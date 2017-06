Dec 28 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE296A14DA3 BAJAJ AUTO FIN 73D 29-Dec-11 99.9745 9.3099 1 100 99.9745 9.3099 INE029A14352 BPCL 85D 29-Dec-11 99.9753 9.0177 1 100 99.9753 9.0177 INE860H14EN2 ADITYA BIRLA FIN CO. 91D29-Dec-11 99.9743 9.3829 1 6 99.9743 9.3829 INE020E14551 STCI 87D 29-Dec-11 99.9746 9.2734 1 1.2 99.9746 9.2734 INE001A14EP3 HDFC LTD 364D 5-Jan-12 99.7595 10.9993 1 200 99.7595 10.9993 INE001A14FF1 HDFC LTD 91D 13-Jan-12 99.5932 9.3180 1 12 99.5932 9.3180 INE557F14AJ4 NHB 88D 30-Jan-12 99.1484 9.5001 1 150 99.1484 9.5001 INE001A14FK1 HDFC LTD 90D 15-Feb-12 98.7473 9.4497 3 500 98.7473 9.4497 INE001A14ER9 HDFC LTD 364D 27-Feb-12 98.4420 9.4700 2 500 98.4420 9.4700 INE916D14JV3 KOTAK MAH PRIMUS 91D 27-Feb-12 98.3849 9.8228 1 25 98.3849 9.8228 INE535H14AB3 FULLERTON (I) CR CO.362D 5-Mar-12 98.0495 10.6779 1 2.6 98.0495 10.6779 INE029A14428 BPCL. 88D 9-Mar-12 98.1698 9.4511 1 150 98.1698 9.4511 INE242A14BE3 IOC 91D 12-Mar-12 98.0656 9.5998 1 50 98.0656 9.5998 INE001A14FD6 HDFC LTD 180D 14-Mar-12 98.0176 9.5871 1 70 98.0176 9.5871 INE018E14AV5 SBI CARDS & PAYMENT.120D15-Mar-12 97.9567 9.7610 1 50 97.9567 9.7610 INE909H14988 TML FIN SERV 230D 15-Mar-12 98.0353 9.4998 1 5 98.0353 9.4998 INE894F14FG6 INDIABULLS FIN SERV 91D 16-Mar-12 97.9707 9.5701 1 5 97.9707 9.5701 INE001A14FL9 HDFC LTD115D 19-Mar-12 97.9044 9.5276 1 200 97.9044 9.5276 INE242A14BG8 IOC 91D 22-Mar-12 97.8091 9.6186 2 200 97.7799 9.7498 INE532F14FS7 EDELWEISS CAP 91D 22-Mar-12 97.5638 10.8502 1 25 97.5638 10.8502 INE242A14971 IOC 252D 26-Mar-12 97.6778 9.7500 1 275 97.6778 9.7500 INE916D14HX3 KOTAK MAH PRIMUS 365D 17-Jul-12 94.5576 10.4001 1 50 94.5576 10.4001 INE242A14BB9 IOC 365D 7-Dec-12 91.7763 9.4800 1 25 91.7763 9.4800 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com