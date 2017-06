Nov 14 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED

DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE242A14AB1 IOC 91D 15-Nov-11 99.9759 8.7986 1 25 99.9759 8.7986 INE018E14AL6 SBI CARDS 91D 16-Nov-11 99.9518 8.8007 3 55 99.9518 8.8007 INE958G14BX1 RELIGARE FINVEST 364D 17-Nov-11 99.9220 9.4974 1 25 99.9220 9.4974 INE242A14AC9 IOC 91D 17-Nov-11 99.9268 8.9125 1 10 99.9268 8.9125 INE531F14612 EDELWEISS SECURITIES 45D17-Nov-11 99.9509 8.9652 1 230 99.9509 8.9652 INE094A14497 HPCL 88D 18-Nov-11 99.9037 8.7958 1 50 99.9037 8.7958 INE094A14505 HPCL 90D 21-Nov-11 99.8296 8.9003 2 100 99.8296 8.9003 INE205A14051 SESA GOA 30D 24-Nov-11 99.7554 8.9498 3 200 99.7554 8.9498 INE592A14060 ORIENT PAPER & IND 90D 24-Nov-11 99.7445 9.3496 1 25 99.7445 9.3496 INE094A14562 HPCL 90D 1-Dec-11 99.5803 9.0492 1 50 99.5803 9.0492 INE522D14822 MANAPPURAM GEN 90D 1-Dec-11 99.4924 10.9541 1 1 99.4924 10.9541 INE148I14080 INDIABULLS HSG FIN 91D 5-Dec-11 99.4578 9.4753 1 5 99.4578 9.4753 INE522D14830 MANAPPURAM GEN 91D 5-Dec-11 99.3430 11.4948 1 1 99.3430 11.4948 INE511C14CM8 MAGMA SHRACHI FIN 155D 7-Dec-11 99.4178 9.4999 3 50 99.4307 9.4993 INE001A14FC8 HDFC LTD 91D 9-Dec-11 99.3772 9.1499 8 500 99.3772 9.1499 INE597H14460 TGS INVST & TRADE 91D 15-Dec-11 99.2205 9.2501 1 25 99.2205 9.2501 INE945G14877 RELIGARE SECURITIES 91D 21-Dec-11 98.8852 11.1213 1 6 98.8852 11.1213 INE414G14809 THE MUTHOOT FIN PVT.90D 22-Dec-11 98.8332 11.3397 1 20 98.8332 11.3397 INE958G14EV9 RELIGARE FINVEST 91D 22-Dec-11 98.8801 10.8788 1 6 98.8801 10.8788 INE580B14691 GRUH FIN 163D 23-Dec-11 99.0283 9.1833 1 5 99.0283 9.1833 INE511C14DL8 MAGMA SHRACHI FIN 91D 26-Dec-11 98.9164 9.5202 1 5 98.9164 9.5202 INE763I14151 TRANSFORMERS & RECT. 88D30-Dec-11 98.7874 9.7398 1 2 98.7874 9.7398 INE242A14AX5 IOC 91D 3-Feb-12 97.9553 9.4499 3 200 97.9708 9.4500 INE242A14AY3 IOC 91D 7-Feb-12 97.8445 9.4599 1 100 97.8445 9.4599 INE029A14386 BPCL 90D 9-Feb-12 97.7994 9.4401 2 500 97.7994 9.4401 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com