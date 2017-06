Nov 17 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED

DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE535H14924 FULLERTON INDIA 364D 23-Nov-11 99.8700 9.5024 1 50 99.8700 9.5024 INE912E14AU1 GLOBAL TRADE FIN 88D 25-Nov-11 99.8315 8.8009 1 5 99.8315 8.8009 INE976I14FJ9 TATA CAP 26D 29-Nov-11 99.7033 9.0515 1 10 99.7033 9.0515 INE094A14562 HPCL 90D 1-Dec-11 99.6567 8.9812 1 30 99.6567 8.9812 INE029A14329 BPCL 90D 1-Dec-11 99.6812 8.9795 1 200 99.6812 8.9795 INE414G14734 THE MUTHOOT FIN PVT.91D 12-Dec-11 99.1857 11.9864 1 50 99.1857 11.9864 INE691I14477 L & T INFRA. 181D 12-Dec-11 99.3707 9.2460 1 16.4 99.3707 9.2460 INE121H14626 IL&FS FIN SERV 91D 13-Dec-11 99.3463 9.2373 1 30 99.3463 9.2373 INE148I14114 INDIABULLS HOUSING 91D 14-Dec-11 99.3065 9.4406 1 30 99.3065 9.4406 INE894F14EH7 INDIABULLS FIN SERV 91D 14-Dec-11 99.3065 9.4406 1 30 99.3065 9.4406 INE705L14073 VODAFONE ESSAR 156D 15-Dec-11 99.2917 9.2991 1 25 99.2917 9.2991 INE909H14665 TML FIN SERV 364D 15-Dec-11 99.2957 9.2462 1 25 99.2957 9.2462 INE261F14319 NABARD 176D 20-Dec-11 99.1875 9.0604 2 150 99.1875 9.0604 INE881J14860 SREI EQUIPMENT FIN 48D 22-Dec-11 99.0928 9.5474 1 5 99.0928 9.5474 INE556F14676 SIDBI 90D 27-Dec-11 99.0126 9.0999 1 200 99.0126 9.0999 INE242A14AP1 IOC 91D 27-Dec-11 99.0266 9.1996 1 25 99.0266 9.1996 INE532F14FH0 EDELWEISS CAP 46D 30-Dec-11 98.9508 9.0004 1 320 98.9508 9.0004 INE531F14638 EDELWEISS SEC. 46D 30-Dec-11 98.9508 9.0004 3 570 98.9508 9.0004 INE001A14FF1 HDFC LTD 91D 13-Jan-12 98.5594 9.3597 1 100 98.5594 9.3597 INE691I14493 L & T INFRA. 180D 30-Jan-12 98.0840 9.6352 1 14.5 98.0840 9.6352 INE242A14AY3 IOC 91D 7-Feb-12 97.9319 9.4000 1 10 97.9319 9.4000 INE001A14FI5 HDFC LTD 90D 7-Feb-12 97.9189 9.4603 1 16 97.9189 9.4603 INE523E14FQ3 L & T FIN 91D 8-Feb-12 97.8680 9.5799 1 3 97.8680 9.5799 INE975F14447 KOTAK MAH . 260D 29-Feb-12 97.2829 9.8023 1 9 97.2829 9.8023 INE916D14IQ5 KOTAK MAH PRIMUS 181D 7-Mar-12 97.1038 9.8076 1 25 97.1038 9.8076 INE261F14350 NABARD 364D 2-Nov-12 91.5485 9.5999 1 50 91.5485 9.5999 =============================================================================================== Note:- *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com