Dec 19 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE261F14319 NABARD 176D 20-Dec-11 99.9746 9.2734 1 40 99.9746 9.2734 INE881J14738 SREI EQUIPMENT FIN 91D 21-Dec-11 99.9480 9.4949 3 100 99.9480 9.4949 INE242A14AQ9 IOC 85D 21-Dec-11 99.9495 9.2209 1 20 99.9495 9.2209 INE916D14GU1 KOTAK MAH PRIMUS 224D 21-Dec-11 99.9493 9.2574 1 25 99.9493 9.2574 INE114A14246 SAIL 91D 22-Dec-11 99.9228 9.3999 1 50 99.9228 9.3999 INE958G14EV9 RELIGARE FINVEST 91D 22-Dec-11 99.9196 9.7899 1 10 99.9196 9.7899 INE001A14EN8 HDFC LTD 364D 23-Dec-11 99.8991 9.2164 1 110 99.8991 9.2164 INE012I14971 JM MORGAN STANLEY 83D 27-Dec-11 99.7878 9.7022 1 25 99.7878 9.7022 INE242A14AZ0 IOC 27D 29-Dec-11 99.7431 9.4010 1 25 99.7431 9.4010 INE916D14IJ0 KOTAK MAH PRIMUS 133D 3-Jan-12 99.6082 9.5713 1 155 99.6082 9.5713 INE774D14BP5 MAH & MAH FIN SERV 91D 6-Jan-12 99.5419 9.3320 1 25 99.5419 9.3320 INE043D14CL2 IDFC LTD 119D 6-Jan-12 99.5239 9.7004 3 100 99.5239 9.7004 INE001A14EW9 HDFC LTD 180D 16-Jan-12 99.2425 9.9499 1 50 99.2425 9.9499 INE043D14CP3 IDFC LTD 122D 16-Jan-12 99.2696 9.5913 1 25 99.2696 9.5913 INE121H14782 IL&FS FIN SERV 31D 16-Jan-12 99.2658 9.6416 1 25 99.2658 9.6416 INE029A14360 BPCL 90D 16-Jan-12 99.2886 9.3401 1 44 99.2886 9.3401 INE033L14245 TATA CAP HOUSING 91D 17-Jan-12 99.2475 9.5429 1 9 99.2475 9.5429 INE242A14AV9 IOC 91D 18-Jan-12 99.1573 10.3400 1 50 99.1573 10.3400 INE763G14569 ICICI SECURITIES 90D 23-Jan-12 99.0825 9.6568 1 25 99.0825 9.6568 INE871D14DF6 IL&FS 318D 23-Jan-12 99.0937 9.5379 1 16 99.0937 9.5379 INE860H14FE8 ADITYA BIRLA FIN 90D 6-Mar-12 97.9490 9.7986 1 11 97.9490 9.7986 INE242A14BE3 IOC 91D 12-Mar-12 97.8636 9.6001 1 75 97.8636 9.6001 INE020E14635 STCI 90D 14-Mar-12 97.7679 9.6897 1 12 97.7679 9.6897 INE008I14136 COX & KINGS 150D 19-Mar-12 97.4324 10.5700 1 10 97.4324 10.5700 INE205A14010 SESA GOA 334D 20-Mar-12 97.6687 9.4700 1 12.4 97.6687 9.4700 INE549K14267 MUTHOOT FINCORP 363D 14-Jun-12 94.9894 10.8165 1 6.5 94.9894 10.8165 INE705L14107 VODAFONE ESSAR 365D 13-Dec-12 90.6967 10.4001 1 100 90.6967 10.4001 =============================================================================================== Note:- *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com