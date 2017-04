Aug 21 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16QY9 IDBI BK 22-Aug-14 99.9786 7.8248 3 300 99.9790 7.6666 INE434A16HY6 ANDHRA BK 22-Aug-14 99.9785 7.8310 3 100 99.9781 7.9953 INE667A16EA8 SYNDICATE BK 22-Aug-14 99.9777 8.1413 1 100 99.9777 8.1413 INE691A16IL6 UCO BK 22-Aug-14 99.9795 7.4840 1 85 99.9795 7.4840 INE428A16NO7 ALLAHABAD BK 22-Aug-14 99.9793 7.5571 1 50 99.9793 7.5571 INE434A16IE6 ANDHRA BK 25-Aug-14 99.9097 8.2473 2 135 99.9097 8.2473 INE428A16NP4 ALLAHABAD BK 25-Aug-14 99.9119 8.0462 2 100 99.9119 8.0462 INE008A16QZ6 IDBI BK 25-Aug-14 99.9135 7.9000 2 75 99.9135 7.9000 INE112A16DY7 CORPORATION BK 25-Aug-14 99.9124 8.0005 1 25 99.9124 8.0005 INE028A16AK0 BK OF BARODA 26-Aug-14 99.8898 8.0535 1 45 99.8898 8.0535 INE705A16KT3 VIJAYA BK 26-Aug-14 99.8871 8.2510 1 45 99.8871 8.2510 INE483A16JB7 CENTRAL BK OF INDIA 26-Aug-14 99.8871 8.2510 1 25 99.8871 8.2510 INE095A16IT3 INDUSIND BK 26-Aug-14 99.8845 8.4412 1 19 99.8845 8.4412 INE141A16PT0 OBC 27-Aug-14 99.8678 8.0528 1 80 99.8678 8.0528 INE008A16RK6 IDBI BK 28-Aug-14 99.8420 8.2516 1 50 99.8420 8.2516 INE651A16GH2 STATE BK OF MYSORE 28-Aug-14 99.8434 8.1784 1 25 99.8434 8.1784 INE141A16QH3 OBC 1-Sep-14 99.7745 8.2494 1 5 99.7745 8.2494 INE028A16AI4 BK OF BARODA 3-Sep-14 99.7053 8.2987 1 100 99.7053 8.2987 INE084A16AT4 BK OF INDIA 3-Sep-14 99.7053 8.2987 1 25 99.7053 8.2987 INE141A16PH5 OBC 5-Sep-14 99.6827 8.3001 2 10 99.6807 8.3513 INE476A16NI8 CANARA BK 5-Sep-14 99.6846 8.2489 1 5 99.6846 8.2489 INE238A16TJ7 AXIS BK 9-Sep-14 99.5850 8.4503 1 5 99.5850 8.4503 INE238A16TJ7 AXIS BK 9-Sep-14 99.5703 8.2904 1 2.2 99.5703 8.2904 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 99.5467 8.3104 1 100 99.5467 8.3104 INE483A16HE5 CENTRAL BK OF INDIA 10-Sep-14 99.5445 8.3509 1 25 99.5445 8.3509 INE160A16JZ0 PUNJAB NATIONAL BK 11-Sep-14 99.5500 8.2496 1 5 99.5500 8.2496 INE095A16JX3 INDUSIND BK 12-Sep-14 99.4992 8.3505 2 125 99.4992 8.3505 INE651A16FC5 STATE BK OF MYSORE 15-Sep-14 99.4585 8.2801 1 125 99.4585 8.2801 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 99.4585 8.2801 1 100 99.4585 8.2801 INE648A16GH8 SBBJ 15-Sep-14 99.4347 8.3003 1 100 99.4347 8.3003 INE562A16FX0 INDIAN BK 15-Sep-14 99.4585 8.2801 1 100 99.4585 8.2801 INE562A16FX0 INDIAN BK 15-Sep-14 99.4324 8.3343 1 25 99.4324 8.3343 INE651A16FF8 STATE BK OF MYSORE 22-Sep-14 99.2766 8.3111 3 125 99.2763 8.3149 INE434A16EL0 ANDHRA BK 22-Sep-14 99.2754 8.3253 1 50 99.2754 8.3253 INE141A16MR1 OBC 22-Sep-14 99.2754 8.3253 1 25 99.2754 8.3253 INE651A16FG6 STATE BK OF MYSORE 24-Sep-14 99.2314 8.3151 1 35 99.2314 8.3151 INE476A16OD7 CANARA BK 7-Oct-14 98.8795 8.8004 1 25 98.8795 8.8004 INE476A16OD7 CANARA BK 7-Oct-14 98.9031 8.8002 1 25 98.9031 8.8002 INE008A16WJ8 IDBI BK 8-Oct-14 98.8600 8.7685 2 55 98.8598 8.7703 INE095A16OT1 INDUSIND BK 17-Oct-14 98.6345 8.8650 1 250 98.6345 8.8650 INE476A16OK2 CANARA BK 20-Oct-14 98.5780 8.7753 16 900 98.5780 8.7753 INE667A16EG5 SYNDICATE BK 20-Oct-14 98.5764 8.7853 3 300 98.5764 8.7853 INE141A16QO9 OBC 20-Oct-14 98.5764 8.7853 4 300 98.5764 8.7853 INE112A16GL7 CORPORATION BK 20-Oct-14 98.5759 8.7884 1 225 98.5759 8.7884 INE095A16OR5 INDUSIND BK 20-Oct-14 98.5669 8.8448 1 50 98.5669 8.8448 INE652A16JN2 STATE BK OF PATIALA 20-Oct-14 98.5788 8.7703 1 4 98.5788 8.7703 INE667A16EH3 SYNDICATE BK 21-Oct-14 98.5531 8.7848 2 250 98.5531 8.7848 INE141A16QT8 OBC 27-Oct-14 98.4130 8.7850 2 200 98.4130 8.7850 INE683A16EH0 THE SOUTH INDIAN BK 27-Oct-14 98.3881 8.9251 2 150 98.3881 8.9251 INE476A16ON6 CANARA BK 28-Oct-14 98.3916 8.7742 4 500 98.3911 8.7772 INE008A16SI8 IDBI BK 30-Oct-14 98.3348 8.8299 1 25 98.3348 8.8299 INE095A16OV7 INDUSIND BK 31-Oct-14 98.3048 8.8650 1 250 98.3048 8.8650 INE434A16IV0 ANDHRA BK 17-Nov-14 97.9098 8.8547 1 12 97.9098 8.8547 INE237A16ZS7 KOTAK MAH BK 19-Nov-14 97.8621 8.8598 1 12 97.8621 8.8598 INE562A16EL8 INDIAN BK 9-Dec-14 97.4165 8.7999 1 25 97.4165 8.7999 INE476A16LV5 CANARA BK 10-Dec-14 97.4121 8.8151 3 200 97.4107 8.8201 INE476A16LV5 CANARA BK 10-Dec-14 97.3806 8.8450 3 155 97.3806 8.8450 INE562A16GT6 INDIAN BK 10-Dec-14 97.3965 8.7899 1 50 97.3965 8.7899 INE028A16821 BK OF BARODA 10-Dec-14 97.3936 8.8000 1 25 97.3936 8.8000 INE562A16EM6 INDIAN BK 11-Dec-14 97.3562 8.8499 2 200 97.3562 8.8499 INE692A16DK7 UNION BK OF INDIA 12-Dec-14 97.3479 8.7999 1 50 97.3479 8.7999 INE028A16AD5 BK OF BARODA 24-Feb-15 95.6297 8.9201 1 21 95.6297 8.9201 INE608A16FS1 PUNJAB AND SIND BK 2-Mar-15 95.4573 9.0000 1 1 95.4573 9.0000 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 95.4736 8.9199 1 25 95.4736 8.9199 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 95.4229 8.9325 2 6 95.4229 8.9325 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 95.4068 8.9200 1 25 95.4068 8.9200 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 95.2634 8.9400 3 75 95.2634 8.9400 INE705A16JN8 VIJAYA BK 13-Mar-15 95.2108 8.9999 1 25 95.2108 8.9999 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 95.2513 8.9200 1 11 95.2513 8.9200 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 95.2513 8.9200 1 1.5 95.2513 8.9200 INE705A16JO6 VIJAYA BK 17-Mar-15 95.1214 9.0001 1 25 95.1214 9.0001 INE562A16GQ2 INDIAN BK 16-Apr-15 94.3958 9.1049 2 2.5 94.3958 9.1049 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 93.4019 9.0790 2 60 93.4029 9.0775 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 