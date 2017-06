Dec 7 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE976I14EO2 TATA CAP 91D 8-Dec-11 99.9759 8.7986 1 25 99.9759 8.7986 INE001A14FC8 HDFC LTD 91D 9-Dec-11 99.9513 8.8989 3 200 99.9513 8.8921 INE414G14734 THE MUTHOOT FIN PVT.91D 12-Dec-11 99.8371 11.9111 1 100 99.8371 11.9111 INE242A14AK2 IOC 91D 13-Dec-11 99.8512 9.0675 2 75 99.8510 9.0777 INE705L14073 VODAFONE ESSAR 156D 15-Dec-11 99.7966 9.2990 1 10 99.7966 9.2990 INE958G14EX5 RELIGARE FINVEST 90D 19-Dec-11 99.6920 10.2516 1 35 99.6920 10.2516 INE532F14ET8 EDELWEISS CAP 91D 19-Dec-11 99.6604 10.3647 1 3 99.6604 10.3647 INE268A14455 STERLITE INDUSTRIES 91D 19-Dec-11 99.7027 9.0698 2 226 99.7027 9.0698 INE261F14319 NABARD 176D 20-Dec-11 99.6734 9.2000 3 80 99.6734 9.2000 INE549K14291 MUTHOOT FINCORP 153D 20-Dec-11 99.5492 12.7144 1 37.5 99.5492 12.7144 INE242A14AQ9 IOC 85D 21-Dec-11 99.6465 9.2489 1 20 99.6465 9.2489 INE001A14EN8 HDFC LTD 364D 23-Dec-11 99.5962 9.2490 2 300 99.5962 9.2490 INE242A14AN6 IOC 91D 26-Dec-11 99.5234 9.1996 1 50 99.5234 9.1996 INE242A14AP1 IOC 91D 27-Dec-11 99.5085 9.0142 1 50 99.5085 9.0142 INE514E14CS5 EXPORT IMPORT BK OF 91D 27-Dec-11 99.5082 9.0197 2 150 99.5054 9.0713 INE242A14AZ0 IOC 27D 29-Dec-11 99.4456 9.2493 1 100 99.4456 9.2493 INE094A14620 HPCL 87D 30-Dec-11 99.4363 8.9964 1 100 99.4363 8.9964 INE532F14FH0 EDELWEISS CAP 46D 30-Dec-11 99.4420 8.9991 4 755 99.4361 8.9996 INE531F14638 EDELWEISS SEC. 46D 30-Dec-11 99.4361 8.9996 1 164 99.4361 8.9996 INE872A14DC7 SREI INFRASTRUCTURE 90D 23-Jan-12 98.7287 10.0000 1 125 98.7287 10.0000 INE492B14BG7 FIRST LEASING 78D 25-Jan-12 98.6252 10.5999 1 10 98.6252 10.5999 INE242A14AX5 IOC 91D 3-Feb-12 98.5514 9.2502 1 5 98.5514 9.2502 INE242A14AY3 IOC 91D 7-Feb-12 98.4267 9.4102 1 200 98.4267 9.4102 INE001A14FK1 HDFC LTD 90D 15-Feb-12 98.2106 9.5004 1 34 98.2106 9.5004 INE511C14EC5 MAGMA SHRACHI FIN 91D 5-Mar-12 97.5825 10.1601 1 25 97.5825 10.1601 INE976I14EZ8 TATA CAP 175D 20-Mar-12 97.3375 9.5999 2 100 97.3375 9.5999 INE205A14010 SESA GOA 334D 20-Mar-12 97.3787 9.4474 1 16 97.3787 9.4474 INE860H14CT3 ADITYA BIRLA FIN 364D 29-May-12 95.3884 10.2001 1 25 95.3884 10.2001 INE976I14DM8 TATA CAP 364D 30-May-12 95.3672 10.1321 1 100 95.3672 10.1321 INE296A14CP3 BAJAJ AUTO FIN 365D 17-Jul-12 94.1609 10.1499 1 35 94.1609 10.1499 INE860H14EA9 ADITYA BIRLA FIN 364D 23-Aug-12 93.2119 10.2629 1 50 93.2119 10.2629 INE043D14CN8 IDFC LTD 364D 7-Sep-12 93.3432 9.5000 1 50 93.3432 9.5000 INE155A14BF4 TATA ENGINEERING 364D 3-Dec-12 90.8541 10.1500 1 25 90.8541 10.1500 =============================================================================================== Note:- *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com