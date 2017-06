Jan 3 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14EP3 HDFC 364D 5-Jan-12 99.9480 9.4949 1 50 99.9480 9.4949 INE774D14BP5 MAH & MAH FIN SERV 91D 6-Jan-12 99.9179 9.9970 1 50 99.9179 9.9970 INE233A14780 GODREJ IND 68D 10-Jan-12 99.8210 9.3503 1 0.4 99.8210 9.3503 INE001A14FF1 HDFC 91D 13-Jan-12 99.7457 9.3056 1 1.75 99.7457 9.3056 INE242A14AV9 IOC 91D 18-Jan-12 99.6009 9.7503 2 50 99.6009 9.7503 INE957I14068 STERLITE ENERGY 91D 20-Jan-12 99.5678 9.3199 1 9 99.5678 9.3199 INE849D14BS9 ISEC PD 31D 20-Jan-12 99.5410 9.9004 1 50 99.5410 9.9004 INE522D14AD6 MANAPPURAM GEN 91D 23-Jan-12 99.3846 11.3006 1 0.75 99.3846 11.3006 INE871D14DF6 INFRASTR LEA & FIN 318D 23-Jan-12 99.4821 9.5009 1 7 99.4821 9.5009 INE015A14047 RANBAXY LAB 90D 15-Feb-12 98.8840 9.5799 1 25 98.8840 9.5799 INE523H14FG7 JM FIN PRODUCTS 91D 17-Feb-12 98.8089 9.9998 1 10 98.8089 9.9998 INE535H14AO6 FULLERTON (I) CR 305D 28-Feb-12 98.4425 10.3122 1 30 98.4425 10.3122 INE001A14FM7 HDFC 91D 1-Mar-12 98.5314 9.3798 1 25 98.5314 9.3798 INE094A14679 HPCL 88D 2-Mar-12 98.5034 9.3993 1 150 98.5034 9.3993 INE175K14766 MORGAN STANLEY 120D 7-Mar-12 98.3116 9.9500 1 10 98.3116 9.9500 INE020E14635 STCI 90D 14-Mar-12 98.1572 9.6514 1 0.5 98.1572 9.6514 INE894F14FH4 INDIABULLS FIN SERV 91D 14-Mar-12 98.1114 9.8959 1 50 98.1114 9.8959 INE535H14AD9 FULLERTON (I) CR 361D 20-Mar-12 97.8845 10.2447 1 45 97.8845 10.2447 INE055A14498 CENTURY TEXTILE 91D 27-Mar-12 97.8419 9.6998 1 5 97.8419 9.6998 INE037E14035 TATA TELESERV 274D 7-Jun-12 95.5995 10.7700 1 75 95.5995 10.7700 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com