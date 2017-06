Dec 15 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE894F14EI5 INDIABULLS FIN 91D 16-Dec-11 99.9740 9.4925 1 25 99.9740 9.4925 INE881J14795 SREI EQUIPMENT FIN 65D 16-Dec-11 99.9738 9.5655 1 25 99.9738 9.5655 INE242A14AL0 IOC 91D 16-Dec-11 99.9753 9.0177 1 25 99.9753 9.0177 INE688I14549 FUTURE CAP HOLDINGS 91D 19-Dec-11 99.8775 11.1918 1 15 99.8775 11.1918 INE958G14EX5 RELIGARE FINVEST 90D 19-Dec-11 99.8935 9.7285 1 20 99.8935 9.7285 INE514E14CR7 EXPORT IMPORT BK OF 87D 19-Dec-11 99.9006 9.0793 1 24 99.9006 9.0793 INE087A14848 KESORAM INDUSTRIES 91D 19-Dec-11 99.8936 9.7193 2 150 99.8936 9.7193 INE261F14319 NABARD 176D 20-Dec-11 99.8728 9.2974 2 100 99.8728 9.2974 INE001A14EU3 HDFC LTD 158D 20-Dec-11 99.8713 9.4072 2 200 99.8713 9.4072 INE774D14BM2 MAH & MAH FIN SERV 91D 20-Dec-11 99.8735 9.2462 1 150 99.8735 9.2462 INE018E14AH4 SBI CARDS & 150D 22-Dec-11 99.8181 9.5021 1 25 99.8181 9.5021 INE242A14AN6 IOC 91D 26-Dec-11 99.7241 9.1802 1 200 99.7241 9.1802 INE909H14AK1 TML FIN SERV 69D 26-Dec-11 99.7201 9.3137 1 50 99.7201 9.3137 INE976I14DS5 TATA CAP 181D 27-Dec-11 99.6921 9.3942 1 50 99.6921 9.3942 INE804I14AY3 ECL FIN 91D 29-Dec-11 99.6002 10.4652 1 40 99.6002 10.4652 INE296A14DA3 BAJAJ AUTO FIN 73D 29-Dec-11 99.6410 9.3934 1 150 99.6410 9.3934 INE523E14FO8 L & T FIN 83D 29-Dec-11 99.6417 9.3750 1 100 99.6417 9.3750 INE532F14FH0 EDELWEISS CAP 46D 30-Dec-11 99.6323 8.9804 1 400 99.6323 8.9804 INE720G14304 JINDAL POWER 49D 31-Jan-12 98.7726 9.6504 1 5 98.7726 9.6504 INE094A14653 HPCL 90D 16-Feb-12 98.3930 9.5002 2 100 98.4119 9.5002 INE242A14AF2 IOC 182D 27-Feb-12 98.1354 9.5001 1 100 98.1354 9.5001 INE001A14FM7 HDFC LTD 91D 1-Mar-12 98.0251 9.5501 2 50 98.0251 9.5501 INE029A14402 BPCL 90D 1-Mar-12 98.0470 9.4893 2 65 98.0723 9.4400 INE242A14BE3 IOC 91D 12-Mar-12 97.7858 9.4998 1 200 97.7858 9.4998 INE270A14DI1 ALOK INDUSTRIES 180D 21-Mar-12 96.6606 12.9999 1 5 96.6606 12.9999 =============================================================================================== Note:- *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com