Aug 22 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE434A16IE6 ANDHRA BK 25-Aug-14 99.9339 8.0475 1 100 99.9339 8.0475 INE141A16QI1 OBC 25-Aug-14 99.9343 7.9988 1 50 99.9343 7.9988 INE028A16AK0 BK OF BARODA 26-Aug-14 99.9121 8.0310 2 75 99.9119 8.0462 INE141A16QG5 OBC 26-Aug-14 99.9124 8.0005 1 75 99.9124 8.0005 INE483A16JB7 CENTRAL BK OF INDIA 26-Aug-14 99.9119 8.0462 2 40 99.9119 8.0462 INE141A16PT0 OBC 27-Aug-14 99.8903 8.0169 1 40 99.8903 8.0169 INE095A16JC7 INDUSIND BK 2-Sep-14 99.7529 8.2195 1 25 99.7529 8.2195 INE028A16AI4 BK OF BARODA 3-Sep-14 99.7305 8.2194 3 100 99.7305 8.2194 INE654A16DW2 STATE BK OF TRAVANCORE 4-Sep-14 99.7081 8.2196 1 55 99.7081 8.2196 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 99.7081 8.2196 1 25 99.7081 8.2196 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 99.7106 8.1490 1 25 99.7106 8.1490 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 99.7767 8.1687 1 5 99.7767 8.1687 INE476A16NI8 CANARA BK 5-Sep-14 99.6859 8.2159 3 250 99.6865 8.1991 INE648A16GG0 SBBJ 9-Sep-14 99.5924 8.2990 1 25 99.5924 8.2990 INE654A16DX0 STATE BK OF TRAVANCORE 9-Sep-14 99.5963 8.2193 1 10 99.5963 8.2193 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 99.5736 8.2261 4 175 99.5739 8.2206 INE683A16DH2 THE SOUTH INDIAN BK 10-Sep-14 99.5646 8.4008 1 25 99.5646 8.4008 INE483A16HE5 CENTRAL BK OF INDIA 10-Sep-14 99.5734 8.2303 2 25 99.5734 8.2303 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 99.5527 8.1999 1 25 99.5527 8.1999 INE160A16JZ0 PUNJAB NATIONAL BK 11-Sep-14 99.6172 8.2505 1 5 99.6172 8.2505 INE667A16DX2 SYNDICATE BK 12-Sep-14 99.5293 8.2199 1 100 99.5293 8.2199 INE692A16DJ9 UNION BK OF INDIA 12-Sep-14 99.5293 8.2199 1 100 99.5293 8.2199 INE562A16FY8 INDIAN BK 12-Sep-14 99.5299 8.2094 1 100 99.5299 8.2094 INE705A16JX7 VIJAYA BK 12-Sep-14 99.5304 8.2006 2 25 99.5304 8.2006 INE095A16JX3 INDUSIND BK 12-Sep-14 99.5972 8.2009 1 5 99.5972 8.2009 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 99.4618 8.2294 1 50 99.4618 8.2294 INE652A16HR7 STATE BK OF PATIALA 22-Sep-14 99.3084 8.1997 2 20 99.3084 8.1997 INE608A16FG6 PUNJAB AND SIND BK 22-Sep-14 99.2916 8.4003 2 2 99.2916 8.4003 INE651A16FG6 STATE BK OF MYSORE 24-Sep-14 99.2507 8.3503 1 5 99.2507 8.3503 INE428A16NU4 ALLAHABAD BK 7-Oct-14 98.9025 8.8051 1 25 98.9025 8.8051 INE141A16QP6 OBC 9-Oct-14 98.9146 8.9004 1 5 98.9146 8.9004 INE112A16GO1 CORPORATION BK 10-Oct-14 98.8447 8.7064 1 60 98.8447 8.7064 INE141A16MX9 OBC 10-Oct-14 98.8908 8.9000 1 5 98.8908 8.9000 INE141A16MW1 OBC 13-Oct-14 98.8193 8.9001 1 5 98.8193 8.9001 INE565A16988 INDIAN OVERSEAS BK 17-Oct-14 98.6716 8.7749 4 200 98.6716 8.7749 INE476A16OK2 CANARA BK 20-Oct-14 98.6011 8.7771 5 250 98.6010 8.7776 INE112A16GL7 CORPORATION BK 20-Oct-14 98.6108 8.7153 1 25 98.6108 8.7153 INE141A16QO9 OBC 20-Oct-14 98.6604 8.8499 1 5 98.6604 8.8499 INE428A16NW0 ALLAHABAD BK 21-Oct-14 98.5738 8.8018 8 675 98.5733 8.8047 INE667A16EH3 SYNDICATE BK 21-Oct-14 98.5764 8.7853 6 350 98.5764 8.7853 INE691A16IQ5 UCO BK 21-Oct-14 98.5754 8.7918 5 300 98.5717 8.8147 INE095A16OU9 INDUSIND BK 21-Oct-14 98.5637 8.8648 3 250 98.5637 8.8648 INE683A16EI8 THE SOUTH INDIAN BK 21-Oct-14 98.5541 8.9249 2 100 98.5541 8.9249 INE654A16EP4 STATE BK OF TRAVANCORE 21-Oct-14 98.5860 8.7252 1 100 98.5860 8.7252 INE483A16GR9 CENTRAL BK OF INDIA 21-Oct-14 98.5685 8.8348 1 75 98.5685 8.8348 INE168A16KP2 THE JAMMU AND KASHMIR BK21-Oct-14 98.5637 8.8648 2 50 98.5637 8.8648 INE141A16QS0 OBC 22-Oct-14 98.5541 8.7789 7 500 98.5531 8.7848 INE667A16EK7 SYNDICATE BK 22-Oct-14 98.5531 8.7848 6 500 98.5531 8.7848 INE483A16JI2 CENTRAL BK OF INDIA 22-Oct-14 98.5450 8.8347 4 300 98.5450 8.8347 INE168A16KQ0 THE JAMMU AND KASHMIR BK22-Oct-14 98.5374 8.8818 5 300 98.5401 8.8649 INE428A16NV2 ALLAHABAD BK 27-Oct-14 98.4344 8.7962 6 225 98.4328 8.8051 INE683A16EH0 THE SOUTH INDIAN BK 27-Oct-14 98.4118 8.9250 1 150 98.4118 8.9250 INE691A16IS1 UCO BK 27-Oct-14 98.4311 8.8148 2 100 98.4311 8.8148 INE141A16QU6 OBC 30-Oct-14 98.3641 8.7976 4 600 98.3618 8.8102 INE036D16GH0 THE KARUR VYSYA BK 3-Nov-14 98.2463 8.9250 2 200 98.2463 8.9250 INE095A16OW5 INDUSIND BK 5-Nov-14 98.2133 8.8534 4 250 98.2130 8.8550 INE036D16EQ6 THE KARUR VYSYA BK 21-Nov-14 97.8251 8.9174 1 50 97.8251 8.9174 INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 97.6129 8.8376 2 200 97.6129 8.8376 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 97.5899 8.8374 1 1 97.5899 8.8374 INE562A16EL8 INDIAN BK 9-Dec-14 97.4252 8.8499 3 300 97.4252 8.8499 INE562A16GY6 INDIAN BK 12-Dec-14 97.3562 8.8499 2 200 97.3562 8.8499 INE483A16HI6 CENTRAL BK OF INDIA 30-Dec-14 96.9443 8.8499 1 25 96.9443 8.8499 INE476A16MA7 CANARA BK 27-Feb-15 95.5661 8.9600 1 10 95.5661 8.9600 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 95.5969 8.8950 1 25 95.5969 8.8950 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 95.5055 8.9000 1 25 95.5055 8.9000 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 95.4464 8.9300 2 50 95.4464 8.9300 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 95.4270 8.9699 1 5 95.4270 8.9699 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 95.4388 8.9000 1 25 95.4388 8.9000 INE705A16JO6 VIJAYA BK 17-Mar-15 95.1514 8.9851 1 13 95.1514 8.9851 INE705A16JY5 VIJAYA BK 23-Mar-15 95.0100 9.0000 1 2 95.0100 9.0000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 