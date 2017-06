Dec 27 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE958G14FP8 RELIGARE FINVEST 27D 28-Dec-11 99.9731 9.8211 1 50 99.9731 9.8211 INE557F14AF2 NATIONAL HOUSING BK 78D 28-Dec-11 99.9751 9.0908 2 100 99.9751 9.0908 INE296A14CZ2 BAJAJ AUTO FIN 79D 28-Dec-11 99.9750 9.1273 1 60 99.9750 9.1273 INE742E14428 TELCO CONSTRUCTION 78D 28-Dec-11 99.9748 9.2003 1 50 99.9748 9.2003 INE094A14646 HPCL 84D 28-Dec-11 99.9761 8.7278 2 340 99.9762 8.6891 INE242A14AZ0 IOC 27D 29-Dec-11 99.9480 9.4949 3 175 99.9480 9.4949 INE094A14638 HPCL 85D 29-Dec-11 99.9488 9.3540 3 350 99.9498 9.1661 INE557F14AH8 NATIONAL HOUSING BK 77D 29-Dec-11 99.9511 8.9286 1 150 99.9511 8.9286 INE261F14228 NABARD 357D 29-Dec-11 99.9493 9.2574 1 25 99.9493 9.2574 INE020E14551 STCI 87D 29-Dec-11 99.9491 9.2940 1 14.3 99.9491 9.2940 INE094A14620 HPCL 87D 30-Dec-11 99.9236 9.3024 2 100 99.9236 9.3024 INE870D14155 NATIONAL FERT. 81D 30-Dec-11 99.9240 9.2537 1 100 99.9240 9.2537 INE531F14638 EDELWEISS SEC. 46D 30-Dec-11 99.9262 8.9856 1 260 99.9262 8.9856 INE532F14FH0 EDELWEISS CAP 46D 30-Dec-11 99.9261 8.9978 1 135 99.9261 8.9978 INE523H14EU1 JM FIN PRODUCTS PVT.91D 9-Jan-12 99.6423 10.0792 1 5 99.6423 10.0792 INE774D14BR1 MAH & MAH FIN SERV 89D 9-Jan-12 99.6677 9.3611 1 25 99.6677 9.3611 INE043D14CE7 IDFC LTD 183D 12-Jan-12 99.5505 10.3005 1 50 99.5505 10.3005 INE957I14050 STERLITE ENERGY 87D 13-Jan-12 99.5718 9.2332 1 60 99.5718 9.2332 INE001A14FF1 HDFC LTD 91D 13-Jan-12 99.5678 9.3199 1 57 99.5678 9.3199 INE001A14EW9 HDFC LTD 180D 16-Jan-12 99.4388 10.2997 1 50 99.4388 10.2997 INE242A14AV9 IOC 91D 18-Jan-12 99.4435 9.2845 2 82 99.4435 9.2845 INE242A14AX5 IOC 91D 3-Feb-12 99.0358 9.3516 1 110 99.0358 9.3516 INE242A14AF2 IOC 182D 27-Feb-12 98.3462 9.8998 1 75 98.3462 9.8998 INE001A14ER9 HDFC LTD 364D 27-Feb-12 98.3856 9.6601 1 25 98.3856 9.6601 INE001A14FM7 HDFC LTD 91D 1-Mar-12 98.2985 9.7200 1 25 98.2985 9.7200 INE535H14AB3 FULLERTON INDIA 362D 5-Mar-12 98.0208 10.6811 1 4.1 98.0208 10.6811 INE894F14FB7 INDIABULLS FIN SERV 91D 5-Mar-12 98.1646 9.8905 1 15 98.1646 9.8905 INE067H14266 ABG SHIPYARD 366D 22-Mar-12 97.6267 10.3176 1 0.4 97.6267 10.3176 INE242A14BG8 IOC 91D 22-Mar-12 97.7805 9.6561 2 125 97.8133 9.5999 INE242A14BB9 IOC 365D 7-Dec-12 91.7545 9.4800 1 25 91.7545 9.4800 INE037E14076 TATA TELESERV 365D 21-Dec-12 90.2932 10.9300 1 225 90.2932 10.9300 =============================================================================================== Note:- *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com