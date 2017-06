Dec 30 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE916D14IJ0 KOTAK MAH PRIMUS 133D 3-Jan-12 99.8955 9.5456 1 155 99.8955 9.5456 INE749A14926 JINDAL STEEL & POWER 88D 3-Jan-12 99.8972 9.3902 1 25 99.8972 9.3902 INE242A14AT3 IOC 91D 11-Jan-12 99.6886 9.5013 2 125 99.6886 9.5013 INE043D14CE7 IDFC LTD 183D 12-Jan-12 99.6168 10.8005 1 50 99.6168 10.8005 INE001A14EW9 HDFC LTD 180D 16-Jan-12 99.4995 10.8001 1 25 99.4995 10.8001 INE029A14360 BPCL 90D 16-Jan-12 99.5681 9.3134 1 25 99.5681 9.3134 INE242A14AV9 IOC 91D 18-Jan-12 99.5194 9.2772 1 150 99.5194 9.2772 INE514E14DD5 EXIM 32D 20-Jan-12 99.4664 9.3242 2 30 99.4664 9.3242 INE461C14106 GREENPLY INDS 91D 24-Jan-12 99.3057 10.2077 1 0.3 99.3057 10.2077 INE522D14AA2 MANAPPURAM GEN 101D 27-Jan-12 99.2503 9.8467 1 5 99.2503 9.8467 INE029A14378 BPCL 84D 27-Jan-12 99.2912 9.3057 1 100 99.2912 9.3057 INE691I14493 L & T INFRA. 180D 30-Jan-12 99.1974 9.5264 1 30 99.1974 9.5264 INE916D14IO0 KOTAK MAH PRIMUS 147D 31-Jan-12 99.1690 9.5580 1 15 99.1690 9.5580 INE121A14FI1 CHOLAMANDALAM INV & 91D 3-Feb-12 99.0872 9.6069 1 142 99.0872 9.6069 INE236A14CR5 HCL INFOSYSTEMS 91D 7-Feb-12 98.9703 9.7372 1 30 98.9703 9.7372 INE242A14AY3 IOC 91D 7-Feb-12 99.0136 9.3233 4 240 99.0164 9.2969 INE414G14890 THE MUTHOOT FIN PVT.91D 8-Feb-12 98.7231 11.8024 1 22 98.7231 11.8024 INE532F14FI8 EDELWEISS CAP 91D 15-Feb-12 98.6495 10.6318 2 30 98.6397 10.7097 INE804I14BA1 ECL FIN 100D 16-Feb-12 98.8122 9.7502 1 100 98.8122 9.7502 INE532F14FG2 EDELWEISS CAP 102D 21-Feb-12 98.6820 9.7499 1 30 98.6820 9.7499 INE532F14FK4 EDELWEISS CAP 91D 22-Feb-12 98.6057 10.1199 1 25 98.6057 10.1199 INE001A14ER9 HDFC LTD 364D 27-Feb-12 98.4980 9.4335 3 150 98.5033 9.3999 INE001A14FM7 HDFC LTD 91D 1-Mar-12 98.4006 9.5877 3 120 98.5268 9.2501 INE976I14FV4 TATA CAP 91D 2-Mar-12 98.3463 9.7421 1 135 98.3463 9.7421 INE094A14679 HPCL 88D 2-Mar-12 98.4019 9.4092 1 150 98.4019 9.4092 INE894F14FB7 INDIABULLS FIN SERV 91D 5-Mar-12 98.2444 9.8825 1 3.5 98.2444 9.8825 INE976I14FW2 TATA CAP 91D 7-Mar-12 98.2498 9.5616 2 80 98.2344 9.6475 INE691I14568 L & T INFRA. 91D 9-Mar-12 98.1913 9.6048 1 150 98.1913 9.6048 INE523E14FV3 L & T FIN 91D 9-Mar-12 98.2019 9.5475 1 100 98.2019 9.5475 INE029A14428 BPCL 88D 9-Mar-12 98.2477 9.3000 1 50 98.2477 9.3000 INE043D14DA3 IDFC LTD 91D 12-Mar-12 98.1440 9.4555 1 100 98.1440 9.4555 INE001A14FD6 Hdfc ltd 180D 14-Mar-12 98.0972 9.4399 2 50 98.1051 9.4000 INE958G14CZ4 RELIGARE FINVEST 364D 16-Mar-12 97.9533 9.9046 1 1 97.9533 9.9046 INE175K14857 MORGAN STANLEY 90D 19-Mar-12 97.8609 9.9730 1 150 97.8609 9.9730 INE532F14FU3 EDELWEISS CAP 82D 19-Mar-12 97.6918 11.2000 1 25 97.6918 11.2000 INE976I14EZ8 TATA CAP 175D 20-Mar-12 97.8970 9.6801 2 50 97.8970 9.6801 INE121H14808 IL&FS FIN SERV 90D 22-Mar-12 97.7916 9.9310 1 100 97.7916 9.9310 INE532F14FS7 EDELWEISS CAP 91D 22-Mar-12 97.6792 10.8402 1 25 97.6792 10.8402 INE866I14AS4 INDIA INFOLINE 101D 26-Mar-12 97.2228 11.9843 1 100 97.2228 11.9843 INE438A14GJ5 APOLLO TYRES 88D 26-Mar-12 97.6453 10.1171 1 25 97.6453 10.1171 INE161J14073 BILT GRAPHIC PAPER 91D 27-Mar-12 97.5560 10.3910 1 25 97.5560 10.3910 INE001A14FS4 HDFC LTD 91D 28-Mar-12 97.7477 9.4498 1 25 97.7477 9.4498 INE523H14FN3 JM FIN PRODUCTS PVT.181D 7-Jun-12 95.4119 10.9699 2 7.5 95.4119 10.9699 INE037E14035 TATA TELESERV 274D 7-Jun-12 95.4798 10.7999 1 100 95.4798 10.7999 INE531F14653 EDELWEISS SEC. 183D 13-Jun-12 95.1944 11.0999 1 5 95.1944 11.0999 INE530L14018 EDELWEISS HOUSING 183D 13-Jun-12 95.1944 11.0999 1 5 95.1944 11.0999 INE532F14FN8 EDELWEISS CAP 183D 13-Jun-12 95.1944 11.0999 1 5 95.1944 11.0999 INE804I14BD5 ECL FIN 183D 13-Jun-12 95.1944 11.0999 1 5 95.1944 11.0999 INE296A14CP3 BAJAJ AUTO FIN 365D 17-Jul-12 94.8791 9.8501 1 100 94.8791 9.8501 =============================================================================================== Note:- *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com