Dec 12 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE242A14AM8 IOC 85D 14-Dec-11 99.9513 8.8921 2 340 99.9513 8.8921 INE242A14AL0 IOC 91D 16-Dec-11 99.9031 8.8507 1 25 99.9031 8.8507 INE261F14319 NABARD 176D 20-Dec-11 99.8239 9.1986 1 25 99.8239 9.1986 INE522D14897 MANAPPURAM GEN 80D 23-Dec-11 99.6763 10.7758 1 14 99.6763 10.7758 INE114A14295 SAIL 89D 26-Dec-11 99.7499 6.5368 1 100 99.7499 6.5368 INE013A14GW9 RELIANCE CAP 123D 26-Dec-11 99.6068 10.2918 1 14.5 99.6068 10.2918 INE958G14CJ8 RELIGARE FINVEST 364D 27-Dec-11 99.5600 10.7540 1 2 99.5600 10.7540 INE242A14AP1 IOC 91D 27-Dec-11 99.6219 9.2354 2 35 99.6234 9.1986 INE514E14CS5 EXPORT IMPORT BK OF 91D 27-Dec-11 99.6322 8.9828 1 100 99.6322 8.9828 INE029A14345 BPCL 85D 27-Dec-11 99.6484 9.1991 1 50 99.6484 9.1991 INE094A14646 HPCL 84D 28-Dec-11 99.6233 9.2010 1 50 99.6233 9.2010 INE514E14CV9 EXPORT IMPORT BK OF 65D 29-Dec-11 99.5807 9.0405 1 75 99.5807 9.0405 INE094A14638 HPCL 85D 29-Dec-11 99.5780 9.0990 1 100 99.5780 9.0990 INE532F14FH0 EDELWEISS CAP 46D 30-Dec-11 99.5581 9.0005 3 300 99.5581 9.0005 INE531F14638 EDELWEISS SEC. 46D 30-Dec-11 99.5838 8.9734 1 200 99.5838 8.9734 INE094A14620 HPCL 87D 30-Dec-11 99.5651 9.0770 2 175 99.5733 9.2008 INE001A14EQ1 HDFC LTD 364D 6-Jan-12 99.3376 9.7365 4 130 99.3197 10.0004 INE233A14780 GODREJ IND 68D 10-Jan-12 99.2583 9.4049 1 3 99.2583 9.4049 INE001A14EW9 HDFC LTD 180D 16-Jan-12 99.0831 9.6504 2 75 99.0831 9.6504 INE114A14337 SAIL 91D 10-Feb-12 98.4863 9.3499 1 100 98.4863 9.3499 INE001A14FJ3 HDFC LTD 90D 14-Feb-12 98.3867 9.5002 1 400 98.3867 9.5002 INE508F14180 RASHTRIYA ISPAT 90D 16-Feb-12 98.3462 9.2998 1 50 98.3462 9.2998 INE790I14477 INVESTSMART FIN 91D 27-Feb-12 97.9518 9.9120 1 4 97.9518 9.9120 INE866I14996 INDIA INFOLINE 182D 21-Mar-12 97.4100 9.7049 1 11 97.4100 9.7049 INE705L14099 VODAFONE ESSAR 366D 14-Sep-12 92.7174 10.3500 2 300 92.7174 10.3500 INE053A14261 THE INDIAN HOTELS 365D 23-Oct-12 92.2020 9.8000 1 100 92.2020 9.8000 =============================================================================================== Note:- *: Crores