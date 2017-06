Nov 18 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED

DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE094A14505 HPCL 90D 21-Nov-11 99.9290 8.6445 1 45 99.9290 8.6445 INE976I14DJ4 TATA CAP 180D 22-Nov-11 99.9015 8.9970 1 75 99.9015 8.9970 INE094A14521 HPCL 90D 23-Nov-11 99.8789 8.8510 1 25 99.8789 8.8510 INE580B14717 GRUH FIN 91D 23-Nov-11 99.8769 8.9974 1 50 99.8769 8.9974 INE774D14BH2 MAH & MAH FIN SERV 92D 24-Nov-11 99.8524 8.9923 3 150 99.8526 8.9801 INE438A14FR0 APOLLO TYRES 91D 24-Nov-11 99.8498 9.1509 1 20 99.8498 9.1509 INE976I14FJ9 TATA CAP 26D 29-Nov-11 99.7268 9.0894 2 73 99.7280 9.0501 INE523E14ET0 L & T FIN 183D 30-Nov-11 99.7036 9.0423 1 67 99.7036 9.0423 INE774D14BI0 MAH & MAH FIN SERV 91D 2-Dec-11 99.6537 9.0599 1 100 99.6537 9.0599 INE660A14FH0 SUNDARAM FIN 179D 2-Dec-11 99.6554 9.0153 1 5 99.6554 9.0153 INE148I14080 INDIABULLS HOUSING 91D 5-Dec-11 99.5611 9.4650 2 14 99.5611 9.4650 INE532F14EL5 EDELWEISS CAP 91D 8-Dec-11 99.4821 9.5009 1 25 99.4821 9.5009 INE029A14337 BPCL 90D 8-Dec-11 99.5409 9.0999 2 100 99.5780 9.0990 INE514E14CR7 EXPORT IMPORT BK OF 87D 19-Dec-11 99.2372 9.0504 1 300 99.2372 9.0504 INE774D14BM2 MAH & MAH FIN SERV 91D 20-Dec-11 99.1947 9.2600 1 5 99.1947 9.2600 INE261F14319 NABARD 176D 20-Dec-11 99.2085 9.1001 1 5 99.2085 9.1001 INE514E14CS5 EXPORT IMPORT BK OF 91D 27-Dec-11 99.0135 9.3246 1 100 99.0135 9.3246 INE535H14AN8 FULLERTON INDIA 242D 27-Dec-11 98.6508 12.7998 1 45 98.6508 12.7998 INE958G14CJ8 RELIGARE FINVEST 364D 27-Dec-11 98.8557 10.8334 1 11 98.8557 10.8334 INE037E14050 TATA TELESERV 90D 27-Dec-11 98.9847 9.5996 2 125 98.9847 9.5996 INE894F14EO3 INDIABULLS FIN SERV 91D 28-Dec-11 99.0511 9.4504 1 25 99.0511 9.4504 INE532F14FH0 EDELWEISS CAP 46D 30-Dec-11 98.9750 9.0000 3 285 98.9750 9.0000 INE535H14AK4 FULLERTON INDIA 275D 25-Jan-12 98.1625 10.0477 1 7 98.1625 10.0477 INE557F14AJ4 NATIONAL HOUSING BK 88D 30-Jan-12 98.1712 9.3143 1 20.5 98.1712 9.3143 INE001A14FI5 HDFC LTD 90D 7-Feb-12 97.9443 9.4578 1 4 97.9443 9.4578 INE523E14FQ3 L & T FIN 91D 8-Feb-12 97.8937 9.5773 1 0.3 97.8937 9.5773 INE001A14FK1 HDFC LTD 90D 15-Feb-12 97.7250 9.5473 1 100 97.7250 9.5473 INE535H14AO6 FULLERTON INDIA 305D 28-Feb-12 97.2319 10.1875 1 20 97.2319 10.1875 INE015A14021 RANBAXY LAB. 363D 22-Oct-12 91.3212 10.2325 1 5 91.3212 10.2325 =============================================================================================== Note:- *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com