8069 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 97.5648 8.8450 1 25 97.5648 8.8450 INE705A16IH2 VIJAYA BK 10-Dec-14 97.3416 8.9001 1 0.5 97.3416 8.9001 INE562A16EM6 INDIAN BK 11-Dec-14 97.3547 8.8551 1 25 97.3547 8.8551 INE562A16EN4 INDIAN BK 15-Dec-14 97.2429 8.8451 2 50 97.2429 8.8451 INE651A16GR1 STATE BK OF MYSORE 16-Feb-15 95.7763 8.9424 3 150 95.7763 8.9424 INE608A16FS1 PUNJAB AND SIND BK 2-Mar-15 95.4445 8.9800 1 2 95.4445 8.9800 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 95.4367 8.9500 1 2.5 95.4367 8.9500 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 95.4144 8.9499 1 25 95.4144 8.9499 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 95.3994 8.9350 1 5 95.3994 8.9350 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 95.4068 8.9200 1 25 95.4068 8.9200 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 95.3401 8.9200 2 75 95.3401 8.9200 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 95.2513 8.9200 1 50 95.2513 8.9200 INE705A16JO6 VIJAYA BK 17-Mar-15 95.1095 8.9800 1 2 95.1095 8.9800 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 95.1387 8.9236 1 0.3 95.1387 8.9236 INE476A16NL2 CANARA BK 20-May-15 93.6274 9.1001 1 25 93.6274 9.1001 INE160A16KW5 PUNJAB NATIONAL BK 30-Jul-15 92.1010 9.1000 1 10 92.1010 9.1000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 