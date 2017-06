Dec 5 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE029A14337 BPCL 90D 8-Dec-11 99.9265 8.9491 3 300 99.9265 8.9491 INE763G14502 ICICI SECURITIES 90D 8-Dec-11 99.9261 8.9978 2 50 99.9261 8.9978 INE532F14EL5 EDELWEISS CAP 91D 8-Dec-11 99.9249 9.1440 1 25 99.9249 9.1440 INE114A14238 SAIL 85D 9-Dec-11 99.9020 8.9513 1 75 99.9020 8.9513 INE242A14AI6 IOC 91D 9-Dec-11 99.9009 9.0518 1 100 99.9009 9.0518 INE001A14FC8 HDFC LTD 91D 9-Dec-11 99.9020 8.9513 2 100 99.9020 8.9513 INE242A14AS5 IOC 68D 12-Dec-11 99.8285 8.9579 3 225 99.8285 8.9579 INE669E14092 IDEA CELLULAR 60D 13-Dec-11 99.7966 9.2990 1 100 99.7966 9.2990 INE242A14AK2 IOC 91D 13-Dec-11 99.4514 - 2 143 98.8005 - INE242A14AM8 IOC 85D 14-Dec-11 99.7745 9.1659 1 100 99.7745 9.1659 INE094A14604 HPCL 90D 15-Dec-11 99.7540 9.0011 1 50 99.7540 9.0011 INE872A14CT3 SREI INFRASTRUCTURE 91D 15-Dec-11 99.7404 9.5001 1 25 99.7404 9.5001 INE522D14871 MANAPPURAM GEN 91D 16-Dec-11 99.6560 11.4539 1 1 99.6560 11.4539 INE242A14AL0 IOC 91D 16-Dec-11 99.7275 9.0668 1 200 99.7275 9.0668 INE178A14068 CHENNAI PETRO 91D 19-Dec-11 99.6495 9.1702 1 150 99.6495 9.1702 INE514E14CR7 EXPORT IMPORT BK OF 87D 19-Dec-11 99.6536 9.0619 3 100 99.6522 9.0993 INE122M14061 ESSAR SHIPPING 91D 21-Dec-11 93.5395 - 1 5 93.5395 - INE114A14246 SAIL 91D 22-Dec-11 99.5710 9.2506 2 150 99.5710 9.2506 INE094A14539 HPCL 119D 23-Dec-11 99.5504 9.1581 1 10 99.5504 9.1581 INE001A14EN8 HDFC LTD 364D 23-Dec-11 99.5459 9.2501 3 200 99.5459 9.2501 INE242A14AN6 IOC 91D 26-Dec-11 99.4732 9.2048 1 50 99.4732 9.2048 INE514E14CS5 EXPORT IMPORT BK OF 91D 27-Dec-11 99.4605 8.9993 1 100 99.4605 8.9993 INE242A14AP1 IOC 91D 27-Dec-11 99.4486 9.1990 1 7 99.4486 9.1990 INE532F14FL2 EDELWEISS CAP 34D 28-Dec-11 99.3863 9.7993 1 5 99.3863 9.7993 INE742E14428 TELCO CONSTRUCTION 78D 28-Dec-11 99.4193 9.2693 1 20 99.4193 9.2693 INE296A14DA3 BAJAJ AUTO FIN 73D 29-Dec-11 99.3890 9.3494 2 100 99.3890 9.3494 INE523E14FO8 L & T FIN 83D 29-Dec-11 99.3908 9.3232 6 450 99.4074 9.0662 INE242A14AZ0 IOC 27D 29-Dec-11 99.3955 9.2493 2 50 99.3955 9.2493 INE094A14638 HPCL 85D 29-Dec-11 99.3974 9.2201 1 200 99.3974 9.2201 INE557F14AH8 NATIONAL HOUSING BK 77D 29-Dec-11 99.4034 9.1277 1 9.9 99.4034 9.1277 INE532F14FH0 EDELWEISS CAP 46D 30-Dec-11 - - 2 306 - - INE531F14638 EDELWEISS SEC. 46D 30-Dec-11 99.3879 8.9917 1 144 99.3879 8.9917 INE043D14CL2 IDFC LTD 119D 6-Jan-12 99.1654 9.5998 1 50 99.1654 9.5998 INE001A14FF1 HDFC LTD 91D 13-Jan-12 99.0161 9.2998 1 200 99.0161 9.2998 INE242A14AY3 IOC 91D 7-Feb-12 98.3751 9.4201 2 200 98.3751 9.4201 INE523E14FQ3 L & T FIN 91D 8-Feb-12 98.3304 9.5346 1 0.5 98.3304 9.5346 INE001A14FJ3 HDFC LTD 90D 14-Feb-12 98.1856 9.4999 1 100 98.1856 9.4999 INE094A14653 HPCL 90D 16-Feb-12 98.1566 9.3901 1 175 98.1566 9.3901 INE029A14402 BPCL 90D 1-Mar-12 97.7721 9.5599 1 185 97.7721 9.5599 INE270A14DT8 ALOK INDUSTRIES 90D 1-Mar-12 96.9945 - 1 5 96.9945 - INE553K14426 SHREE GANESH 90D 1-Mar-12 96.9945 - 1 5 96.9945 - INE976I14EZ8 TATA CAP 175D 20-Mar-12 97.2465 9.7499 1 46 97.2465 9.7499 INE916D14GF2 KOTAK MAH PRIMUS 365D 28-Mar-12 97.0242 9.8200 1 0.1 97.0242 9.8200 INE976I14DM8 TATA CAP 364D 30-May-12 95.3088 10.1501 1 100 95.3088 10.1501 INE296A14CP3 BAJAJ AUTO FIN 365D 17-Jul-12 94.1116 10.1500 1 100 94.1116 10.1500 INE414G14916 THE MUTHOOT FIN 365D 30-Nov-12 88.3935 - 1 50 88.3935 - =============================================================================================== Note:- *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com